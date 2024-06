Eve nomina i fornitori per eVTOL Windows, Doors and Fuselage Components

Eve Air Mobility (“Eve“) ha nominato quattro ulteriori fornitori per i suoi electric vertical takeoff and landing (eVTOL) aircraft. KRD Luftfahrttechnik GmbH (KRD) fornirà i suoi KASIGLAS® polycarbonate windows, Latecoere formirà le aircraft doors, mentre RALLC and Alltec fornirannmo supply fuselage components.

“Eve ha messo insieme un forte elenco di fornitori globali e locali con la reputazione non solo di fornire una qualità eccezionale, ma di farlo in modo affidabile”, ha affermato Johann Bordais, CEO di Eve Air Mobility. “Queste relazioni a lungo termine copriranno l’intero ciclo di vita dell’aeromobile, compresi tutti i prototipi, la produzione, il servizio post-vendita e il supporto operativo”.

KRD, che ha sede in Germania, fornirà KASIGLAS windows progettati su misura, compresi i finestrini del cockpit e delle porte dei passeggeri. Ogni finestrino è stato sviluppato per una durata estrema e la struttura in policarbonato non solo ridurrà al minimo il peso, ma fornirà una protezione aggiuntiva inclusa una maggiore resistenza agli urti.

Latecoere, con sede in Francia, fornirà le porte per l’eVTOL di Eve. Latecoere supporta diversi produttori di aeromobili, tra cui Embraer, e fornisce progettazione e sviluppo, produzione, certificazione e supporto in servizio per tutte le loro porte.

RALLC e Alltec, entrambe con sede in Brasile, sono state selezionate per fornire vari componenti della fusoliera.

L’anno scorso, la società ha annunciato che il suo primo impianto di produzione eVTOL sarà situato nella città di Taubaté, nello stato di San Paolo, Brasile. L’azienda ha iniziato l’assemblaggio del suo primo full-scale eVTOL prototype, a cui seguirà una campagna di test. Si prevede che l’eVTOL di Eve inizi le consegne ed entri in servizio nel 2026.

(Ufficio Stampa Embraer)