Record per Vueling all’aeroporto di Venezia Marco Polo: superati i 5 milioni di passeggeri nell’anno del ventesimo anniversario

Vueling, parte del gruppo IAG e che quest’anno festeggia il ventesimo anniversario, è una compagnia aerea di riferimento nel panorama europeo, oltre ad essere una delle principali compagnie low-cost in Italia. In questo scenario, Vueling ha celebrato un traguardo particolarmente rilevante: la compagnia spagnola ha infatti superato quota 5 milioni di passeggeri all’aeroporto di Venezia Marco Polo, dove opera dal 2006.

L’impegno di Vueling sul Venezia Marco Polo è visibile nei numerosi collegamenti che offre con l’aeroporto di Barcellona, principale hub della compagnia: per questa stagione estiva, sono infatti fino a 3 i voli giornalieri che collegano le due città.

A questi dati e traguardi importanti, si aggiunge l’eccellenza operativa: secondo Cirium, nel 2023 Vueling è stata la seconda compagnia più puntuale all’aeroporto di Venezia, con un tasso di puntualità dell’80,20%, ottenendo il primo posto nel primo trimestre del 2024 con un tasso di ben 94,1%.

Oltre a Venezia, per questa stagione estiva in Italia Vueling offre collegamenti con altri 15 aeroporti: Roma Fiumicino e Firenze (le sue due basi strategiche presenti nel paese), Milano Malpensa, Milano Linate, Torino, Genova, Venezia, Bologna, Napoli, Bari, Palermo, Catania, Comiso, Cagliari e Olbia.

“In 20 anni di operatività in Italia, Vueling ha dimostrato il suo impegno nei confronti di questo paese. Venezia Marco Polo è un ottimo esempio dell’importanza di offrire un prodotto di livello ai clienti, in modo che possano adattare il viaggio in base alle loro esigenze”, commenta Jordi Pla, Director Network & Alliances. “Con fino a 3 frequenze giornaliere, Vueling offre diverse opzioni per tutti i tipi di viaggiatori, rendendo il viaggio molto più piacevole e facile. Collegando Venezia a Barcellona, proponiamo ai viaggiatori maggiori connessioni con tutte le destinazioni di medio e corto raggio di Vueling, ma anche di lungo raggio grazie agli accordi di codeshare con altre compagnie. Continueremo a lavorare per offrire agli italiani le migliori opzioni per volare verso le circa 100 destinazioni che Vueling ha nel suo network”.

“L’aeroporto di Venezia è lieto di celebrare il traguardo dei 5 milioni di passeggeri complessivamente trasportati da Vueling al Marco Polo”, afferma Camillo Bozzolo, Direttore Commerciale Aviation Gruppo SAVE. “Sin dall’inizio delle proprie operatività, nel 2006, Vueling si è affermato vettore di riferimento per i collegamenti tra Venezia e Barcellona, grazie alle sue frequenze plurigiornaliere. I flussi passeggeri tra il capoluogo catalano e Venezia riflettono una domanda sempre crescente, rappresentando la seconda direttrice di traffico del Marco Polo, con oltre mezzo milione di passeggeri trasportati nel 2023″.

