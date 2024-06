Airbus: entra in servizio l’ultimo dei sei Beluga XT

Dopo aver servito come piattaforma di test del programma dal 2018, nel giugno 2024 è entrato in servizio l’ultimo dei sei BelugaXL. Questi successori dell’A300-600ST, l’iconico “Beluga” originale, continuano la sua missione di rafforzare le capacità industriali dell’azienda.

“La flotta è completa. Nel giugno 2024, l’ultimo BelugaXL (BXL) si è unito ai suoi cinque fratelli presso Airbus Transport International (ATI) dopo aver servito come type’s test aircraft. ATI, una filiale di Airbus, è la compagnia aerea interna della compagnia dal 1996.

Offrendo il 30% in più di payload capacity rispetto al suo predecessore, l’A300-600ST, il BXL è fondamentale per l’accelerazione della produzione di Airbus. I sei specially commissioned airlifters, costruiti a Tolosa, Francia, trasportano sottoassiemi e componenti tra i siti produttivi europei di Airbus. Ogni missione richiede in media un turnaround time di soli 70 minuti, grazie a loading facilities appositamente progettate presso stabilimenti in Francia, Germania, Spagna e Regno Unito.

Il passaggio definitivo ad ATI segna la chiusura del BelugaXL programme, lanciato nel 2014. Il team di sviluppo è stato centralizzato, riunendo circa 1.000 ingegneri e fornitori Airbus in un unico posto per abbreviare i cicli decisionali e semplificare i processi. Parti, equipaggiamenti e principi di progettazione sono stati riutilizzati e presi in prestito da altre Airbus platforms, ove possibile. Tutto ciò ha aiutato il BXL a passare dal tavolo da disegno al suo primo volo in soli cinque anni”, afferma Airbus.

“Abbiamo creato il BelugaXL, ma anche quello che abbiamo chiamato il BXL spirit: rendere possibile l’impossibile”, afferma Bertrand George, che ha guidato lo sviluppo dell’aereo.



“Le nostre istruzioni erano di dimezzare il costo di sviluppo originale del BXL e di consegnare il primo aereo – certificato come un normale A330ceo – entro cinque anni”, ricorda Bertrand. “Fortunatamente abbiamo avuto carta bianca per esplorare nuovi approcci per realizzarlo. Queste esperienze saranno utili per i programmi futuri in tutte le attività di Airbus”. Guardando indietro, Bertrand ricorda ancora l’emozione del primo volo: “Vedi il lavoro di migliaia di persone e migliaia di ore di volo davanti ai tuoi occhi”

“Come è tradizione per il primo airframe che lascia l’assembly line, BXL#1 non è entrato in servizio immediatamente. Invece, dopo il suo volo inaugurale, è servito come piattaforma di test del programma fino al 2023. In quattro anni, l’airlifter ha completato oltre 800 flight test hours durante le quali i piloti hanno esplorato come il BXL gestiva il tipo di condizioni operative che avrebbe incontrato viaggiando tra 11 European destinations.

Ora, dopo un meritato riposo e un’importante ristrutturazione, BXL#1 è pronto a portare la sua parte di carico. L’extra lift è il benvenuto, poiché ogni Airbus commercial aircraft programme sta aumentando la produzione fino al 2024.

Basato sull’A330-200 Freighter, ogni BelugaXL ha una payload capacity di 51 tonnellate e un range di 2.200 miglia nautiche. L’aereo è lungo quanto due balenottere azzurre e alto quanto un edificio di tre piani. La sua stiva è abbastanza grande da contenere 26 piccole automobili o sette elefanti. Ancora più importante, l’airlifter può ospitare la più grande A350 fuselage section o due delle ali lunghe 30 metri del widebody, mentre il suo predecessore poteva trasportarne solo una.

Si prevede che la flotta BelugaXL di ATI raggiungerà le 9.500 ore di volo all’anno entro il 2027, rispetto alle 6.500 ore di volo pianificate nel 2024. Inoltre, come il suo predecessore, il BXL può operare con un blend di sustainable aviation fuel (SAF), aiutando Airbus a raggiungere il suo obiettivo di aumentare costantemente l’uso dei SAF nelle sue operazioni aeree interne”, prosegue Airbus.

“Già nel 2023 il SAF rappresentava oltre la metà del consumo di carburante di ATI. Il drop-in sustainable fuel è già disponibile su quasi tutto il BXL European network. Entro il 2030 la totalità delle operazioni di volo della flotta sarà effettuata con SAF, in conformità con la roadmap di sostenibilità di Airbus. La maggiore capacità del BXL significa anche che sono necessari meno voli rispetto al suo predecessore. Si prevede che nel 2024 i sei aerei messi insieme trasporteranno circa il 5% in più di payload rispetto alla flotta mista BXL e Beluga ST del 2019. La stessa ATI afferma che emetterà il 20% in meno di emissioni di carbonio nel 2024, sempre rispetto al 2019.

ATI prevede di operare il BelugaXL per trent’anni. L’infrastruttura di produzione del programma viene lentamente smantellata e destinata allo storage, nel caso in cui in futuro fossero necessari ulteriori BXL. Ora l’ultimo aereo si è finalmente unito alla flotta dopo aver dimostrato le capacità del BelugaXL“, conclude Airbus.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)