Ahsat stipula un contratto con Airbus per la realizzazione dei satelliti Al Yah 4 e Al Yah 5

Al Yah Satellite Communications Company PJSC (Yahsat), il principale fornitore di soluzioni satellitari degli Emirati Arabi Uniti, ha annunciato di aver stipulato un contratto con Airbus Defence and Space, uno dei principali produttori di satelliti, per i suoi nuovi geostationary telecommunications satellites, Al Yah 4 ( “AY4”) e Al Yah 5 (“AY5”).

Questo passo significativo segue la firma di un’Authorisation-to-Proceed nel secondo trimestre del 2023 per avviare le attività iniziali in relazione al programma satellitare AY4 e AY5.

Airbus progetterà e costruirà i satelliti AY4 e AY5 basati sulla piattaforma Eurostar Neo, ciascuno con payload flessibili e beneficiando della forte eredità della famiglia Eurostar. I flexible multi-band payloads possono essere completamente riconfigurati mentre sono in orbita e sono in grado di regolare coverage area, capacity and frequency “on the fly”, per soddisfare scenari di missione in evoluzione.

Entrambi i satelliti AY4 e AY5 offriranno comunicazioni governative sicure su un’ampia area geografica in Medio Oriente, Africa, Europa e Asia. I nuovi satelliti avanzati sostituiranno infine Al Yah 1 e Al Yah 2, lanciati rispettivamente nel 2011 e nel 2012 e basati su una versione precedente della piattaforma Eurostar costruita da Airbus.

Alain Fauré, Head of Space Systems at Airbus, ha dichiarato: “La giornata di oggi segna una vera pietra miliare, con Yahsat che ha selezionato la nostra pionieristica tecnologia satellitare completamente flessibile. Sedici anni fa abbiamo firmato il nostro primo contratto con Yahsat, portando il primo satellite per le telecomunicazioni negli Emirati Arabi Uniti. Ora il nostro rapporto di lunga data sta cambiando marcia con questo contratto per due Eurostar Neo, rafforzando ulteriormente le risorse in orbita di Yahsat”.

Ali Al Hashemi, Group Chief Executive Officer of Yahsat, ha commentato: “Siamo lieti di firmare questo contratto con Airbus come parte dei nostri continui sforzi per migliorare le nostre capacità di comunicazione satellitare con la prossima generazione di satelliti. Questo è un passo significativo nella traiettoria di crescita di Yahsat. I satelliti Al Yah 4 e Al Yah 5 ci consentiranno di fornire al governo degli Emirati Arabi Uniti nuove soluzioni all’avanguardia. Inoltre, le due nuove LEO satellite platforms supporteranno la direzione futura di Yahsat nel fornire multi-orbit satellite solutions ai propri clienti”.

Airbus progetterà e produrrà i satelliti AY4 e AY5 e fornirà anche ground control segment components. Entrambi gli spacecraft avranno una vita prevista di 15 anni e il lancio è previsto rispettivamente nel 2027 e nel 2028.

Airbus sta attualmente sviluppando il satellite Thuraya 4 (“T4”) per servire sia lo Yahsat UAE government customer che i Thuraya customers. Anche il T4 si basa sulla piattaforma Eurostar Neo, dovrebbe essere lanciato nella seconda metà del 2024 ed entrare in servizio nella seconda metà del 2025.

Lo sviluppo della piattaforma Eurostar Neo e degli Eurostar Neo platform and flexible payloads è stato supportato dall’European Space Agency (ESA) e dalle national space agencies di tutta Europa.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)