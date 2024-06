Torna il volo diretto PLAY Airlines da Bologna per Reykjavík

PLAY Airlines, compagnia low-cost islandese, riprende i collegamenti diretti dall’aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna all’aeroporto Keflavík di Reykjavík a partire da domani, 8 giugno. I voli, effettuati il martedì e il sabato, continueranno per tutta la stagione estiva, fino al 5 di ottobre.

“Sul sito flyplay.com, oltre ai voli, si possono da quest’anno prenotare soggiorni in hotel e B&B, noleggiare un’automobile o acquistare escursioni sull’isola, costruendo in autonomia il proprio pacchetto vacanza. La natura incontaminata e primordiale dell’Islanda offre paesaggi spettacolari da scoprire lungo le strade panoramiche, esperienze uniche come l’avvistamento delle balene o le visite ai ghiacciai, il sole a mezzanotte e molto altro ancora.

Fondata nel 2019, PLAY si caratterizza per l’attenzione alla sicurezza, per puntualità, semplicità e cortesia e per un servizio di qualità, snello e senza fronzoli”, afferma PLAY Airlines.

“Per l’estate 2024 PLAY opera voli dall’Islanda per 35 destinazioni in Europa, negli Stati Uniti e in Canada. Con PLAY, i passeggeri in partenza dall’Europa possono acquistare voli in continuità per gli Stati Uniti o il Canada, anche con stop-over opzionale all’andata o al ritorno del loro viaggio, per fermarsi qualche giorno in Islanda e coniugare così la scoperta di due destinazioni transatlantiche”, conclude PLAY Airlines.

Il volo da Bologna per Reykjavík opera come segue:

Bologna 22:30 – Reykjavík 01.00 (+1 giorno) – Martedì, Sabato

Reykjavík 15.10 Bologna – 21:30 – Martedì, Sabato

