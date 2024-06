Embraer e Rheinmetall stanno discutendo per un nuovo C-390 Training Center in Europa

Embraer e Rheinmetall stanno discutendo per espandere il loro training network concentrandosi sul C-390. L’obiettivo è valutare le esigenze del crescente numero di clienti europei del C-390 rispetto alla formazione e decidere sullo sviluppo di un Training Center dedicato nella regione, supportando i clienti attuali e futuri del C-390.

Attualmente, esiste un Embraer C-390 Training Center in Brasile, nello stato di San Paolo, dotato di un Full Flight and Mission Simulator (FFMS) e di una Loadmaster Training Station, dove gli equipaggi delle forze aeree brasiliane, portoghesi e ungheresi stanno seguendo la loro formazione iniziale. Embraer e Rheinmetall mirano ad analizzare modi per aumentare la vicinanza con i loro clienti attuali e futuri del C-390, per facilitare la formazione di pilots, loadmasters, mechanics and additional crew members.

“Con il continuo successo del C-390 in tutta Europa, è il momento giusto per iniziare la valutazione e la pianificazione di un hub di addestramento europeo per il C-390, fornendo strutture di formazione complete per l’addestramento”, afferma Timo Haas, CDO of Rheinmetall AG and Deputy CEO of Rheinmetall Electronics GmbH.

“Vogliamo creare le migliori condizioni per i nostri C-390 customers, offrendo la migliore formazione della categoria. Monitoriamo continuamente la rete e valutiamo soluzioni personalizzate per regione man mano che la flotta cresce”, ha affermato Ayslan Anholon, Vice President for Flight Operations & Training, Embraer Services & Support.

“Con l’evoluzione delle sfide in materia di difesa e sicurezza che devono affrontare gli alleati della NATO e i paesi partner, le forze aeree europee devono addestrare i propri piloti secondo standard rigorosi, per contrastare efficacemente le minacce emergenti. Il nostro obiettivo è preparare i piloti del C-390 per scenari diversi e complessi. Creare le condizioni per una formazione rigorosa e continua migliorerà le loro abilità tattiche e capacità decisionali, che sono cruciali per l’utilizzo di velivoli avanzati e la risposta ad ambienti di minaccia dinamici”, ha affermato José Gustavo, Vice President for Sales of Embraer Defense & Security for Europe and Africa.

La Portuguese Air Force ha acquistato un FFMS come parte del C-390 contract con Embraer, che sarà installato presso la base aerea di Beja, in Portogallo. Anche la Royal Netherlands Air Force prevede di avere un proprio FFMS nel paese. L’esito delle discussioni tra Embraer e Rheinmetall potrebbe rafforzare la rete di cui sopra e promuovere altri futuri national C-390 FFMS in tutto il mondo.

(Ufficio Stampa Embraer)