“Il viaggio della sostenibilità”: all’aeroporto di Olbia Costa Smeralda, con la partecipazione di easyJet, una tavola rotonda per un turismo più sostenibile

Si è tenuto questa mattina, in occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente, “Il viaggio della sostenibilità”, un dibattito organizzato dall’Aeroporto di Olbia Costa Smeralda e da easyJet, prima compagnia a Olbia, presso l’Artport dello scalo sardo per discutere la strada da percorrere verso un turismo più sostenibile ed evidenziare il lavoro sinergico svolto fino a oggi, con l’obiettivo di promuovere un modello di filiera più sostenibile sia da un punto di vista ambientale sia sociale.

Ad aprire i lavori della giornata, a cui hanno partecipato diverse personalità leader del settore, sono stati i saluti istituzionali di Silvio Pippobello – Amministratore Delegato della società di gestione dell’Aeroporto di Olbia, Geasar, e della società di gestione dell’Aeroporto Riviera del Corallo di Alghero, Sogeaal.

Moderata dal giornalista Mauro Garofalo, la tavola rotonda è poi proseguita con gli interventi di Lorenzo Lagorio, Country Manager di easyJet Italia, Mario Garau, Routes Development Manager Aeroporto Olbia Costa Smeralda, Paolo Manca, Presidente di Federalberghi Sardegna, Nicola Monello, Presidente sez. Turismo Confindustria Centro Nord Sardegna, e Angelo Francesco Cuccureddu, Assessore Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Autonoma della Sardegna. In vista di un’estate positiva in termini di flussi turistici da e per la Regione Sardegna, l’evento ha rappresentato un’importante opportunità di dialogo per continuare a condividere opinioni e buone pratiche, oltre che per rendere visibili le politiche che possono promuovere e incentivare un turismo sostenibile.

“Il trasporto aereo è un volano del turismo e dell’economia dei territori, ma siamo consapevoli di quanto oggi sia prioritario collaborare con tutti gli attori della filiera per la transizione verso un modello di aviazione e di turismo sostenibili. La nostra Roadmap verso il net zero prevede l’utilizzo integrato di una serie di leve per la decarbonizzazione, come il continuo rinnovamento della flotta con aeromobili sempre più moderni ed efficienti quali gli Airbus della famiglia A320neo, l’implementazione di innovazioni tecnologiche mirate all’efficientamento delle operazioni e l’introduzione dei carburanti sostenibili. L’obiettivo, in prospettiva, è di arrivare alla propulsione a idrogeno che consentirà di raggiungere l’obiettivo ultimo delle zero emissioni per i voli di corto e medio raggio”, ha dichiarato Lorenzo Lagorio, Country Manager di easyJet Italia.

Silvio Pippobello Amministratore Delegato Geasar e Sogeaal: “L’impatto che gli Aeroporti hanno sul territorio è uno degli elementi fondamentali del nostro piano strategico. Al fine di fornire il nostro contributo alla salvaguardia del patrimonio ambientale del nostro territorio, in collaborazione con easyJet, partner strategico per l’Aeroporto di Olbia e primo vettore, in occasione della Giornata Mondiale per l’Ambiente, abbiamo ritenuto importante condividere, su questo fondamentale argomento, le linee strategiche comuni insieme agli stakeholder, al fine di rendere la destinazione turistica competitiva in un contesto di mercato in cui la sostenibilità è uno dei principali driver di scelta della vacanza”.

(Ufficio Stampa easyJet – Photo Credits: easyJet)