Bombardier Defense e ADAC annunciano un ordine per un nuovo Challenger 650 per Medevac Use

Bombardier Defense ha annunciato che la German automobile association, Allgemeiner Deutscher Automobil-Club (ADAC SE), ha effettuato un ordine per un aereo Bombardier Challenger 650 attraverso la sua società figlia Aero-Dienst. L’aereo sarà configurato come air ambulance dedicata per Aero-Dienst, il principale operatore aereo di ADAC, e la consegna è prevista per il 2026. L’aereo sarà utilizzato per fornire trasporto medico ai clienti di ADAC in tutto il mondo. Con la firma di questo accordo, Bombardier Defense continua ad espandere la propria presenza in Germania e nel continente europeo.

“I nostri aerei Challenger si distinguono per affidabilità, flessibilità e versatilità ai vertici della categoria, caratteristiche necessarie per rispondere rapidamente alle emergenze e fornire assistenza medica salvavita”, ha affermato Steve Patrick, Vice President, Bombardier Defense. “Bombardier ha una lunga storia nella fornitura di medevac aircraft, quindi siamo estremamente onorati che il nostro aereo Challenger 650 possa contribuire all’importante lavoro che ADAC sta svolgendo per fornire aiuti ai propri clienti”.

“L’ambulance service of ADAC Versicherung AG, in collaborazione con Aero-Dienst in Nuremberg, stabilisce da oltre 50 anni gli standard globali nel campo del rimpatrio dei pazienti. Investendo in un nuovo aeromobile, riaffermiamo il nostro impegno a fornire ai nostri membri e assicurati ADAC servizi di prima classe”, ha affermato Sascha Petzold, Board of Management ADAC Versicherung AG. “Grazie alla lunga autonomia del Challenger 650, siamo in grado di servire i nostri membri in tutto il mondo con la nostra flotta ADAC”.

“Aero-Dienst, con la sua esperienza a lungo termine nell’ambulance service per la nostra parent company ADAC SE, non vede l’ora di mettere in servizio il Bombardier Challenger 650 sotto il nostro COA”, ha affermato il dottor Oliver Kosing, uno dei due managing directors di Aero-Dienst. “Il Challenger 650 è il miglior aereo disponibile per il nostro tipo di operazioni poiché le prestazioni si adattano perfettamente ai nostri profili di volo. Inoltre, le dimensioni della fusoliera con il suo ampio diametro e l’altezza in piedi consentono al nostro equipaggio medico di fornire la migliore assistenza possibile ai pazienti durante il volo”.

“Questo ordine dimostra le caratteristiche chiave del velivolo Challenger 650, che lo rendono la scelta ideale per la cura dei pazienti.

Bombardier Defense dispone di team interni dedicati di ingegneria e supporto con la capacità di incorporare le modifiche richieste dai clienti e fornire soluzioni di integrazione complete con capacità di certificazione complete su uno spettro completo di civilian, military and hybrid operations. Riconosciuta in tutto il mondo per il suo portafoglio diversificato di piattaforme aeree specializzate collaudate e versatili, Bombardier combina decenni di esperienza lavorando con centinaia di special mission operators e integratori di sistemi di missione”, conclude Bombardier.

(Ufficio Stampa Bombardier – Photo Credits: Bombardier)