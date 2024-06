Il Boeing Starliner Spacecraft completa con successo il Crewed Docking con la International Space Station

Gli astronauti della NASA Barry “Butch” Wilmore e Sunita “Suni” Williams hanno attraccato con successo lo Starliner Spacecraft di Boeing alla International Space Station (ISS), circa 26 ore dopo il lancio dalla Cape Canaveral Space Force Station. Gli astronauti hanno monitorato la Starliner mentre conduceva autonomamente una serie di manovre per avvicinare costantemente lo spacecraft alla ISS prima del docking.

Durante il viaggio verso la ISS, l’equipaggio ha completato una serie di test, incluso il volo manuale dello Starliner per la prima volta nello spazio. I due astronauti, che si uniscono ad altri sette astronauti che attualmente vivono sulla stazione, assisteranno con vari test e condurranno esperimenti scientifici mentre saranno nello spazio.

“È emozionante entrare a far parte della flotta di commercial spacecraft in grado di effettuare crewed transportation services da e verso la stazione spaziale per la NASA. I nostri team hanno svolto un ottimo lavoro per portarci a questo punto”, ha affermato Kay Sears, vice president and general manager of Space, Intelligence & Weapon Systems for Boeing Defense, Space & Security.

Dopo aver trascorso circa una settimana in orbita, Wilmore e Williams saliranno a bordo dello Starliner e torneranno a casa.

(Ufficio Stampa Boeing – Photo Credits: NASA TV)