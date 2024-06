HTM ordina fino a tre elicotteri Airbus H145 per offshore wind operations

HTM Helicopters ha effettuato un ordine per un elicottero Airbus H145, con opzioni per due ulteriori elicotteri dello stesso tipo. Il nuovo elicottero verrà utilizzato nelle offshore wind operations, trasportando tecnici e materiali alle turbine dei parchi eolici al largo delle coste di Germania e Francia.

“Negli ultimi 15 anni, nell’offshore wind business, abbiamo visto progetti spostarsi più lontano dalla costa e richiedere un payload aggiuntivo, il che ci ha portato ad aggiungere ulteriori H145 alla nostra flotta”, ha affermato Bernd Brucherseifer, Managing Director for HTM Helicopters. “Oltre alle eccellenti OEI performance, l’elicottero offre la possibilità di eseguire rapidamente cambi di ruolo per varie missioni dei clienti ed è molto affidabile e di facile manutenzione. L’H145 è lo strumento perfetto per la operation and maintenance phase nelle offshore wind operations e nel prossimo futuro vedremo molta più richiesta in questo mercato”.

“L’H145 è ideale per le offshore wind operations grazie alla significativa capacità che offre per il trasporto di passeggeri e merci, nonché alle sue eccezionali hover performance per hoisting operations”, afferma Axel Humpert, Senior Vice President and Head of the H145 Programme at Airbus. “In qualità di nostro partner di lunga data, siamo lieti che HTM abbia visto il valore offerto dall’H145 e abbia continuato a riporre la propria fiducia nei nostri elicotteri, mentre ampliano la loro flotta”.

“HTM è stato il primo operatore a prendere in consegna un five-bladed H145 da utilizzare per offshore wind operations nel 2021. Alla fine del 2023, gli aeromobili di HTM sono stati utilizzati in un world-premiere trial condotto da Airbus per verricellare due crew members nelle nacelles di floating wind turbines in Hywind Tampen.

Questo ordine si aggiungerà all’attuale flotta di HTM che comprende 18 elicotteri Airbus, incluso un mix di H125, H135 e H145 utilizzati per supportare una varietà di missioni. Con la consegna del nuovo elicottero ordinato, la total H145 fleet di HTM crescerà fino a otto elicotteri (10 comprese le opzioni). Cinque di questi H145 (sette comprese le opzioni) saranno utilizzati per supportare le missioni offshore”, afferma Airbus.

“L’ultima versione del best-selling H145 di Airbus aggiunge un innovativo five-bladed rotor al multi-mission H145, aumentando il carico utile dell’elicottero di 150 kg. La semplicità del nuovo bearingless main rotor design facilita le operazioni di manutenzione, migliora l’affidabilità e il comfort di volo sia per i passeggeri che per l’equipaggio.

Nel mondo sono più di 1.675 gli elicotteri della famiglia H145 in servizio, per un totale di oltre 7,6 milioni di ore di volo. Dotato di due motori Safran Arriel 2E, l’H145 è dotato di full authority digital engine control (FADEC) e di Helionix digital avionics suite. Include un high performance 4-axis autopilot, che aumenta la sicurezza e riduce il carico di lavoro del pilota. La sua impronta acustica particolarmente bassa rende l’H145 l’elicottero più silenzioso della sua categoria, mentre le sue emissioni di CO2 sono le più basse tra i suoi concorrenti”, conclude Airbus.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus Helicopters)