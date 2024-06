Emirates donerà migliaia di zaini per bambini realizzati con interni di aerei riciclati “Aircrafted KIDS by Emirates”

Per commemorare il World Environment Day e come parte di una strategia ambientale che include l’impegno a consumare in modo responsabile, Emirates si sta preparando a riutilizzare più di 50.000 chilogrammi di materiali provenienti da 191 aerei sottoposti a rinnovamento degli interni della cabina. Emirates darà nuova vita ai materiali e produrrà personalmente migliaia di zaini per bambini fatti a mano, da donare quest’anno alle scuole e alle organizzazioni comunitarie che sostengono l’istruzione prescolare in Africa e Asia.

Per ridurre al minimo gli sprechi, il team di ingegneri di Emirates si è incaricato di trovare un modo per riutilizzare i tessuti dei sedili di Economy Class di 22 aeromobili Airbus A380 che hanno completato il processo di retrofit. Da questi aerei sono stati recuperati 5.205 chilogrammi di materiali di scarto, tra cui il tessuto dei sedili in composizione 95% lana e 5% nylon con struttura a trama piatta, proveniente da Germania e Irlanda. I materiali sono stati identificati come ideali per l’upcycling grazie alla loro durabilità e alla natura non infiammabile, ed è stata presa la decisione di realizzare zaini di alta qualità per i bambini bisognosi.

Nel laboratorio di Emirates Engineering, un team dedicato ha progettato in modo creativo un’intera gamma di zaini per bambini di diverse età e ha collaborato con l’Emirates Corporate Communications, Marketing & Brand team per identificare enti di beneficenza, scuole, orfanotrofi e fondazioni, dove la distribuzione delle borse è prevista nei prossimi mesi.

I team di Emirates hanno trascorso settimane alla ricerca di stili di borse, assicurandosi che fossero sicure e comode da usare per i bambini e adatte allo scopo. In tutti i modelli individuali, tutti i tessuti vengono lavati, quindi ulteriormente puliti a mano, condizionati per i dettagli in pelle presenti su alcune borse e disinfettati accuratamente prima di essere cuciti in pezzi unici. Alle borse viene aggiunta una nuova fodera, insieme a cerniere funzionali e cinghie regolabili. Il risultato è una gamma di borse robuste e di qualità che Emirates realizzerà su ordinazione per cause meritevoli in Africa e Asia.

Emirates produce gli zaini a mano nell’Emirates Engineering workshop, dove un team di sarti, ufficialmente denominati Engineering Maintenance Assistants, è responsabile dell’assemblaggio e della cucitura delle borse. Il loro ruolo normalmente consiste nel riparare eventuali strappi negli interni della vasta flotta di aerei di Emirates, ma ora molti di questi sarti stanno mettendo le loro competenze anche nella produzione di zaini per gli studenti della rete Emirates.

Ahmed Safa, Divisional Senior Vice President for Engineering, Emirates, ha dichiarato: “Siamo così orgogliosi del nostro personale in Emirates e del loro impegno in questa iniziativa. Sono state investite innumerevoli ore nella realizzazione di queste borse per bambini, è un vero passion project per il nostro diligente team. Abbiamo anche avuto volontari all’interno dell’azienda che si sono fatti avanti e si sono offerti di aiutare con il progetto, c’è un enorme desiderio di contribuire e supportare le entità bisognose. È anche una testimonianza dell’impegno di Emirates a sviluppare costantemente i nostri sforzi ambientali ed esaminare tutti gli aspetti dei nostri prodotti e delle supply chain. Per questo progetto, il nostro obiettivo è trasformare ciò che sarebbe stato un rifiuto in beni di valore”.

Il più grande progetto di retrofit mai conosciuto al mondo è un investimento multimiliardario da parte di Emirates, avviato nell’agosto 2022 con l’intenzione di ristrutturare completamente 191 aerei e migliorare l’esperienza del cliente. Ciò include 110 Airbus A380 e 81 Boeing 777, che insieme hanno il potenziale per fornire fino a 50.000 chilogrammi di tessuti di scarto. Man mano che l’aereo viene arredato con nuovi tessuti, c’è anche la possibilità di recuperare i materiali “tagliati” in eccesso per riutilizzarli e riciclarli.

Dei 22 Airbus A380 completamente rinnovati sono già stati riconvertiti i materiali delle cabine di First e Business Class come pelle, alluminio e lana. La gamma Aircrafted by Emirates è una capsule collection di valigie in edizione limitata lanciata nel novembre 2023 e progettata internamente da Emirates Engineering, che è andata esaurita nel giro di poche settimane. Il ricavato della prima vendita della collezione no-profit Aircrafted by Emirates ammontava a oltre 70.000 AED e, dopo una minima detrazione dei costi operativi, è stato donato alla Emirates Airline Foundation a sostegno di progetti umanitari in tutto il mondo.

Gestito interamente dal team di ingegneri di Emirates, il retrofit è un progetto considerevole che richiederà anni per essere completato e offrirà molteplici opportunità di upcycling. Ciò vedrà l’installazione di 21.814 posti Economy e l’installazione di 8.104 nuovi posti Premium Economy, 1.894 suite di First Class rinnovate, oltre 11.182 posti di Business Class di nuova generazione installati, nonché l’opportunità di lanciare iniziative di upcycling più creative.

