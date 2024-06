Qatar Airways accoglie il ritorno dei voli per Lisbona e si prepara a riprendere i voli verso Venezia

Qatar Airways ha accolto il ritorno dei suoi voli diretti tra l’hub della compagnia aerea, l’Hamad International Airport (DOH) di Doha, e l’Humberto Delgado Airport (LIS) a Lisbona. Rispondendo all’elevata domanda stagionale della popolare destinazione turistica, Qatar Airways opererà a Lisbona tutto l’anno con sei voli settimanali durante l’estate 2024.

Thierry Antinori, Chief Commercial Officer di Qatar Airways, ha dichiarato: “Mentre continuiamo ad espandere la nostra rete nel mercato europeo, siamo entusiasti di dare il bentornato a Lisbona nella nostra rete globale di oltre 170 destinazioni. Questa aggiunta riafferma l’impegno della compagnia aerea nel collegare persone e luoghi, rendendo i viaggi internazionali più accessibili e convenienti attraverso la nostra rete globale”.

Essendo l’ultima aggiunta alla rete globale di oltre 170 destinazioni di Qatar Airways, la rotta ripresa è la 47a destinazione europea servita dalla compagnia aerea. Lisbona apre anche un nuovo punto di ingresso per i viaggi internazionali dall’Europa al Medio Oriente, all’Africa e al subcontinente indiano. Alcune delle destinazioni più popolari per i viaggiatori da Lisbona includono Bali, Bangkok, Delhi, Denpasar, Kathmandu e Malé.

Maggiori informazioni sulle prenotazioni dei voli, sui vantaggi del Privilege Club e sul programma Qatar Stopover sono disponibili su www.qatarairways.com e sull’app Qatar Airways.

Qatar Airways collabora alla conferenza “Art for Tomorrow” in vista della ripresa dei voli diretti per Venezia

Qatar Airways si unisce a Qatar Museums come sponsor principale della conferenza “Art for Tomorrow” che si terrà a Venezia, dal 5 al 7 giugno 2024 presso Palazzo Diedo, organizzata da The Democracy & Culture Foundation. L’annuncio arriva quando la compagnia aerea riprenderà i voli verso Venezia il 12 giugno 2024.

Dall’Hamad International Airport di Doha – premiato come miglior aeroporto del mondo da Skytrax – i viaggiatori potranno presto volare direttamente a Venezia per visitare i canali, le piazze e i palazzi famosi in tutto il mondo della città.

La conferenza “Art for Tomorrow” 2024 ha come tema ‘Imperfect Beauty’ e vedrà numerose sessioni moderate da giornalisti del New York Times che discuteranno il tema di come le arti possono unire, con relatori di spicco tra cui il creatore Philippe Starck, l’artista Giulia Andreani, Sean Scully, John Akomfrah e molti altri.

Il Qatar Airways Group Chief Executive Officer, Engr. Badr Mohammed Al-Meer, ha dichiarato: “Sono onorato di unirmi a Qatar Museums come proud Headline Sponsor di Art for Tomorrow, che celebra il nostro patrimonio culturale proteggendolo al tempo stesso per le nostre generazioni future”.

Ha aggiunto: “Siamo inoltre entusiasti di riprendere i servizi giornalieri per Venezia il 12 giugno, una delle destinazioni più iconiche e popolari al mondo. Questa espansione strategica sottolinea il nostro impegno nei confronti del mercato europeo”.

(Ufficio Stampa Qatar Airways)