Delta: i veterani statunitensi della Seconda Guerra Mondiale tornano in Normandia per l’80° anniversario del D-Day

Ieri, 3 giugno, 48 veterani statunitensi della Seconda Guerra Mondiale sono atterrati in Normandia, in occasione dell’80° anniversario dello sbarco. Gli ex soldati, molti dei quali ultranovantenni e alcuni ultracentenari, sono arrivati con un volo charter speciale Delta Air Lines che da Atlanta ha raggiunto direttamente l’aeroporto di Deauville-Normandie.

“La First Lady francese Brigitte Macron ha accolto i veterani della Seconda Guerra Mondiale all’aeroporto di Deauville. La signora Macron era accompagnata da Patricia Miralles, Secretaire d’Etat chergée des Anciens Combattants et de la Mémoire, che ha onorato l’importante ruolo svolto dai veterani nello sbarco in Normandia, un momento impresso nella storia della Francia e che ha spianato la strada alla liberazione dell’Europa.

I veterani della Seconda Guerra Mondiale sono giunti sulla pista di atterraggio tra le acclamazioni appassionate di centinaia di abitanti della Normandia, membri delle forze armate statunitensi e francesi e bambini delle scuole locali. Per alcuni dei veterani partecipanti al viaggio si trattava del primo ritorno in Normandia dopo lo sbarco del 1944″, afferma Delta.

Ed Bastian, CEO di Delta, ha dichiarato: “Delta ha il privilegio di aver svolto il proprio ruolo nel riportare questi coraggiosi veterani nel Nord della Francia in vista di questa speciale settimana di commemorazione. Siamo davvero onorati di essere stati raggiunti da Madame Macron per salutare i nostri eroi della Seconda Guerra Mondiale che hanno compiuto questo incredibile viaggio, e commossi per il caloroso benvenuto dimostratoci oggi dalla popolazione della Normandia”.

“Sul palco della cerimonia ufficiale insieme a Brigitte Macron c’era il veterano Neil McCallum, che aveva espressamente chiesto di incontrare la First Lady francese in un video recapitato al Palazzo dell’Eliseo. Dopo aver visto il video, la First Lady si è impegnata a partecipare alla festa di benvenuto all’aeroporto di Deauville e a incontrare McCallum.

Ed Bastian, insieme ai rappresentanti della Best Defense Foundation, della Regione Normandia e di Deauville, ha consegnato a Madame Macron una grande riproduzione di un aereo Delta 767 e all’aeroporto di Deauville-Normandia un’immagine di un volo di colombe come simbolo di pace, per ringraziarli del ruolo di supporto svolto nel riportare i veterani americani in Francia”, prosegue Delta.

Bastian ha aggiunto: “Siamo grati ai nostri partner in Normandia e all’aeroporto di Deauville, che ci hanno permesso di volare direttamente qui da Atlanta, garantendo un viaggio confortevole ai nostri eroi della Seconda Guerra Mondiale”.

“Delta è orgogliosa di aver collaborato con Best Defense Foundation Michelin e Wheels Up per riportare i veterani in Francia. Durante il loro soggiorno, i veterani faranno visita a una scuola di Bayeux per condividere le loro storie direttamente con i bambini, in modo che l’eredità della Greatest Generation continui a vivere”, continua Delta.

“Per la nostra generazione della Seconda Guerra Mondiale, è nostro dovere e onore offrire questa opportunità di raccoglimento e cameratismo a coloro che hanno dato così tanto”, ha dichiarato Donnie Edwards, Presidente e Cofondatore della Best Defense Foundation.

I veterani si uniranno ai leader mondiali questa settimana per gli eventi di commemorazione previsti in tutta la regione della Normandia.

(Ufficio Stampa Delta Air Lines – Photo Credits: Rank Studios – Delta Air Lines)