Emirates volerà in Madagascar via Seychelles

Emirates lancerà i voli per il Madagascar dal 3 settembre 2024, offrendo più scelta e connettività ai viaggiatori e favorendo viaggi di piacere e d’affari in entrata nel Paese. I voli quattro volte alla settimana tra Dubai (DXB) e Antananarivo (TNR) opereranno tramite un servizio collegato con le Seychelles.

Incrementando i viaggi internazionali da e per il Madagascar, gli orari dei voli sono stati programmati per ottimizzare i collegamenti da e verso i punti chiave in Europa, Estremo Oriente, Asia occidentale e Medio Oriente/GCC.

EK707 partirà da Dubai per le Seychelles alle 08:55, con arrivo a Mahe alle 13:35, e proseguirà per Antananarivo per atterrare alle 16:50. Il volo di ritorno, EK708, parte da Antananarivo alle 18:35, con atterraggio a Mahe alle 22:20. Il volo decolla quindi da Mahe alle 23:50 per Dubai, atterrando alle 04:20 del giorno successivo. I voli saranno operativi martedì, giovedì, sabato e domenica. I viaggiatori che desiderano combinare due vacanze in una hanno anche la possibilità di volare comodamente tra le Seychelles e il Madagascar con stile e comfort.

Il turismo è un pilastro fondamentale dell’economia del Madagascar, contribuendo alla creazione di migliaia di opportunità di lavoro che sostengono l’obiettivo del paese di servire un milione di turisti entro il 2028. La nuova rotta di Emirates fornirà connettività da oltre 140 punti della sua rete globale, supportando il Ministry of Tourism’s strategy per diversificare i mercati target e introdurre i viaggiatori internazionali alle numerose attrazioni naturali dell’isola. Emirates è anche in trattative con Air Madagascar per offrire ulteriore connettività globale per promuovere il turismo e il commercio.

Adnan Kazim, Emirates’ Deputy President and Chief Commercial Officer, ha dichiarato: “Il Madagascar è stato storicamente sottoservito, nonostante il crescente appetito da parte dei viaggiatori per autentiche esperienze di ecoturismo. Emirates comprende l’importanza di offrire ai clienti una connettività efficiente ed esperienze di viaggio premium e siamo fiduciosi che questo nuovo servizio avrà un impatto positivo sull’incremento della connettività del Madagascar, offrendo maggiori opportunità ai viaggiatori di scoprire la gemma nascosta che è il Madagascar, oltre all’apertura nuove opportunità di business internazionale. Ringraziamo il governo del Madagascar per la collaborazione e il supporto nella creazione di questa rotta e non vediamo l’ora di accogliere presto i passeggeri a bordo”.

H.E Manambahoaka Valéry Ramonjavelo, Madagascar’s Minister of Transports, and Meteorology, ha dichiarato: “Il nostro accordo tra gli Emirati Arabi Uniti e il Madagascar apre la strada a questa nuova rotta Antananarivo-Dubai e rappresenta un significativo passo avanti per lo sviluppo del turismo e del commercio tra i due Paesi. Si tratta di una notizia estremamente positiva in più di un senso, poiché apre una nuova porta tra il Madagascar e il mondo, attraverso l’hub di Dubai, il più grande hub internazionale per numero di passeggeri. Farà inoltre conoscere al mondo intero gli incredibili tesori turistici e culturali del Madagascar, creando allo stesso tempo opportunità per nuovi flussi di business. L’associazione della nostra compagnia aerea nazionale combinata con questa nuova rotta di Emirates rafforzerà la connettività per le nostre regioni”.

Gli Emirati Arabi Uniti e il Madagascar hanno sviluppato le loro relazioni bilaterali in una serie di settori, tra cui l’industria commerciale, la logistica e altre industrie per rafforzare la crescita del commercio reciproco. Con il lancio del volo passeggeri, la divisione cargo della compagnia aerea, Emirates SkyCargo, supporterà il paese esportando merci attraverso il suo hub all’avanguardia a Dubai. Offrendo 22 tonnellate di capacità cargo in entrata e in uscita da Antananarivo ogni settimana, Emirates SkyCargo trasporterà le merci in modo rapido, efficiente e affidabile tramite i prodotti specializzati della compagnia aerea.

La rotta Dubai-Antananarivo sarà servita dal Boeing 777-300ER, con 8 suite First Class, 42 posti in Business Class e 310 posti in Economy Class.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)