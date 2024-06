News Brevi – 08.06.2024

EUROWINGS ESPANDE LA SUA PRESENZA A NUREMBERG AIRPORT – Eurowings sta espandendo significativamente la sua presenza a Nuremberg Airport e ampliando la sua gamma di destinazioni dirette. Un totale di 10 destinazioni per vacanze e città in Europa sono presenti nell’orario dei voli estivi 2024, comprese le nuove destinazioni Roma, Nizza e Bastia, verso le quali Eurowings vola per la prima volta. Eurowings raddoppia così la capacità offerta per i viaggiatori da Norimberga. Inoltre, a partire dall’orario invernale 2024/25 la compagnia aerea collegherà la metropoli della Franconia con Amburgo sei volte a settimana. Nell’ambito di questo ampliamento del programma, Eurowings staziona all’aeroporto un Airbus A320. Ciò rende l’aeroporto di Norimberga la tredicesima base Eurowings in Europa e parte della strategia di crescita della compagnia. “Siamo lieti di offrire quest’estate un ampio programma di destinazioni attraenti da Norimberga, che sono in cima alla lista dei desideri di molti vacanzieri”, spiega il COO di Eurowings, Edi Wolfensberger. “In questo modo garantiamo collegamenti migliori tra la Baviera settentrionale e soprattutto le destinazioni soleggiate più apprezzate dell’Europa meridionale. I nostri ospiti beneficeranno del nostro concetto di valore, che risponde alle esigenze fondamentali dei viaggiatori di oggi con flessibilità, comfort e sostenibilità. Il nostro programma ampliato rappresenta anche un chiaro impegno nei confronti di Norimberga come centro aeronautico e dell’intera regione”. “L’apertura di una base a Norimberga esprime la grande fiducia che Eurowings ha nel mercato e nel suo potenziale e conferma la nostra buona collaborazione”, afferma l’Airport Managing Director, Dr Michael Hupe. “Lo stazionamento contribuirà anche ad ampliare il programma turistico, in modo che la scelta per i passeggeri della regione metropolitana di Norimberga sia ancora più ampia. Vediamo un’altra pietra miliare nel ripristino del collegamento con Amburgo, una richiesta che spesso abbiamo ricevuto dalle aziende del nostro bacino di utenza”. “La decisione di Eurowings di aprire una base a Norimberga e di espandere in modo significativo il suo programma di voli turistici è un altro importante successo per l’Albrecht Dürer Airport”, afferma il Dr Andrea Heilmaier, professional city councillor and the City of Nuremberg’s Economic and Scientific Officer. “Lo stazionamento permanente di un aereo a Norimberga garantisce e crea posti di lavoro. Grazie alla forte domanda e all’elevato potere d’acquisto nella regione metropolitana di Norimberga, Eurowings avrà un interessante potenziale di crescita anche in futuro”. Le destinazioni Eurowings da Norimberga nell’estate 2024: Roma (2 volte a settimana), Nizza (2 volte a settimana), Bastia (1 volta a settimana), Heraklion (3 volte a settimana), Kos (2 volte a settimana), Maiorca (14 volte a settimana), Rodi (2 volte a settimana), Hurghada (2 volte a settimana), Gran Canaria (2 volte a settimana), Marsa Alam (2 volte a settimana).

AIRBUS SVILUPPA BIO-BASED COMPOSITES IDONEI AL VOLO – Airbus è impegnata a guidare la decarbonizzazione del settore aerospaziale. Sebbene ciò implichi chiaramente la riduzione delle emissioni di CO2 dei suoi prodotti durante il loro ciclo di vita (Scope 3), qualsiasi contributo è utile, compresa la riduzione del carbonio dalla produzione. “Con questo spirito, gli specialisti di Airbus stanno esaminando alternative alle fibre di carbonio derivate dai combustibili fossili – note anche come carbon composites – utilizzate per costruire componenti strutturali degli aerei, come fuselage shells or wings. Il loro obiettivo è sviluppare ed eventualmente industrializzare una bio-based carbon fibre con performance e sicurezza equivalenti ai normali compositi. Ciò può essere ottenuto adottando la tecnologia “power to X” dove “X” rappresenta il prodotto risultante, come gas, calore o carburante. In poche parole, in questo caso “power to X” converte l’energia rinnovabile in prodotti chimici, compresi gli idrocarburi sintetici. Questi possono poi essere utilizzati per produrre biofibre. Il processo richiede carbonio rinnovabile, che può provenire da fonti non fossili come la biomassa o dalla cattura della CO2 direttamente dall’atmosfera”, afferma Airbus. “A livello dimostrativo, i ricercatori di Airbus hanno dimostrato che è possibile sfruttare ‘power to X’ per produrre bio-fibres da un chemical component (acrylonitrile) derivato dall’atmospheric carbon dioxide. I ricercatori hanno utilizzato una acrylonitrile-derived biofibre per realizzare un proof-of-concept nose panel per l’Airbus Helicopters H145 PioneerLab. Il pannello è stato testato in volo nel maggio 2024 per dimostrare l’aeronavigabilità della fibra alternativa. Rigido e resistente come la parte convenzionale, il pannello è sufficientemente piccolo da poter essere prodotto in modo rapido ed economico. Inoltre non è strutturale e quindi costituisce una parte sicura dell’aereo su cui testare il materiale. L’acrylonitrile è un prodotto intermedio solitamente ricavato dal petrolio greggio, ma il team di Airbus ha utilizzato un’alternativa sostenibile e chimicamente identica per produrre fibre con lo stesso livello di prestazioni. L’acrylonitrile è derivato da materie prime non fossili sostenibili certificate ISCC (legno e rifiuti alimentari, oli da cucina riciclati, alghe…), oltre a fonti rinnovabili di ammoniaca e propilene”, prosegue Airbus. “L’analisi dell’intero ciclo di vita condotta da Airbus suggerisce che la produzione sostenibile di acrylonitrile (e altri prodotti chimici e intermedi di origine biologica) genera significativamente meno CO2 rispetto all’alternativa del petrolio greggio. Tuttavia, la loro industrializzazione è agli inizi. Per ora, il PioneerLab nose panel rimane un proof of concept. La sfida per Airbus e altri produttori è quella di collaborare con le supply chain per rendere la produzione di biofibra economicamente sostenibile e per garantire che possa essere aumentata in modo economicamente vantaggioso per far fronte all’accelerazione della produzione di aeromobili”, conclude Airbus.

DAL TAMIGI AL TERMINAL: I CLIENTI BRITISH AIRWAYS POSSONO RAGGIUNGERE LONDON CITY AIRPORT SU UNA IMBARCAZIONE – British Airways collabora con Uber Boat by Thames Clippers per offrire un viaggio panoramico verso l’aeroporto con uno sconto del 25% sui biglietti e un drink gratuito sul Tamigi. Uber Boat by Thames Clippers è il River Bus service di Londra, che ferma in 24 moli in tutta la capitale tra Putney Pier a ovest e Barking Riverside a est. Sia che si viaggi da Putney a Palma o da Battersea a Berlino, l’offerta è disponibile per coloro che volano con BA Cityflyer, compagnia aerea sussidiaria di British Airways con base a London City Airport. I clienti che sbarcano al Royal Wharf Pier si troveranno a solo un breve tragitto in DLR dalla City di Londra, rendendo la navigazione tranquilla verso l’aeroporto con viste ravvicinate di monumenti come il Big Ben, il London Eye, lo Shard e il Cutty Sark. Uber Boat by Thames Clippers offre un’alternativa di viaggio rilassante, con i clienti che possono imbarcarsi e sbarcare da luoghi accessibili di Londra come Chelsea Harbour, Battersea Power Station ed Embankment. I biglietti scontati saranno disponibili a partire da £4,20 a persona quando si viaggia nella Zona Est o £7,69 dal centro di Londra. Tom Stoddart, CEO di BA Cityflyer, ha dichiarato: “Non solo volare da London City è un modo comodo e veloce di viaggiare, ma consente ai nostri clienti di abbracciare davvero la nostra brillante città. Con vista sullo skyline di Canary Wharf e sul Tamigi, è un aeroporto come nessun altro e lavorare con Uber Boat by Thames Clippers ci aiuta a estendere l’esperienza londinese oltre l’aeroporto”. I clienti British Airways che viaggiano da o verso London City Airport con voli nello stesso giorno possono usufruire dello sconto del 25% prenotando in anticipo tramite www.ba.com/londoncity. Come vantaggio aggiuntivo, potranno anche mostrare la carta d’imbarco al bar caffetteria a bordo per ricevere una bevanda calda gratuita, ideale da sorseggiare mentre si godono il panorama. BA CityFlyer opera con l’Embraer 190 con una route map di oltre 30 destinazioni durante tutto l’anno nel Regno Unito e in Europa. I clienti possono scegliere tra cabine Club Europe (business class) o Euro Traveller (economy). Per ulteriori informazioni visitare il sito www.ba.com/londoncity.

EUROWINGS: IL BORUSSIA DORTMUND RICEVERA’ IL NUOVO “TEAM AIRBUS 2.0” – Borussia Dortmund ed Eurowings continueranno a volare fianco a fianco: la finalista della Champions League di quest’anno e la più grande compagnia aerea leisure tedesca prolungano la loro partnership di lunga data (dal 2016) per altri due anni. Una componente chiave del prolungamento del contratto è un aereo Airbus A320 con i colori del club del Borussia Dortmund. Dalla prossima stagione accompagnerà i Gialloneri in numerose trasferte di UEFA Champions League e Bundesliga e li riporterà a casa. Il cosiddetto “team airbus 2.0” tornerà nella flotta Eurowings all’inizio del 2025. La prima versione dell’Airbus della squadra, che ha festeggiato la sua première nel luglio 2016, ha attirato l’attenzione e ha suscitato scalpore ben oltre la scena calcistica. Il BVB Airbus, completamente addobbato di nero e giallo, era un vero e proprio highlight ogni volta che arrivava in un aeroporto e in alcuni casi era l’aereo più fotografato d’Europa. Un ‘club change’ del jet da Eurowings alla flotta Lufthansa ha richiesto una nuova livrea alla fine del 2022 e quindi una pausa temporanea per il team Airbus. Ciononostante, BVB ed Eurowings sono rimasti in volo insieme: Eurowings è stata la prima compagnia aerea al mondo a dedicare un proprio aereo ai tifosi di calcio nel 2022: il fan Airbus – un A320 nella speciale livrea nera e gialla – ha fatto volare i tifosi del BVB da allora a tutte le destinazioni sportive in Europa. I tifosi del BVB sono stati coinvolti attivamente in anticipo nella progettazione. Hanno avuto voce in capitolo nella decisione su quali momenti e personaggi preferiti della storia del BVB immortalare sull’aereo. “BVB ed Eurowings: è un abbinamento perfetto”, afferma il CEO di Eurowings Jens Bischof. “Proprio come il Borussia, anche Eurowings ha le sue radici a Dortmund. Condividiamo l’ambizione sportiva di voler essere tra i migliori nel nostro settore in tutta Europa. Entrambi i partner sono ora tra i brand più emozionanti e popolari nel loro settore. Siamo quindi ancora più lieti di poter continuare a sostenere e ispirare la storia di successo del Borussia Dortmund”. Il BVB Managing Director, Carsten Cramer, spiega: “Siamo lieti di aver prolungato la nostra partnership di lunga data. Il “team airbus 2.0” non solo porterà i nostri professionisti alle partite della Bundesliga e della Champions League della prossima stagione, ma diventerà anche un popolare soggetto fotografico per i fan di tutta Europa, proprio come il suo predecessore”. Anche la partnership con il BVB women, in vigore dal 2022, verrà ampliata. Eurowings continuerà quindi a fungere da training and warm-up wear partner per le squadre femminili nel loro cammino verso la vetta.

SAAB: ENTRA IN VIGORE IL CONTRATTO CON LA POLONIA – Saab informa: “Saab aveva annunciato il 4 marzo 2024 la firma di un contratto con la Polish Ministry of National Defence’s procurement authority per la consegna di Carl-Gustaf® M4 weapon, ammunition and training equipment. L’accordo è ormai entrato in vigore poiché tutte le condizioni sono state soddisfatte. Di conseguenza, oggi Saab ha registrato ordini per un valore di circa 12,9 miliardi di corone svedesi”.

F-35: TRE VARIANTI PER FORNIRE CAPACITA’ E FUNZIONALITA’ AVANZATE E CONNESSE – F-35 informa: “Gli F-35 forniscono funzionalità avanzate e connesse agli Stati Uniti e agli alleati in tutto il mondo. La F-35 family comprende tre varianti con caratteristiche prestazionali simili e avionica identica: F-35A – conventional takeoff and landing; F-35B – short takeoff/vertical landing; F-35C – carrier variant. Progettato per operare da piste convenzionali, l’F-35A è la variante più comune. L’U.S. Air Force e la maggior parte dei clienti internazionali dell’F-35 utilizzano l’F-35A. L’F-35B è il primo supersonic stealth aircraft con short takeoff/vertical landing capability. La capacità unica dell’F-35B di atterrare verticalmente e decollare da distanze molto brevi gli consente di operare da una varietà di navi e luoghi austeri. Oggi l’F-35B è utilizzato da Stati Uniti, Regno Unito e Italia. Il Giappone sta modificando alcune delle sue navi per operare con lo stealth jump jet. L’F-35C è il primo U.S. Navy stealth fighter e l’unico 5th Generation, long-range stealth strike fighter al mondo. Con un landing gear più robusto, ali più grandi e una maggiore internal fuel capacity, l’F-35C è stato progettato esplicitamente per aircraft carrier operations. Operati dagli U.S. Navy and Marine Corps, gli F-35C hanno recentemente operato su tre portaerei americane, apportando nuove capacità e flessibilità”.