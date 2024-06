IAE AG e FTAI Aviation firmano uno Strategic V2500® Engine Maintenance Services Agreement

FTAI Aviation Ltd. e IAE International Aero Engines AG (IAE) hanno annunciato un five-year EngineWise® maintenance services agreement per i motori V2500. L’accordo prevede oltre 100 full-performance restoration shop visits. IAE è un consorzio multinazionale composto da Pratt & Whitney, un’azienda RTX, Pratt & Whitney Aero Engines International GmbH, Japanese Aero Engines Corporation e MTU Aero Engines AG.

“L’espansione dell’offerta V2500 da parte di FTAI è una testimonianza dell’affidabilità e del valore del motore per i lessors”, ha affermato Kim Kinsley, president, IAE AG, and vice president, Mature Commercial Engines at Pratt & Whitney. “Ci impegniamo a collaborare con FTAI sulla manutenzione del motore V2500 per ottimizzare le fleet performance per i clienti FTAI in tutto il mondo”.

“Non vediamo l’ora di collaborare con IAE per ripristinare insieme questi motori”, ha affermato Joe Adams, CEO di FTAI Aviation. “Siamo impegnati sul motore V2500 e ne vediamo un’enorme richiesta nel prossimo decennio. La collaborazione con IAE ci consente di prolungare la vita della flotta V2500, fornendo allo stesso tempo flexible engine power ai nostri airline customers”.

“FTAI Aviation si concentra sul leasing di motori, rivoluzionando l’approccio al modo in cui i lessors servono gli operatori, offrendo una varietà di standalone engines e maintenance products unici per supportare le loro flotte. FTAI attualmente possiede ed è impegnata per oltre 140 motori V2500 e mira a far crescere il proprio portafoglio fino a 200 motori entro il 2025.

Il motore V2500 offre il propulsion system più fuel efficient della sua categoria, con un vantaggio fino al 3% in termini di consumo di carburante ed emissioni rispetto ai motori della generazione precedente. Si tratta di un motore versatile, che equipaggia aerei commerciali, cargo e militari, con una lunga esperienza nel fornire performance affidabili ed efficienti”, afferma Pratt & Whitney.

“Il motore V2500 è supportato da un global network consolidato di 13 strutture per maintenance, repair and overhaul, tra cui otto IAE partner facilities, di cui tre gestite da Pratt & Whitney e dalle sue joint ventures: Turkish Engine Center a Istanbul, Shanghai Engine Center in Cina e Christchurch Engine Center in Nuova Zelanda.

Il Pratt & Whitney EngineWise service portfolio fornisce agli engine operators una varietà di servizi post-vendita per massimizzare le performance del motore e la disponibilità della flotta”, conclude Pratt & Whitney.

(Ufficio Stampa Pratt & Whitney – Photo Credits: Pratt & Whitney)