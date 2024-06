Emirates Group: la seconda edizione di ForsaTEK promuove una piattaforma per l’innovazione nel settore dell’aviazione

Emirates Group informa: “La seconda edizione di ForsaTEK non ha deluso le centinaia di visitatori. ForsaTEK, Emirates Group annual innovation platform, riunisce le partnership tecnologiche e industriali dell’organizzazione, l’ecosistema di start-up, leader di pensiero e relatori molto ricercati, giovani, oltre a nuovi concetti e idee.

Quest’anno, una nuova partnership, una zona dedicata alla robotica e dimostrazioni di tecnologia futuristica hanno attirato l’attenzione. ForsaTEK è stato ufficialmente inaugurato da His Highness Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum, Chairman and Chief Executive Emirates Airline and Group, con la presenza di His Excellency Dr Sultan bin Saif Al Neyadi, UAE’s Minister of Youth Affairs e primo arabo a eseguire una passeggiata nello spazio. All’evento erano presenti anche dignitari e dirigenti senior di Emirates Group“.

HH Sheikh Ahmed ha dichiarato: “Dato che la tecnologia e l’innovazione hanno un impatto così trasformativo sul nostro settore e sulla nostra vita quotidiana, il lancio di ForsaTEK è stata assolutamente la cosa giusta da fare. È in linea con la nostra visione e il nostro ruolo, sia nel settore che a livello globale. L’evento dello scorso anno si è rivelato una potente opportunità di apprendimento e networking per i nostri stakeholder e i nostri dipendenti. Quest’anno, su scala molto più ampia, un obiettivo chiave per ForsaTEK è mostrare l’innovazione in azione. Oggi più che mai, il nostro settore ha bisogno di collaborare con le principali parti interessate: da enti governativi e partner tecnologici a start-up provenienti da diversi settori. ForsaTEK intreccia diversi filoni, tecnologia, idee, concetti, impegno e intenzione di portare sul tavolo nuove soluzioni coraggiose e rivoluzionarie”.

“A ForsaTEK Emirates Group ha annunciato il suo accordo con Onyx di J.P. Morgan, la business unit blockchain dell’azienda e la prima organizzazione a rientrare nel Blockchain Development Center del Gruppo recentemente lanciato. La collaborazione si concentrerà su ricerca e sviluppo, formazione e implementazione della tecnologia blockchain. Fornirà al Gruppo blockchain solutions finanziarie all’avanguardia su misura per l’industria aeronautica, migliorando le sue operazioni finanziarie e l’esperienza dei clienti.

Il Blockchain Development Center del Gruppo si fonda su quattro pilastri: collaboration and advocacy; R&D; education and coaching; innovation.

HE Dr Sultan bin Saif Al Neyadi ha tenuto il primo discorso programmatico, incentrato sull’importanza dei giovani per l’innovazione. Sono seguiti dibattiti stimolanti su corporate venture world, humanoid robots and aviation, sulla collisione dell’intelligenza artificiale con altre tecnologie, sul ruolo di Dubai nel plasmare il futuro, sulla prossimità dell’innovazione e sulla marcia incessante della robotica.

Dirigenti senior e leader di pensiero della Dubai Future Foundation, di Meta, Microsoft, Block Gemini, Boardwalk Robotics e prestigiose università hanno articolato la loro visione, prospettive e sfide durante l’evento. La dirigenza senior di Emirates Group ha affrontato il modo in cui l’innovazione plasmerà il settore dei viaggi”, prosegue Emirates Group.

“Quest’anno, i partner di Emirates Group hanno affascinato i visitatori con un mix eclettico e coinvolgente di innovazione e tecnologia. Le demo includevano AI-centred activations by AWS, caged drone by e&, Gen AI Avatar by Microsoft, Smart Trolley by Airbus. EasyMile ha presentato i suoi drones and autonomous vehicles, HiveRobotics il suo cleaning bot for aircraft seats, Holoplot la sua innovation audio technology, SITA la sua Flexbox, la Technical University of Munich i futuristic robotic skins. Le Web3 demos hanno incluso spatial computing, blockchain and biometric payments.

Le start-up degli Aviation X Lab and Intelak accelerator programmes si sono presentate in uno spazio in stile souk per dimostrare le loro idee e le loro tecnologie innovative. Hanno presentato i loro POC (proof of concept) e la loro visione di rivoluzionare l’aviazione e i viaggi a un vasto pubblico di VIP, investitori e al settore tecnologico in generale.

ForsaTEK serve anche a ispirare ed educare i giovani, con studenti universitari e delle scuole secondarie che partecipano in gran numero all’evento. I premi sono stati assegnati agli studenti che hanno saputo affrontare al meglio una sfida lanciata ad aprile su come la wearable technology possa essere utilizzata per supportare gli addetti ai bagagli a Dubai Airport.

ForsaTEK deriva da “Forsa”, che significa ‘your opportunities’ in arabo, ed è anche un gioco di parole tra ‘technology’ ed Emirates (codice “EK“)”, conclude Emirates Group.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)