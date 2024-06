News Brevi – 10.06.2024

CONTINUA L’INTESA TRA L’ISTITUTO DI SCIENZE MILITARI AERONAUTICHE DI FIRENZE E MBDA CON LA DEFENCE LEADERSHIP ACADEMY – Venerdì 31 maggio si è conclusa presso l’Istituto di Scienze Militari Aeronautiche (ISMA) di Firenze la quarta edizione del workshop della Defence Leadership Academy intitolato “Esplorare Nuove Frontiere: Multi-domini e nuova Intelligenza Artificiale”. L’attività di alta formazione è stata promossa da MBDA – gruppo multinazionale leader europeo e attore globale nel settore dei missili e dei sistemi missilistici – e progettata in collaborazione con l’ISMA e ABProject – azienda leader nella consulenza strategica e formazione manageriale – con lo scopo di creare un fruttuoso networking nel sistema difesa. Il Seminario di Apertura: “Futuri, Difesa e Sicurezza: Rivoluzioni prossime venture” condotto dalla Dott.ssa Roberta Terzi, ha riunito partecipanti provenienti dalle Forze Armate e dall’Industria, permettendo dialogo e riflessioni sugli scenari geopolitici che si stanno prefigurando, spaziando dalla dimensione cognitiva, all’impatto delle tecnologie emergenti; domini correlati che sono già parte del nostro presente con cui si confrontano gli attori coinvolti. I relatori, esponenti delle FFAA e del mondo accademico nazionale ed internazionale, hanno condiviso e trattato temi rilevanti inerenti le rivoluzioni degli affari militari e l’evoluzione dell’Intelligenza Artificiale tra etica ed efficacia, il tutto volto a prefigurare una governance per la Sicurezza nello scenario geopolitico attuale. Nella prima delle tre giornate i temi di riferimento sono stati il futuro, la difesa e la sicurezza e ci si è interrogati sulle possibili prossime rivoluzioni nei vari settori dirompenti come le tecnologie emergenti, intelligenza artificiale e dominio cognitivo negli scenari geopolitici in atto. La seconda e terza giornata “Governance Anticipante & Nuovi Domini”, “Scenari futuri: Proposte & Azioni”, sono state realizzate in collaborazione con SKOPIA, società specializzata sugli studi di futuro e governance anticipante e sono state interamente dedicate agli scenari futuri e volte ad esplorare i relativi temi strategici del seminario di apertura. A conclusione dell’evento il Gen. Giovanni Francesco Adamo, Comandante dell’Istituto Scienze Militari Aeronautiche di Firenze e l’Ing. Claudio Moretti, Head of Missile Systems University MBDA che, sintetizzando gli elementi salienti delle tre giornate, hanno illustrato le prospettive future di questa intesa. Il concept della Defence Leadership Academy incarna lo spirito di servizio e il senso di appartenenza alla comunità nazionale, sostenendo e sviluppando una stretta collaborazione e un dialogo continuo e sistematico tra Industria, Forze Armate e mondo accademico, promuovendo un modello a vantaggio dell’Italia e dell’Europa (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

CENTRO DI PSICOLOGIA AM: 1° CORSO TECNICHE DI SOSTEGNO AL PERSONALE – Nella settimana dal 6 al 10 maggio, presso l’Istituto di Perfezionamento e Addestramento in Medicina Aeronautica e Spaziale (IPAMAS), si è svolto il 1° Corso “Tecniche di sostegno al personale per Presidenti dei Sottufficiali, Graduati e Militari di Truppa (SGMT)”, evento formativo progettato dal Centro di Psicologia dell’Aeronautica Militare, in collaborazione con l’IPAMAS. Il Corso, che ha seguito un primo Seminario sperimentale svoltosi nel 2023, fortemente voluto dal Capo di Stato Maggiore Generale di Squadra Aerea Luca Goretti, è stato promosso dal Presidente Capo SGMT Primo Luogotenente Mario Bonaventura e ha lo scopo di fornire ai Presidenti SGMT degli strumenti di lavoro utili a potenziare l’efficacia della loro continua azione di contatto e ascolto nei confronti del personale. Le attività sono state aperte con il saluto del Generale Ispettore Pietro Perelli, Capo del Servizio Sanitario del Comando Logistico dell’A.M. che, augurando ai partecipanti una proficua settimana di lavoro, ha espresso l’entusiasmo per l’implementazione di questo momento formativo, evidenziando quanto sia prezioso il lavoro che i Presidenti svolgono come “sensori per il benessere del personale” nei Reparti della Forza Armata. Ha preso poi la parola il Brigadier Generale Ezio Fiore, Direttore dell’IPAMAS, il quale ha sottolineato l’importanza della formazione per potenziare le competenze a carattere psicologico della figura, ormai ritenuta chiave, del Presidente SGMT. Il secondo giorno è intervenuto il Presidente Capo SGMT, che ha sottolineato l’importanza del ruolo rivestito dai frequentatori e come il corso sia non solo un’opportunità di crescita professionale ma anche umana. La rete dei Presidenti SGMT funge, infatti, da fattore di protezione e di scambio di esperienze, contribuendo attivamente al supporto all’azione di comando e al sostegno del personale. Lo svolgimento del corso, erogato dagli Ufficiali Psicologi del Centro di Psicologia AM del Servizio Sanitario, è stato strutturato mediante l’applicazione di metodologie formative innovative e coinvolgenti quali la formazione esperienziale (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

AERONAUTICA MILITARE: LA SCUOLA SPECIALISTI DI CASERTA CONSEGUE UNA CERTIFICAZIONE NEL CAMPO DELLA FORMAZIONE DEI MANUTENTORI AVIONICI E ARMAMENTO AEREO – Giovedì 6 giugno il Training Manager della Scuola Specialisti AM, Ten. Col. Umberto Ranieri, è stato ricevuto dal Vice Direttore Tecnico della Direzione degli Armamenti Aeronautici e per l’Aeronavigabilità, Gen. Isp. Capo Fabio Sciorella, per la consegna del “Certificato N° 14/2023 – Rev. 1 – Ed. Mar 2024” che estende l’approvazione della Maintenance Training Organization anche all’erogazione dei Moduli estensivi militari ai manutentori di aeromobili specialità avionici e armamento aereo in accordo alle procedure e ai requisiti tecnici definiti dalla norma AER(EP).P-147. Questa ulteriore certificazione costituisce un obiettivo particolarmente qualificante nell’iter di formazione del personale manutentore di aeromobili in quanto soddisfa un requisito fondamentale per l’accesso ai successivi corsi di specializzazione sugli aeromobili di 4^ e 5^ generazione, quali l’elicottero HH-101 ed i velivoli F-2000 ed F-35. Il Certificato di approvazione è stato l’atto finale di un lungo e complesso lavoro riconfigurazione della Scuola Specialisti che ha dovuto rivedere tutti i processi lavorativi ed organizzativi, di selezione e qualifica del personale istruttore, di elaborazione dell’offerta formativa (syllabus) e di riconfigurazione delle infrastrutture. Grazie al supporto assicurato dal Comando Scuole/3ª Regione Aerea e dagli altri Alti Comandi della Forza Armata, è stato completato il processo di allestimento degli “ambienti di manutenzione realistici” richiesti dalla normativa (sale motori, officine meccaniche, laboratori elettrici/avionici ed armamento, incluso un hangar con aeromobili di varie tipologie) per lo svolgimento dell’addestramento pratico dei frequentatori dei corsi Manutentori Aeromobili Militari, il tutto in completa conformità con la citata norma e coerentemente alla “mission” dell’Istituto. La Scuola Specialisti dell’A.M. è un Istituto militare di istruzione per le attività di formazione basica iniziale, formazione tecnica specialistica, addestramento, aggiornamento, specializzazione, qualificazione e riconversione del personale dell’Aeronautica Militare, delle Altre Forze Armate, Corpi Armati e non dello Stato, nonché di personale di Forze Armate estere. Dipende gerarchicamente dal Comando delle Scuole A.M./3^ Regione Aerea con sede a Bari (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

LA SCUOLA VOLONTARI AM DI TARANTO OSPITA IL WORLD TRIATHLON PARA CUP 2024 E IL CAMPIONATO ITALIANO ACQUATHLON – Lo scorso fine settimana, sabato 8 e domenica 9 giugno, la Scuola Volontari dell’A.M. (SVAM) ha ospitato la “World Triathlon Para Cup 2024” ed il “Campionato italiano Aquathlon”, due manifestazioni sportive di rilievo e caratura internazionale realizzate sotto l’egida della Federazione Italiana Triathlon con la collaborazione ed il sostegno di Comune di Taranto, Comitato Italiano Paralimpico e Regione Puglia. La SVAM è l’unico polo formativo e addestrativo nazionale che provvede alla formazione basica militare e morale del personale di Truppa destinato a prestare servizio in Aeronautica Militare, nonché alla relativa istruzione professionale specifica (Ufficio Stampa Aeronautica Militare)

DELTA PREMIUM SELECT DEBUTTERA’ SUI VOLI TRA NEW YORK JFK E LOS ANGELES – Delta offrirà Delta Premium Select su voli selezionati JFK-LAX a partire da settembre. Il Wi-Fi veloce e gratuito presentato da T-Mobile sarà disponibile su tutti i voli tra JFK e LAX entro la fine di settembre. Delta Premium Select verrà lanciato il 10 settembre su quattro degli 11 voli Delta nei giorni di punta tra LAX e JFK su un aereo Boeing 767 widebody recentemente equipaggiato con quattro esperienze di prodotto: Delta One, Delta Premium Select, Delta Comfort+ e Main Cabin. Delta prevede di espandersi ad ulteriori frequenze giornaliere JFK-LAX entro la fine dell’anno. “Delta Premium Select porterà un nuovo livello di comfort, lusso e praticità su una delle rotte più importanti di Delta negli Stati Uniti mentre continuiamo a lavorare per offrire esperienze premium ai nostri clienti”, ha affermato Maurico Parise, Vice President – Brand Experience Design. “Questo prodotto è stato un successo a livello internazionale, soprattutto a seguito dei recenti investimenti che abbiamo fatto a bordo, sappiamo che i clienti che volano tra New York e Los Angeles apprezzeranno l’opportunità di concedersi un posto più spazioso e un’esperienza premium”.

PRIDE MONTH, WIZZ AIR OFFRE VOLI DIRETTI PER I MIGLIORI EVENTI IN EUROPA – Wizz Air informa: “Wizz Air celebra la comunità LGBTQ+ e, durante il Pride Month, offre voli diretti verso le destinazioni in cui si terranno i principali eventi in Europa. I principali eventi si svolgeranno nelle storiche e culturalmente ricche città di Madrid, Parigi, Londra e Varsavia. Wizz Air supporta l’uguaglianza e celebra il ricco patrimonio culturale di tutte le comunità in Europa. I passeggeri che viaggiano con la compagnia aerea possono aspettarsi tariffe convenienti e un’atmosfera piacevole indipendentemente dalla loro identità di genere o orientamento sessuale. Conosciuto come Orgullo Madrid in Spagna, è di gran lunga il più grande Pride LGBTQ+ in Europa e uno dei più grandi al mondo. L’evento è previsto dal venerdì 28 giugno a sabato 6 luglio. Dall’Italia si può raggiungere la capitale spagnola da Milano e Roma. Previsto per sabato 29 giugno, il Paris Pride Fest è conosciuto come Marche des Fiertés LGBTQ+. Dall’Italia, si può raggiungere la capitale francese da Milano e Roma. Il Pride a Londra attira una delle folle più grandi in Europa. Previsto per sabato 29 giugno, è raggiungibile dagli aeroporti di Catania, Milano Malpensa, Roma Fiumicino, Napoli, Olbia, Torino, Venezia, Verona. L’Equality Parade sfila per le strade della capitale polacca dal 2001. È prevista per sabato 22 giugno. La capitale polacca è raggiungibile dagli aeroporti di Bari, Bologna, Catania, Milano Bergamo, Roma Fiumicino, Napoli, Olbia, Torino, Venezia, Verona. L’equipaggio di Wizz Air non vede l’ora di dare il benvenuto a bordo a tutti i passeggeri”.

AVIAZIONE: DRONI E AEROTAXI, A ROMA IL VOLO DEL FUTURO – Droni, aerotaxi e velivoli elettrici saranno protagonisti a ZeroEmission Mediterranean 2024, la fiera internazionale dedicata alle tecnologie del fotovoltaico e delle energie rinnovabili, che si svolgerà dal 16 al 18 ottobre presso Fiera Roma. Nell’ambito di questa manifestazione, infatti, sono previste due iniziative speciali: la decima edizione di Roma Drone Conference, l’appuntamento professionale di riferimento sul settore dei droni e della mobilità aerea innovativa, che per la prima volta verrà ospitato nell’ambito di Air Mobility Show, seconda edizione del salone sull’aviazione elettrica. Questa partnership è frutto di un accordo strategico tra A151 e Mediarkè, le società organizzatrici rispettivamente di ZeroEmission Mediterranean e di Roma Drone Conference. E’ prevista la partecipazione dei maggiori esperti italiani ed internazionali del settore e anche di numerose aziende e startup che presenteranno le ultime tecnologie disponibili sul mercato. “L’Italia merita un grande evento congressuale e fieristico dedicato al futuro del volo, con un focus sulle applicazioni commerciali dei droni, sull’impiego di aerotaxi per il trasporto urbano di passeggeri e anche sull’evoluzione sostenibile dell’aviazione grazie a nuovi velivoli elettrici”, dichiara Luciano Castro, presidente di Roma Drone Conference e direttore di Air Mobility Show. “Questo è l’obiettivo della partnership strategica tra i nostri due eventi, che si svolgeranno per la prima volta insieme. Sarà l’occasione migliore per presentare nuovi sistemi e tecnologie a rappresentanti delle istituzioni civili e militari, università, aziende e operatori, non solo italiani ma anche dell’area del Mediterraneo”. Roma Drone Conference si svolgerà nella giornata di giovedì 17 ottobre

SAS: IL TRAFFICO NEL MESE DI MAGGIO 2024 – A maggio hanno viaggiato con SAS 2,3 milioni di passeggeri, ovvero l’8% in più rispetto allo stesso mese dell’anno scorso. La capacità è aumentata dell’8% e il traffico in RPK dell’11%, rispetto a maggio 2023. Il load factor per maggio è stato del 79%. “Siamo lieti di vedere che il volume dei passeggeri continua ad aumentare. A maggio hanno viaggiato con SAS 2,3 milioni di passeggeri, in aumento dell’8% rispetto allo stesso mese dell’anno scorso. Nel mese di maggio abbiamo registrato ottime prestazioni operative e la regolarità ha raggiunto il 99,6%. Nel corso del mese SAS ha inoltre firmato un nuovo accordo triennale con Apollo del valore di 4,5 miliardi di corone svedesi, il che significa che SAS rimarrà il principale partner per le operazioni charter di Apollo in Scandinavia dall’estate del 2025 fino all’estate del 2027. Il nuovo accordo con Apollo riafferma la posizione di SAS come partner prezioso nel leisure market”, afferma Anko van der Werff, Presidente e CEO di SAS.

UN MENU’ PER TUTTI I GUSTI SUI VOLI ESTIVI DI VUELING – Vueling, parte del gruppo IAG, lancia il suo nuovo menù per la stagione estiva 2024, che vedrà tra le novità l’introduzione di opzioni per tutti i tipi di regimi alimentari: dal nuovo hamburger a base vegetale di Heüra alla bevanda di soia di ViveSoy, fino ai pop-corn di broccoli gluten-free, senza dimenticare la recente introduzione del petfood del noto brand di cibo etico per animali Edgard & Cooper. “La compagnia aerea spagnola ha incluso tra le sue proposte il nuovo hamburger di Heüra, prima opzione 100% a base di proteine vegetali di Vueling. Eccellente fonte di vitamina B12 e ferro, sarà servito in un morbido panino, accompagnato da fette di formaggio Violife al gusto di cheddar, pomodori secchi e basilico. A questa opzione vegana si aggiunge la bevanda di soia ViveSoy che, arricchita di aminoacidi essenziali per offrire un ricco apporto di proteine, è unica nel suo genere perché fatta con soia 100% di origine spagnola. Sempre per migliorare l’esperienza di bordo dei viaggiatori, Vueling ha introdotto i “Simple Pops Broccoli”, snack gluten-free adatto ai celiaci a base di broccoli conditi con panna acida e cipolla. A loro è riservata anche la “Savoury Breakfast Box”, una combinazione perfetta di gusto e benessere che include pane ai cereali, crema di avocado, formaggio spalmabile e una bevanda a base di zenzero e limone per iniziare bene la giornata. Chi invece preferisce il dolce al salato, opterà per la “Sweet Breakfast Box”: un waffle su cui spalmare una crema di mele e cannella e da accompagnare con un bicchierino di zenzero e limone, garantendo una colazione deliziosa e rivitalizzante. Continua dall’anno scorso, inoltre, la vendita di petfood Edgard & Cooper per i cani a bordo, proposta introdotta da Vueling nel menù invernale 2023 come prima compagnia in Europa. L’azienda ha sempre avuto un particolare occhio di riguardo per gli amici a quattro zampe, consentendo agli animali domestici di peso fino a 8 kg (compreso il trasportino omologato) di viaggiare in cabina con i loro proprietari, un animale per passeggero per un massimo di cinque per volo”, afferma Vueling.

SAAB PRESENTA IL GIRAFFE 1X CONPACT RADAR MODULE – Saab presenterà il Compact Radar Module per il Giraffe 1X radar all’Eurosatory 2024. Il Compact Radar Module è progettato per offrire una soluzione all-in-one. Il lightweight Giraffe 1X radar può ora essere fornito insieme al Compact Radar Module come un unico elemento operativo. Il suo ingombro ridotto e l’ampio volume di ricerca (75 km) lo rendono eccellente per operazioni urgenti con infrastrutture operative limitate. Giraffe 1X fornisce quality air defence target data, drone detection for counter-UAS, capacità di rilevamento e allarme simultaneamente per razzi e artiglieria. Giraffe 1X offre inoltre continui aggiornamenti software per far fronte alle minacce emergenti.

EMIRATES SI PREPARA PER OFFRIRE UN’ESPERIENZA CONFORTEVOLE AI PELLEGRINI PER L’HAJJ – In questa stagione dell’Hajj, Emirates è pronta a servire il grande volume di pellegrini che si dirigono dal network globale della compagnia aerea attraverso Dubai, a Jeddah e Medina per compiere il pellegrinaggio. “Emirates ha lavorato duramente in ogni punto di contatto del viaggio per garantire un’esperienza confortevole, sia in volo che a terra, per i pellegrini diretti alla Mecca per questo viaggio significativo. Emirates ha implementato 10 voli aggiuntivi tra il 7 giugno e il 10 giugno e tra il 21 giugno e il 26 giugno per trasportare i pellegrini a Jeddah e Medina. Questi voli sono stati attentamente programmati per rispettare gli orari dei voli dai mercati chiave per l’Hajj, tra cui Indonesia, Thailandia, Costa d’Avorio, Mauritius, Sud Africa, Senegal e Pakistan I voli aggiuntivi sono operati insieme ai servizi di linea di Emirates verso i due gateway sauditi e offrono maggiore scelta e opzioni a migliaia di viaggiatori provenienti da tutta la rete globale della compagnia aerea. La compagnia aerea ha inoltre implementato 19 voli verso città tra cui Amman, Dammam, Kuwait Beirut, tra le altre, per soddisfare la forte domanda durante l’Eid Al-Adha a metà giugno”. “Dall’arrivo al Dubai International Airport, allo scalo in città e alla coincidenza per Jeddah e Medina, Emirates ha esteso la sua ospitalità a bordo fino a terra attraverso un’esperienza aeroportuale attentamente pianificata. I bagagli dei pellegrini saranno inoltre etichettati con speciali etichette bagaglio Emirates “Hajj”. Sono stati inoltre organizzati regali speciali per l’official UAE Hajj flight che partirà da Dubai l’11 giugno. A bordo, la compagnia aerea ha predisposto misure aggiuntive per accogliere i pellegrini. I pellegrini che viaggiano sui voli speciali Emirates sono incoraggiati a vivere l’esperienza completa dell’Hajj – dall’aeroporto fino a bordo – sul sito web di Emirates. I voli speciali sono disponibili per i viaggiatori in possesso di un visto Hajj valido”, conclude Emirates.

RTX: CONTRATTO DA $677 MILIONI PER I RADAR SPY-6 – Raytheon, un’azienda RTX, si è aggiudicata un contratto da 677 milioni di dollari per continuare a produrre radar AN/SPY-6(V) per la U.S. Navy. Questa è la terza opzione esercitata dal March 2022 hardware, production and sustainment contract, valutato fino a 3 miliardi di dollari in cinque anni. In base a questo contratto, la U.S. Navy riceverà sette radar aggiuntivi, portando a 38 il numero totale di radar sotto contratto per l’approvvigionamento. “SPY-6 fornisce alla flotta superior air surveillance, electronic warfare protection and enhanced detection abilities”, afferma Barbara Borgonovi, president of Naval Power at Raytheon. “Questo contratto rappresenta un significativo passo avanti nel garantire che questa tecnologia venga fornita alle navi per migliorare l’autodifesa complessiva della flotta”. La famiglia di radar SPY-6 è la tecnologia radar più testata e avanzata attualmente in produzione. Si prevede che sarà schierata su 65 navi della U.S.Navy nei prossimi 10 anni.

AIRBUS FOUNDATION PRESENTA IL 2023 ANNUAL ACTIVITY REPORT – Airbus Foundation presenta il suo 2023 annual activity report, evidenziando un anno di iniziative di grande impatto che hanno fatto la differenza nelle comunità di tutto il mondo. “Guidata da tre pilastri chiave – aiuti umanitari, sviluppo giovanile e sostenibilità ambientale – la Fondazione continua a fornire accesso alle tecnologie Airbus, consentendo ai suoi partner di affrontare alcune delle sfide più urgenti del nostro tempo. Nel 2023 Airbus Foundation ha ribadito il proprio impegno a fornire aiuti umanitari, rispondendo a crisi acute e prolungate. Le nostre partnership strategiche e la mobilitazione di voli umanitari ci hanno permesso di portare forniture e servizi essenziali alle regioni colpite da disastri naturali e conflitti, tra cui Turchia, Siria e Gaza. Nel 2023, abbiamo collaborato con diverse organizzazioni per facilitare il trasporto di 379 tonnellate di aiuti. Airbus Foundation crede nel potere dell’istruzione e dello sviluppo giovanile come catalizzatori di cambiamenti positivi. Le iniziative guidate dalla Fondazione e dai suoi partner mirano a ispirare i giovani a imparare, continuare la loro istruzione e contribuire al mondo come cittadini globali produttivi. Nel 2023, i programmi della Fondazione hanno raggiunto 20.275 bambini in 16 paesi in tutto il mondo, offrendo loro opportunità uniche di esplorare scienza, tecnologia, ingegneria e matematica (STEM). L’impegno della Airbus Foundation nei confronti dell’ambiente rimane costante poiché collabora con i partner delle ONG per affrontare il cambiamento climatico attraverso la mitigazione, il monitoraggio e l’adattamento. Attraverso tali partnership, la Fondazione è stata in grado di affrontare il tema critico della biodiversità fornendo immagini satellitari”, afferma Airbus. “Al centro del successo di Airbus Foundation ci sono le forti partnership coltivate con le organizzazioni. Queste collaborazioni ci consentono di raggiungere più persone e affrontare sfide complesse in modo più efficace. Il Report 2023 descrive in dettaglio diverse partnership chiave e i loro risultati, mostrando lo sforzo collettivo necessario per ottenere un impatto significativo. Il report annuale include un messaggio di Julie Kitcher, Chief Sustainability Officer and Communications di Airbus, nonché un’intervista con Rachel Schroeder, Airbus Foundation Managing Director. I dettagli sulle iniziative di ciascun pilastro sono accompagnati da cifre chiave e messaggi di alcuni partner della Fondazione”.

AIR ASTANA RICEVE NUMEROSI PREMI ALLA WORLD TRAVEL CATERING AND ONBOARD SERVICES EXHIBITION (WTCE) 2024 – Air Astana ha ricevuto una serie di premi alla World Travel Catering and Onboard Services Exhibition (WTCE) 2024, un evento internazionale dedicato alla ristorazione, ai servizi e al comfort dei passeggeri a bordo, tenutosi ad Amburgo dal 28 al 30 maggio 2024. La WTCE riunisce i leader del settore per illustrare le ultime innovazioni e stabilire nuovi standard nell’esperienza dei passeggeri. I numerosi premi assegnati ad Air Astana sono stati assegnati nelle categorie Onboard Hospitality, TravelPlus Airline Amenity e PAX International Readership Awards.