Emirates, IATA e Airbus lanciano un A350 type rating conversion course basato sul CBTA Training

Emirates, International Air Transport Association (IATA) e Airbus hanno unito le forze per fornire un enhanced Competency-Based Training and Assessment (CBTA) programme per l’A350 type rating, mentre la compagnia aerea si prepara alla consegna di 65 A350 a partire dalla metà del 2024. Un gruppo iniziale di 256 piloti sarà formato come parte del nuovo corso presso l’Emirates Training College di Dubai a partire da luglio 2024.

L’advanced pilot training programme utilizza la CBTA training methodology, che combina i principi e la documentazione di IATA con le competenze e le risorse operative di Emirates e la CBTA training experience di Airbus sull’A350 che dura da oltre 10 anni.

Guidato dalla competenza e dal comportamento del pilota, l’A350 CBTA programme utilizza la comprovata CBTA training philosophy che consente agli istruttori di valutare l’addestramento dei piloti e cercare miglioramenti immediati nelle loro performance. Il programma verrà eseguito in due fasi e includerà 20 giorni di formazione e valutazione al simulatore in 15 sessioni separate.

“Con questo programma, i piloti di Emirates ricevono un in-house competency-based training con istruttori altamente qualificati, dotandoli di capacità di livello mondiale per supportare le operazioni globali della compagnia aerea. Il tailored CBTA programme per l’A350 supporta l’integrazione del nuovo aeromobile per essere inserito nella nostra flotta, con 1.000 piloti pronti a completare il corso per l’A350 type rating course. Quest’ultima iniziativa fa parte dell’impegno di Emirates nel fornire i più alti standard di servizio e comfort, supportando al contempo la nostra crescita ed espansione operativa”, ha affermato il Capt. Bader Al Marzooqi, Emirates’ Senior Vice President, Flight Training.

“Unire le competenze di Emirates, Airbus e IATA per progettare e fornire A350 type rating training è un’opportunità unica. Il nostro obiettivo comune è sfruttare appieno i vantaggi del CBTA per qualificare i piloti dell’A350 nel modo più efficiente ed efficace possibile. Facendolo insieme, tutte e tre le organizzazioni acquisiranno anche una preziosa esperienza che potrà rafforzare le loro altre attività di formazione”, ha affermato Nick Careen, IATA’s Senior Vice President for Operations, Safety and Security.

“L’A350 è un velivolo all’avanguardia, che richiede soluzioni di addestramento altrettanto avanzate. La nostra partnership con IATA ed Emirates garantisce che i piloti Emirates ricevano la formazione più completa ed efficace, supportando la regolare entrata in servizio dell’A350 in tutto il mondo”, ha affermato il Capt Stéphan Labrucherie, Airbus Head of Flight Training Worldwide.

L’A350 type rating programme è uno dei modi in cui Emirates sta preparando l’entrata in servizio del suo nuovo A350. Oltre all’addestramento dei piloti, anche altri reparti della compagnia aerea stanno lavorando alla preparazione per il debutto delle operazioni dell’A350, tra cui i Service Delivery and Engineering teams, tra gli altri dipartimenti.

Ottenere i vantaggi e l’efficienza del CBTA training è un obiettivo industriale di lunga data. Per i flight crew, IATA supporta questo approccio con la sua CBTA Guide for Flight Crew Training, che è completamente in linea con gli ICAO CBTA standards e include librerie specifiche per Airlines/Operators and Training Organizations.

IATA si concentra anche sul CBTA training a supporto delle IATA Dangerous Goods Regulations. Lo IATA CBTA Center supporta le organizzazioni del settore aeronautico, compresi gli operatori, le autorità dell’aviazione civile e le organizzazioni di formazione, nello sviluppo di capacità e risorse per dangerous goods training programs. Offre inoltre CBTA training specialized per varie airline functions, da ground handlers a passenger agents, load planning, crew e altri.

Il lavoro congiunto unisce le rispettive competenze delle tre organizzazioni.

IATA si concentrerà sul program design utilizzando le guidance for CBTA pubblicate.

Airbus contribuirà con la conoscenza dell’aeromobile insieme alla propria CBTA experience.

Emirates utilizzerà la sua CBTA training e l’operational experience.

Questa collaborazione creerà e fornirà il primo A350 type rating training in pieno allineamento con i più recenti standard ICAO per il CBTA training e con le migliori pratiche contenute nella IATA CBTA Guide for Flight Crew Training.

“Emirates utilizza programmi di addestramento all’avanguardia in modo che i nostri piloti siano tra gli equipaggi di volo più competenti al mondo. Il programma CBTA su misura per l’A350 supporta l’integrazione di 65 nuovi aeromobili A350, con 1.000 piloti pronti a completare l’A350 Type Rating course”, ha proseguito il Capt. Bader Al Marzooqi, Emirates Senior Vice President, Flight Training.

Poiché la domanda di piloti cresce in tutto il mondo, metodologie di formazione efficienti ed efficaci sono sempre più critiche. Il CBTA si è rivelata una soluzione di successo a questa esigenza. Utilizzando real-world training scenarios, si concentra sulle competenze necessarie per gestire combinazioni complesse di situazioni operative e ambientali che l’equipaggio deve affrontare. Un esempio di tale scenario potrebbe essere l’atterraggio in una high-density traffic area in adverse weather conditions.

