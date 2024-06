Addestramento al volo: visita in Italia di una Delegazione dell’Aeronautica Militare svedese

Venerdì 31 maggio, nel solco dell’accordo siglato lo scorso dicembre per l’invio di piloti militari svedesi ai corsi di addestramento al volo in Italia, una delegazione della Swedish Air Force ha incontrato rappresentanti dell’Aeronautica Militare nel corso di una visita a Roma.

La visita, iniziata a Palazzo Aeronautica con un incontro bilaterale a cui hanno preso parte il Capo di Stato Maggiore dell’AM, Generale di Squadra Aerea Luca Goretti, e il Comandante dell’aeronautica svedese, Major General Jonas Wikman, segue la firma dell’accordo siglato lo scorso dicembre per l’invio di piloti militari svedesi ai corsi di addestramento al volo in Italia presso il 61° Stormo di Galatina (LE), sia di livello basico (Fasi 2 e 3 dell’iter addestrativo, presso la base pugliese), sia di livello avanzato (Fase 4), presso il 212° Gruppo IFTS – International Flight Training School, sulla base di Decimomannu (CA).

Diversi i temi toccati durante la riunione, tra cui i molteplici ambiti di cooperazione per incrementare il livello di interoperabilità capacitiva, quale ad esempio l’addestramento congiunto durante attività di NATO Air Policing, e l’addestramento in aree caratterizzate da climi rigidi o geograficamente vulnerabili, oltre al supporto reciproco ad iniziative, programmi e operazioni di interesse comune. A conclusione della riunione, il Generale Goretti e il Generale Wikman hanno convenuto sull’obiettivo di strutturare un rapporto preferenziale di cooperazione che preveda incontri a livello di staff per armonizzare e definire future sinergie comuni.

Terminato l’incontro a Palazzo Aeronautica, la delegazione svedese, accompagnata dal Generale di Squadra Aerea Silvano Frigerio, Comandante delle Scuole dell’A.M. / 3^ Regione Aerea di Bari, si è recata in visita all’Aeroporto “E. Comani” di Latina, dove ha sede il 70° Stormo. Obiettivo di questa seconda tappa è stato quello di poter conoscere più da vicino il primo step che caratterizza il percorso formativo dei piloti militari, ovvero la selezione e l’addestramento per il conseguimento del brevetto di pilota di aeroplano, la cosiddetta Fase I. Tutto ciò, al fine di delineare e condividere con la parte svedese la missione, le capacità, le prospettive e programmi futuri della Forza Armata nel campo dell’addestramento al volo e valutare possibili future, ulteriori opportunità di cooperazione in tale contesto.

A fare gli onori di casa, il Colonnello Giuseppe Bellomo, Comandante del 70° Stormo, che ha accolto le massime autorità e guidato la visita. Dopo un indirizzo di benvenuto del Generale Frigerio, il Colonnello Bellomo ha tenuto un briefing dettagliato sulle attività in corso e sulle evoluzioni infrastrutturali dello Stormo, evidenziando l’impegno costante nello sviluppo di progetti finalizzati a mantenere standard elevati nell’offerta formativa e addestrativa e mirando a rafforzare l’Aeronautica Militare come punto di riferimento nazionale ed internazionale nel campo della selezione e addestramento al volo.

La Svezia è una delle numerose nazioni che negli anni hanno scelto l’Aeronautica Militare quale pilastro fondamentale per la formazione e addestramento dei piloti militari. In questo ambito, lo scorso venerdì 24 maggio, un altro accordo tecnico è stato siglato con i Paesi Bassi per l’invio dei piloti olandesi ai corsi di Fase 2, 3 e 4.

Il 70° Stormo, posto alle dipendenze del Comando Scuole dell’Aeronautica Militare e 3^ Regione Aerea di Bari, da oltre sessant’anni rappresenta la prima tappa obbligatoria nella formazione professionale del “pilota militare”, poiché assolve ai compiti istituzionali di selezionare e addestrare i futuri piloti militari dell’Aeronautica Militare, delle altre Forze Armate, Corpi Armati dello Stato e cadetti di altre Nazioni, attraverso il rilascio del primo brevetto al pilotaggio, il Brevetto di Pilota di Aeroplano (BPA).

Delegazione Addetti Aeronautici stranieri visita Reparti AM in Sardegna

Si è svolta dal 4 al 6 giugno la visita conoscitiva agli Enti A.M. ubicati in Sardegna da parte degli Addetti Militari stranieri accreditati per l’Aeronautica Militare presso il Governo Italiano.

La visita, organizzata dal 3° Reparto dello Stato Maggiore Aeronautica (S.M.A.), si è svolta nell’ambito delle iniziative di promozione della Forza Armata, con lo scopo di consentire agli Addetti Aeronautici Stranieri in Italia di conoscere l’industria nazionale, il prezioso patrimonio culturale e le eccellenze dell’Aeronautica Militare in terra sarda.

La delegazione, accompagnata a Decimomannu (CA) dal Capo del 3° Reparto dello S.M.A., Generale di Divisione Aerea Luciano Ippoliti, è stata accolta presso l’Aeroporto Militare “Col. Pilota MOVM Giovanni Farina” dal Colonnello Federico Pellegrini, il quale ha illustrato in un briefing introduttivo un po’ di storia del Reparto, l’ubicazione geografica, le funzioni, i servizi e la nuova capacità operativa, logistica e addestrativa espressa dallo stesso nel contesto evolutivo dell’Arma Azzurra.

A seguire, la visita è continuata presso l’International Flight Training School (IFTS) di Decimomannu, dipendente dal 61° Stormo di Galatina. Il Tenente Colonnello Ivo Ferrazin, Comandante del 212° Gruppo Volo/IFTS, dopo aver illustrato le strutture d’avanguardia e le potenzialità dell’IFTS, ha invitato gli ospiti a toccare con mano i sistemi di ultima generazione in dotazione alla Scuola, consentendo alla Delegazione di assistere a dimostrazioni pratiche dei programmi di addestramento e ad una sessione di volo simulato, a testimonianza delle eccezionali capacità addestrative messe a disposizione dei frequentatori. Particolare attenzione è stata riservata ai simulatori di volo avanzati utilizzati per l’addestramento tecnico-operativo dei piloti. Il successo dell’evento consolida ulteriormente la reputazione dell’IFTS come centro di eccellenza nell’addestramento al volo, capace di attirare l’attenzione e l’interesse delle forze armate di tutto il mondo.

Infine, la visita dell’ultimo giorno ha interessato il Poligono Interforze del Salto di Quirra (PISQ), dove il Comandante, Generale di Brigata Aerea Davide Marzinotto, ha illustrato in forma dettagliata lo stato di avanzamento e le principali innovazioni introdotte al Poligono. L’Ente infatti, grazie all’ampia disponibilità di spazi aerei, zone di mare e di terra e al progressivo incremento tecnologico e acquisizione di ausili addestrativi per assetti di 5a generazione, si pone quale sede ideale per l’addestramento avanzato ed integrato in ambiente multi dominio in favore delle forze armate nazionali e straniere.

La mattinata è proseguita con la visita presso la Sala di Comando e Controllo e il successivo trasferimento presso lo stabilimento dell’azienda Leonardo, attiguo al Distaccamento di Capo San Lorenzo, per poi proseguire facendo rientro nella città di Cagliari.

Al termine della visita i rappresentanti stranieri hanno espresso il loro ringraziamento per l’ospitalità e l’apprezzamento per la qualità dell’addestramento offerto. La visita ha segnato un passo avanti nella cooperazione internazionale, contribuendo a rafforzare i rapporti bilaterali e a favorire una maggiore integrazione tra le forze armate di diverse nazioni.

