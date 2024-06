Star Alliance celebra 10 anni al Terminal 2 di London Heathrow

Insieme alle compagnie aeree associate, Star Alliance celebra un decennio di eccellenza al Terminal 2, la sua casa a London Heathrow. Il Queen’s Terminal è servito come base per 23 compagnie aeree membri di Star Alliance, facilitando trasferimenti e operazioni fluide per oltre 15 milioni di passeggeri ogni anno, che rappresentano quasi il 20% della capacità di posti disponibile dall’aeroporto.

Per celebrare l’occasione, Theo Panagiotoulias, Star Alliance Chief Executive Officer, ha dichiarato: “Heathrow rappresenta un hub vitale per le nostre compagnie aeree associate. Con le nostre offerte collettive presso il terminal condiviso, siamo orgogliosi di facilitare ogni giorno esperienze senza interruzioni per migliaia di passeggeri. A nome delle nostre compagnie aeree associate, esprimo la mia gratitudine a Heathrow per il suo supporto decennale, consentendo esperienze di viaggio superiori ogni giorno e per gli anni a venire”.

Nell’ambito dell’iniziativa strategica “Move Under One Roof”, Star Alliance ha consolidato le sue compagnie aeree associate in un’unica sede nel 2014, creando un vero hub dell’alleanza. Questa iniziativa consente ai passeggeri di connettersi facilmente tra le compagnie aeree membri di Star Alliance, semplificando notevolmente le operazioni aeroportuali e migliorando l’esperienza.

Ross Baker, Chief Customer Officer, Heathrow, ha dichiarato: “Heathrow è lieto di celebrare un decennio di servizio eccellente ai passeggeri che viaggiano attraverso il Terminal 2, precedentemente votato ‘Best Terminal in the World’ ai World Sky Awards di Skytrax. In collaborazione con le nostre compagnie aeree partner, tra cui Star Alliance e le sue compagnie aeree associate, abbiamo visto quasi 73 milioni di passeggeri viaggiare attraverso le porte del Terminal 2 e godersi le world-class retail and food and beverage options disponibili. Raggiungere questo traguardo è per noi un’opportunità per guardare indietro a un decennio di successi, guardando anche ai prossimi dieci anni, mentre continuiamo a creare un aeroporto straordinario pronto per il futuro”.

I clienti vengono accolti dal brand Star Alliance posizionato sopra i banchi check-in delle compagnie aeree alle Partenze nel T2. Insieme alle compagnie aeree associate, Star Alliance fornisce strutture per un’esperienza aeroportuale senza interruzioni, tra cui: Gold Track Security, Baggage Tracking, Star Connection Centre, Complimentary Heathrow Express Upgrade.

Dal Terminal 2, 23 compagnie aeree di Star Alliance – Aegean Airlines, Air Canada, Air China, Air India, ANA, Asiana Airlines, Austrian, Avianca, Brussels Airlines, Croatia Airlines, EGYPTAIR, Ethiopian Airlines, EVA Air, LOT Polish Airlines, Lufthansa, Scandinavian Airlines, Shenzhen Airlines, Singapore Airlines, SWISS, TAP Air Portugal, THAI, Turkish Airlines, United – offrono attualmente 124 voli al giorno verso 44 destinazioni in 23 paesi.

(Ufficio Stampa Star Alliance)