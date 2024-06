Il Piper M700 FURY ottiene la FAA FIKI Certification

Piper Aircraft, Inc. ha annunciato di aver ricevuto la Flight into Known Icing (FIKI) certification dalla Federal Aviation Administration (FAA) per il suo nuovo aereo di punta, l’M700 FURY.

“L’M700 FURY, che vanta una max cruise speed di 301 ktas e un maximum range di 1.852 nm, include alcune delle caratteristiche di sicurezza più avanzate del settore”, ha affermato John Calcagno, President & CEO of Piper Aircraft. “La certificazione FIKI è una parte cruciale della proposta di valore complessiva dell’M700 FURY, nonché una caratteristica fondamentale di sicurezza per l’operatore”.

Il FIKI system è di serie su tutti gli aerei M700 FURY ed è un electromechanical expulsion deicing system situato sulla coda e sul bordo d’attacco dell’ala.

Le International certifications per M700 e FIKI stanno procedendo come previsto e il programma si mantiene sulla buona strada per consegne in quelle regioni a partire dal terzo trimestre 2024.

Il Piper M700 FURY è stato certificato nel marzo 2024 e viene fornito di serie con HALO Safety System e Garmin Emergency Autoland. Inoltre, la M700 FURY G3000® avionics suite include; Autothrottle, Emergency Descent Mode, Electronic Stability Protection (ESP™), SurfaceWatch™, SafeTaxi®, Garmin PlaneSync™. L’M700 FURY è dotato di un Pratt & Whitney PT6A-52 700 SHP engine.

(Ufficio Stampa Piper Aircraft – Photo Credits: Piper Aircraft)