Giorno del Portogallo: Tap Air Portugal lo celebra a Roma con un evento

TAP Air Portugal, ospite dell’incantevole Villa Barberini, residenza dell’Ambasciatore del Portogallo in Italia, ha celebrato insieme all’Agenzia di Promozione Turistica dell’Alentejo il Giorno del Portogallo, sottolineando la sempre maggiore popolarità di questa destinazione per i viaggiatori italiani.

Alla serata sono intervenuti l’Ambasciatore del Portogallo in Italia, S.E. Bernardo Futscher Pereira, il Direttore dell’Ente del Turismo del Portogallo – Delegazione Italia, Marcelo Rebanda, rappresentanti dell’Agenzia di Promozione Turistica dell’Alentejo e Davide Calicchia, Area Manager di TAP Air Portugal, che hanno sottolineato l’importanza della collaborazione tra Italia e Portogallo nel settore turistico.

Gli ospiti hanno avuto l’opportunità di scoprire e degustare la gastronomia della regione dell’Alentejo, grazie alla partecipazione dei rappresentanti della Scuola Professionale di Turismo di Portalegre. Un’esperienza culinaria ha messo in luce la ricchezza e la varietà delle tradizioni gastronomiche portoghesi.

La serata è stata anche l’occasione per TAP di illustrare le novità della compagnia di bandiera del Paese che offre 102 voli settimanali dall’Italia con partenze dirette per Lisbona da Roma, Milano, Firenze, Venezia, Bologna e Napoli. Dotata della più ampia rete di collegamenti per raggiungere il Portogallo in maniera capillare, TAP è la compagnia aerea leader per i viaggi in Portogallo, incluse le isole di Madeira e le Azzorre, e il suo hub di Lisbona è anche una porta d’ingresso verso il Brasile, l’Africa – due mercati in cui si è affermata come il vettore di riferimento – il Venezuela, il Messico, il Canada e gli USA.

Grazie al Portugal Stopover, inoltre, i passeggeri delle tratte intercontinentali che non hanno come destinazione finale Lisbona o Porto ma che si fermano in una di queste città, possono beneficiare, all’andata e al ritorno, di una sosta in Portogallo che può arrivare fino a dieci notti, senza alcun costo aggiuntivo nella tariffa.

La compagnia aerea portoghese è leader mondiale nei collegamenti tra Europa e Brasile. Questo inverno TAP offre oltre 1.050 voli settimanali in 80 città di 30 paesi all’interno del proprio network che comprende sei aeroporti in Portogallo, 10 in Nord America, 12 in America centrale e meridionale, 13 in Africa e Medio Oriente e 39 in Europa (in aggiunta al Portogallo).

TAP si è assunta il chiaro impegno di modernizzare la propria flotta e offrire ai propri clienti il miglior prodotto del settore. La compagnia portoghese opera una delle flotte più giovani al mondo, composta esclusivamente da aeromobili NEO di nuova generazione di Airbus: A320neo, A321neo, A321LR e A330neo, che garantiscono maggiore efficienza e una riduzione delle emissioni. TAP utilizza anche 19 aeromobili Embraer nella propria flotta regionale (TAP Express).

(Ufficio Stampa TAP Air Portugal – Photo Credits: TAP Air Portugal)