News Brevi – 06.06.2024

AIR DOLOMITI: CON ANDREA LORENZON ALLA SCOPERTA DI MONACO E FRANCOFORTE – Air Dolomiti, Compagnia aerea italiana di Lufthansa Group, continua la serie dei suoi progetti curiosi e innovativi proponendo una modalità out of the box per la scoperta delle proprie destinazioni. Dopo i podcast ‘Per cielo e per Terra’, con la collaborazione di Camilla Ranzullo, la Compagnia sfrutta ancora una volta l’innovazione di tendenza e rafforza la sua presenza sui canali social confezionando due documentari dedicati alle città di Monaco di Baviera e Francoforte, per scoprire in modo brillante e divertente tutti i segreti e le opportunità che offrono. Air Dolomiti ha commissionato il progetto al content creator Andrea Lorenzon, già noto al pubblico per la sua capacità di catturare l’attenzione con video spiritosi e mai scontati dedicati al turismo. L’artista è ideatore di originali percorsi che valorizzano il territorio e soddisfano al contempo la curiosità dei viaggiatori raccontando con sarcasmo e ironia borghi e città italiane. I video saranno pubblicati su YouTube, sui canali social e sulla piattaforma IFE a bordo degli aeromobili. Il progetto è pensato per favorire il turismo outgoing con lo scopo di promuovere il desiderio di raggiungere dall’Italia mete mediamente vicine, ricche di storia e significato. “Andrea Lorenzon è uno degli artisti più apprezzati su YouTube; i suoi documentari lo hanno portato a collaborare con importanti Istituzioni, come il Parlamento Europeo, e con svariati enti territoriali: non potevamo avere partner migliore per farci guidare a Monaco e Francoforte in modo del tutto nuovo e non convenzionale”, dice Francesca Montessori, Director Customer Experience, Marketing e Inflight Product della Compagnia. “È stata la prima volta che ho avuto l’occasione di produrre un documentario fuori dall’Italia. Conoscevo pochissime cose di Monaco e Francoforte (soprattutto di Francoforte), ma ho trovato sfidante l’opportunità di partire da una visione esterna ed estranea per giocare coi luoghi comuni, approfondendo e scoprendo man mano cosa nascondono queste grandi città”, racconta Andrea Lorenzon. Air Dolomiti non perde mai di vista le esigenze dei propri passeggeri: con questo progetto offre un nuovo strumento per scoprire le eccellenze dei territori delle sue destinazioni tedesche.

SWISS TASTE OF SWITZERLAND: DECOLLA LA CUCINA DEL CANTON VAUD – Swiss International Air Lines (SWISS) servirà per i prossimi tre mesi ai clienti Business e First Class sui voli a lungo raggio dalla Svizzera le delizie culinarie delle rinomate cucine del Restaurant de l’Hôtel de Ville a Crissier, nel Canton Vaud. Il ristorante gourmet ha tre stelle Michelin e 19 punti Gault-Millau. Situato nell’ex municipio di Crissier, il ristorante propone una cucina con forti note tradizionali e si trova a pochi minuti da Losanna, la capitale del cantone. Chef de cuisine and general manager of the Restaurant de l’Hôtel de Ville è Franck Giovannini, in carica dal 2016. Le sue preparazioni culinarie hanno guadagnato fama e consensi ben oltre i confini del cantone. Alcune delle creazioni classiche dello chef stellato, reinterpretate in modo nuovo, vengono ora servite a bordo dei voli SWISS. “La cucina di Franck Giovannini è altamente innovativa e si basa su ingredienti stagionali e regionali combinati in un’esperienza sensuale davvero sofisticata”, afferma Julia Hillenbrand, Head of Brand Experience, SWISS. “Siamo lieti di poter far conoscere ai nostri ospiti in volo il Canton Vaud in tutta la sua varietà gastronomica attraverso le creazioni di Franck”. “Lavoro al Restaurant de l’Hôtel de Ville di Crissier da circa 29 anni”, aggiunge Franck Giovannini. “Ho avuto la grande fortuna di cucinare al fianco di chef eccezionali. Porto avanti questa tradizione eccezionale, preservando la filosofia culinaria dei miei predecessori e sviluppandola ulteriormente ogni giorno. Sono felice di condividere lo spirito e l’eredità di questa meravigliosa struttura con SWISS e i suoi ospiti”. Anche il nuovo menu di tre portate della SWISS Premium Economy Class si ispira al Canton Vaud. Dal dicembre 2002 SWISS accompagna i suoi ospiti di First e Business Class sui voli a lungo raggio dalla Svizzera in un viaggio alla scoperta culinaria attraverso le diverse regioni del suo Paese d’origine. Il programma “SWISS Taste of Switzerland” è stato esteso anche alla SWISS Premium Economy Class nel 2022. Ogni tre mesi, un nuovo Michelin-starred and Gault-Millau-point top chef è invitato a creare una variegata selezione di piatti di qualità del suo cantone d’origine, con un’attenzione particolare alle specialità regionali e stagionali. Le creazioni gastronomiche sono inoltre accompagnate da vini e formaggi della regione interessata. Nella sua storia di successo che dura da 21 anni fino ad oggi, il programma “SWISS Taste of Switzerland” ha accolto a bordo 84 chef ospiti in rappresentanza di ciascuno dei 26 cantoni della Svizzera.

AIRBUS: ORDINI E CONSEGNE NEL MESE DI MAGGIO 2024 – Airbus ha comunicato gli ordini e le consegne di aeromobili commerciali per il mese di maggio 2024. A maggio 2024 sono state effettuate 53 consegne a 34 clienti. Ordini lordi nel mese pari a 27 aerei. Consegne nel 2024 ad oggi: 256 aeromobili a 58 clienti nell’anno.

AEROBUS COLLEGA LE STAZIONI FS DI CUNEO E FOSSANO CON L’AEROPORTO DI CUNEO – Cuneo Airport annuncia il lancio di Aerobus, il servizio navetta diretto che collega le stazioni ferroviarie di Cuneo e Fossano con l’Aeroporto di Cuneo. Operativo a partire dal 15 giugno, Aerobus offre un’alternativa conveniente a tutti i passeggeri che desiderano raggiungere l’aeroporto in piena autonomia, senza la necessità di prenotare e sfruttando l’intermodalità offerta dalla Stazione FS e dal Movicentro. L’attestazione della navetta a Fossano FS è presso la pensilina del Movicentro, mentre a Cuneo FS è situata all’uscita della stazione, sulla destra del Piazzale della Libertà. Gli orari di partenza e arrivo sono allineati con quelli dei voli, tenendo conto dei tempi richiesti per il check-in e per il ritiro dei bagagli all’arrivo, per garantire un’esperienza senza intoppi ai viaggiatori. Il servizio Aerobus rappresenta un passo avanti significativo nell’impegno di Cuneo Airport per offrire un’alternativa agevole e sostenibile per raggiungere l’aeroporto, semplificando i viaggi per tutti i passeggeri – compresi coloro che utilizzano il treno – e garantendo un’esperienza di viaggio senza stress e più accessibile per tutti. I biglietti possono essere acquistati in anticipo sul sito www.cuneoairport.com oppure direttamente a bordo del bus. Le tariffe sono di 8 euro a tratta da Fossano e di 12 euro a tratta da Cuneo, con la possibilità di acquistare online il biglietto di andata e ritorno a tariffa scontata.

EUROWINGS: LO’ YES TO EUROPE’ AIRBUS A320NEO E’ OSPITE A NUREMBERG AIRPORT – Il Nuremberg Airport flight schedule comprende più di 60 destinazioni non-stop, la maggior parte delle quali in Europa. I passeggeri sono internazionali, così come la forza lavoro dell’aeroporto, con dipendenti provenienti da 28 nazioni. “Insieme a Eurowings, Nuremberg Airport ha ora chiesto la partecipazione alle elezioni europee. Con la chiara dichiarazione ‘Yes to Europe’ sulla fusoliera di un Airbus A320neo, Eurowings, insieme a Lufthansa Group, invia un segnale visibile a favore di un’Europa unita, libera e pacifica e promuove la partecipazione alle elezioni europee. I dipendenti dell’aeroporto si sono incontrati con i colleghi di Eurowings per una foto davanti allo ‘Yes to Europe’ aircraft sul piazzale per promuovere congiuntamente la partecipazione alle elezioni”, afferma Eurowings. “Chiediamo attivamente alle persone di votare domenica perché ogni voto conta. In quanto aeroporto commerciale internazionale manteniamo collegamenti giornalieri con i paesi europei vicini, rafforziamo i legami economici e uniamo le persone. Votare significa assumersi la responsabilità di un’Europa che rimane libera”, afferma il Dr. Michael Hupe, Airport Managing Director. “Come Eurowings mostriamo la nostra affinità con l’Europa nel nostro brand, motivo per cui ci sentiamo particolarmente impegnati nell’idea europea. Con il nostro ‘Yes to Europe’ Airbus come ambasciatore volante, inviamo un messaggio chiaro affinché le elezioni europee prendano posizione e rafforzino la democrazia, non solo a dieci chilometri di altitudine, ma anche ovunque a terra e oggi qui a Norimberga”, afferma il CEO di Eurowings, Jens Bischof.

EUROWINGS HOLIDAYS SOSTIENE I VIAGGIATORI CON CONDIZIONI SPECIALI – Eurowings Holidays ha annunciato oggi un adeguamento a breve termine delle sue condizioni di prenotazione per accogliere al meglio i clienti nell’attuale fase di incertezza dei viaggi. “Con effetto immediato, il tour operator brand applicherà condizioni di riprenotazione e cancellazione significativamente più semplici per tutte le prenotazioni fino al 17 giugno 2024 compreso. Con le nuove condizioni di prenotazione, Eurowings Holidays risponde all’attuale incertezza di molti vacanzieri che desiderano un’esperienza di viaggio sicura e senza problemi per i loro giorni più belli dell’anno. Le nuove condizioni di prenotazione per i pacchetti vacanza di Eurowings Holidays si applicano a tutte le nuove prenotazioni dal 6 al 17 giugno 2024 per il periodo di viaggio fino alla fine dell’anno. Includono sia free rebookings che free cancellations fino a quattro giorni prima dell’inizio del viaggio (in precedenza 14 giorni prima dell’inizio del viaggio e 50 euro di penale per persona). Le condizioni speciali si applicano alle prenotazioni tramite tutti i canali di vendita, compreso il sito web di Eurowings Holidays, le agenzie di viaggio e i fornitori terzi online come i portali di viaggio”, afferma Eurowings. “I clienti, soprattutto nei canali di vendita più sensibili al prezzo come i portali di viaggio online, d’ora in poi daranno molto più peso alla fiducia nel brand nelle loro decisioni di acquisto. L’holiday brand Eurowings Holidays ne trarrà vantaggio grazie alla sua vicinanza a Eurowings e a Lufthansa Group”, afferma Michael Erfert, Eurowings Head of Sales.

AEROPORTO DI CAGLIARI: INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA FOTOGRAICA “LE ALI DELLA POLIZIA” – Domani 7 giugno alle ore 12, presso l’aeroporto Mario Mameli di Cagliari Elmas, nella hall centrale – piano arrivi, alla presenza del Questore di Cagliari, dei vertici della Società di gestione dell’Aeroporto (Sogaer) e dell’ENAC, dei Dirigenti della Polizia di Frontiera marittima ed aerea e del 7° Reparto Volo della Polizia di Stato di Oristano, verrà inaugurata la mostra itinerante “Le Ali della Polizia”, con le foto realizzate dal fotografo di fama internazionale Massimo Sestini, autore anche del calendario 2024 della Polizia di Stato. La mostra, allestita dal Reparto Volo della Polizia di Stato e dalla Polizia di Frontiera, con la preziosa collaborazione di Sogaer che ha concesso gli spazi espositivi, potrà essere visitata fino al 15 luglio p.v., per poi essere trasferita all’aeroporto di Palermo e successivamente proseguire in altri aeroporti. L’esposizione itinerante, che è stata programmata presso gli aeroporti più importanti d’Italia, vicini alle sedi dei Reparti volo, ha lo scopo di celebrare i primi cinquanta anni di volo della Polizia di Stato dal 1971 al 2021. Le sedici gigantografie esposte sono tratte proprio da un libro celebrativo pubblicato in occasione di questo anniversario e ritraggono panorami del nostro Paese, ripresi dall’alto, con l’intento di raccontare la storia dell’attività di volo della Polizia di Stato.

ETHIOPIAN AIRLINES INAUGURA IL NUOVO VOLO VERSO FREETOWN – Ethiopian Airlines annuncia l’inizio dei voli passeggeri tre volte alla settimana per Freetown, Sierra Leone, via Ouagadougou, Burkina Faso, a partire dal 31 maggio 2024. Questa nuova rotta segna un altro traguardo nell’ambito dell’espansione dei collegamenti della compagnia, collegando più paesi africani e fornendo ai viaggiatori opzioni di viaggio comode ed efficienti. I nuovi servizi trisettimanali per Freetown saranno operati utilizzando il moderno ed ecologico Boeing 787-800, offrendo ai passeggeri un’esperienza di volo confortevole e piacevole. Il B787 è dotato di servizi all’avanguardia, inclusi sedili spaziosi, sistemi di intrattenimento personali e Wi-Fi a bordo, assicurando un viaggio piacevole per tutti i passeggeri. Per quanto riguarda l’inizio della nuova rotta, il CEO del Gruppo Ethiopian Airlines, Mesfin Tasew, ha dichiarato: “Siamo lieti di aggiungere Freetown alla nostra crescente lista di destinazioni globali. Siamo orgogliosi di far parte del viaggio che collegherà Freetown al mondo e non vediamo l’ora di accogliere passeggeri da tutto il mondo in questa incredibile destinazione. Questo nuovo volo non solo migliorerà la connettività per i viaggiatori d’affari e di piacere, ma contribuirà anche alla crescita economica sia della Sierra Leone che del Burkina Faso”.

EASYJET SERVIRA’ A BORDO COSTA COFFEE SU TUTTI I VOLI – easyJet e Costa Coffee hanno annunciato oggi una nuova collaborazione che vedrà due dei marchi leader del Regno Unito prendere il volo insieme. Servendo milioni di clienti in tutta Europa, Costa Coffee sarà disponibile a bordo di tutti i voli easyJet a partire da quest’estate. Prevista per il lancio a fine estate 2024, la nuova offerta vedrà volare nei cieli una gamma di opzioni di bevande calde di Costa Coffee, con i clienti easyJet che potranno scegliere tra Cappuccino, Latte, Salted Caramel Latte, nonché un’opzione Decaf, realizzata appositamente per una degustazione a 30.000 piedi. La collaborazione è destinata a migliorare ulteriormente la gamma di bevande a bordo offerte da easyJet attraverso la sua gamma EAT.DRINK.SHOP, servita sull’intera rete di quasi 1.000 rotte di easyJet verso più di 155 aeroporti in 35 paesi, attraverso il catering and retail partner di easyJet dnata. easyJet ha inoltre recentemente lanciato a bordo la sua nuova gamma estiva EAT.DRINK.SHOP, che comprende nuovi cibi freschi e snack, nonché una selezione di prodotti per bambini che ritornano per l’estate, offrendo ai clienti una scelta a bordo più ampia che mai. Russell Braterman, Proposition and In Flight Retail Director, easyJet, ha dichiarato: “Siamo sempre alla ricerca di modi per migliorare l’esperienza a bordo dei nostri clienti, che include l’offerta di marchi di grande qualità che i nostri clienti conoscono e amano, e quindi siamo lieti di lanciare questa deliziosa nuova gamma di prodotti Costa Coffee quest’estate”. Richard Bainbridge, Retail Director, dnata Catering, ha dichiarato: “In qualità di inflight retail partner di easyJet, dnata è lieta di collaborare sia con easyJet che con Costa Coffee per portare nell’inflight retail market questa straordinaria proposta di caffè”.

QANTAS LANCIA NUOVI LIQUORI E MENU INVERNALI – Nuovi gin australiani stanno per essere lanciati e Campari sarà offerto per la prima volta in tutte le cabine internazionali con Qantas che svelerà una rinnovata selezione di liquori a bordo, insieme al nuovo menu invernale della compagnia aerea. Il Four Pillars Rare Dry Gin, il favorito australiano, sarà il nuovo gin standard nelle International First, Business and Premium Economy cabins del Flying Kangaroo. I primi clienti in volo e nelle lounge potranno sorseggiare una rotazione trimestrale di gin australiani indipendenti tra cui Applewood, Brookies, Beachtree “Quokka” Gin e Australian Distilling Co “Bondi” Gin. Campari arriverà sul menu in tempo per l’intenso periodo di viaggi estivi in Europa e sarà disponibile per i clienti internazionali in tutte le cabine per la prima volta. L’aperitivo sarà servito in cabine premium con una nuova selezione di mandorle tostate, anacardi e nocciole. Anche gli amanti del whisky trarranno vantaggio dall’aggiornamento con il pluripremiato Lark Classic Cask della Tasmania che farà il suo debutto nel menu in First, e Starward Nova con sede a Melbourne che verrà servito sulla Domestic Business Class. Il team di barman e sommelier del Qantas Creative Director of Food, Beverage and Service, Neil Perry, ha degustato e recensito quasi 400 prodotti diversi nel progettare la nuova offerta di liquori.

AEROSTAR E LOCKHEED MARTIN APRONO IL PRIMO EUROPEAN HIMARS SUSTAINMENT CENTRE IN ROMANIA – Aerostar S.A. in collaborazione con Lockheed Martin ha inaugurato il primo HIMARS Sustainment Centre certificato in Europa. Questa nuova struttura rafforza il rapporto esistente tra Lockheed Martin e Aerostar S.A., che hanno collaborato in attività simili di sostegno per le Black Hawk and F-16 fighter fleets della Romania. Il sustainment centre contribuirà alla creazione e al sostegno di posti di lavoro di alto valore in Romania e garantirà una maggiore prontezza con costi operativi inferiori per le forze terrestri della Romania. “In Lockheed Martin siamo orgogliosi della nostra partnership strategica di lunga data con la Romania, che sta creando partnership significative che promuovono l’innovazione e la resilienza, per migliorare la base industriale della difesa della Romania”, ha affermato Ray Piselli, Lockheed Martin’s Vice President of international business, durante la cerimonia tenutasi a Bacau. La nuova struttura si basa sul successo di un lavoro simile già svolto da Aerostar e supporta il continuo sostegno delle risorse della difesa. La Romania vedrà le operazioni di supporto per la Land Forces HIMARS fleet effettuate per la Romania da ingegneri e tecnici di Aerostar.

LOCKHEED MARTIN: IL C-130J SUPER HERCULES SQUADRON COMPLETA IL PRIMO BINATIONAL AIRCREW TRAINING – I membri degli equipaggi di volo che rappresentano le French (Armée de l’Air) and German (Luftwaffe) air forces hanno fatto la storia come il primo binational C-130J Super Hercules squadron a completare il training insieme. La formazione si è svolta presso il France Germany Multinational Training Center (FGMTC), una struttura costruita e attrezzata da Lockheed Martin, in collaborazione con la French Direction générale de l’armement (DGA) e il German Federal Ministry of Defence. “Questo training center rafforza l’impegno di Lockheed Martin nel rafforzare l’allied defense”, afferma Ray Piselli, vice president of international business development for Lockheed Martin. “Il nostro obiettivo è garantire che ogni pilota e manutentore sia pronto per la missione”. Lockheed Martin ha inaugurato il training center nel 2021 come parte di un direct commercial sale contract con la DGA francese, che comprende training devices, il learning management system, corsi e opzioni per additional training services. Lo squadrone è composto da un totale di 10 Super Hercules costruiti da Lockheed Martin, di cui sei dalla Germania e quattro dalla Francia. La Francia ha ricevuto i suoi due C-130J-30 airlifters e due KC-130J tankers, mentre la Germania ha ricevuto i suoi tre C-130J-30 e tre KC-130J. Questo è il primo e unico binational C-130J squadron nella Hercules history. Sebbene l’FGMTC contract rappresenti il primo rapporto commerciale stabilito tra Lockheed Martin e la DGA francese, Lockheed Martin è da 28 anni il principale fornitore globale per C-130J training. “Lockheed Martin ha una comprovata esperienza nella creazione di training facilities chiavi in mano, come dimostrato dagli oltre 1.000 equipaggi di volo e personale di manutenzione che si sono formati presso il nostro Hercules Training Center”, ha affermato Jonathon Wells, vice president of Air and Commercial Solutions for Lockheed Martin’s Rotary and Mission Systems business area. “Comprendiamo le esigenze dello sviluppo di una nuova workforce, le sfide legate al sostegno di una forza lavoro esistente e la training structure necessaria per supportare la missione”.

NORWEGIAN GROUP HA TRASPORTATO QUASI 2,5 MILIONI DI PASSEGGERI A MAGGIO – Nel mese di maggio Norwegian ha trasportato 2.138.484 passeggeri, mentre Widerøe 333.492 passeggeri, per un totale di 2.472.976 passggeri per il Gruppo. La capacità di Norwegian è aumentata del 19% rispetto a maggio dello scorso anno, mentre il load factor è sceso di 2 punti percentuali, all’82%. La compagnia aerea ha operato una media di 84 aerei questo mese, mentre il programma estivo si avvicina. Per Norwegian maggio ha portato anche un solido aumento del 12% di passeggeri rispetto allo scorso anno. “Sono soddisfatto del numero di passeggeri a maggio. Nel mese di maggio circa 650.000 dei nostri passeggeri hanno viaggiato verso destinazioni dell’Europa meridionale. La distanza media di volo è aumentata del 7%, dimostrando la nostra significativa crescita della capacità verso le destinazioni balneari. La nostra capacità è stata complessivamente aumentata in modo significativo per la stagione estiva e non vediamo l’ora di accogliere ancora più passeggeri durante le impegnative vacanze estive”, ha affermato Geir Karlsen, CEO di Norwegian. A maggio Norwegian ha operato con una regolarità, ovvero una quota di voli di linea effettuati, del 99,5%. La puntualità, ovvero la quota di voli in partenza entro 15 minuti dall’orario previsto, è stata dell’86,1%, in aumento di 1,2 punti percentuali rispetto a maggio dello scorso anno. I risultati di Widerøe di maggio mostrano un aumento quasi generalizzato. Sebbene la compagnia aerea mantenga una capacità simile a quella dei mesi precedenti e identica a quella di maggio dell’anno scorso, quest’anno ha trasportato oltre il 10% di passeggeri in più. “Sono molto felice di vedere che Widerøe continua a fornire buoni risultati. Il load factor è aumentato di un impressionante 7% e la maggior parte del miglioramento è arrivato sul commercial network. Voglio ringraziare il team di Widerøe per l’ottimo lavoro che sta svolgendo”, ha affermato Geir Karlsen, CEO di Norwegian. Per Widerøe la capacità a maggio è rimasta invariata, il load factor si è attestato al 69,4%.

BOEING PRESENTA ALLA FAA IL SUO SAFETY AND QUALITY PLAN – I leader di Boeing si sono incontrati con la Federal Aviation Administration (FAA) degli Stati Uniti giovedì 30 maggio per presentare il Safety and Quality Plan. “Si basa sul feedback dei nostri dipendenti, sui risultati degli audit della FAA e sulle raccomandazioni di un FAA expert panel. Il piano generalmente rientra in quattro categorie di azioni: Investire nella formazione della forza lavoro; Semplificare piani e processi; Eliminare i difetti; Elevare la cultura della sicurezza e della qualità. Una componente significativa del nostro Safety and Quality Plan sono sei misurazioni ((key performance indicators, o KPIs) incentrati su safety, quality and production health: Employee proficiency; Notice of Escape (NoE) rework hours; Supplier shortages; Rework hours per airplane; Travelers at factory rollout; Ticketing performance”, afferma Boeing.

ROLLS-ROYCE: MTU ENGINES PER LA POLISH NAVY – I primi 20-cylinder mtu Series 8000 engines che equipaggiano le tre nuove fregate di classe Miecznik per la Polish Navy sono attualmente in costruzione presso il Friedrichshafen plant della Rolls-Royce Power Systems division. Su ciascuna nave saranno installati quattro mtu 20V8000 main propulsion engines da 8.200 kW ciascuno e quattro mtu 12V4000 on-board generators con 1.650 kW ciascuno.

ROLLS-ROYCE: MTU KINETIC POWERPACKS IN COLORADO – Rolls-Royce ha ricevuto un ordine dal suo distributore Smith Power Products per fornire due Kinetic PowerPack (KPP) da 1.500 kW mtu per i data center NOVVA. I due KPP forniranno emergency backup power per un’espansione presso il data center dell’azienda a Colorado Springs. La divisione Power Systems di Rolls-Royce ha già consegnato oltre 50 MW di mtu emergency diesel gensets per le varie sedi di NOVVA attraverso Smith Power Products.