Qatar Airways Cargo e MASkargo firmano un Memorandum of Understanding per Joint Cargo Business Operations

Qatar Airways Group e Malaysia Aviation Group hanno ulteriormente ampliato il loro rapporto di lunga data come partner oneworld firmando un Memorandum of Understanding (MoU) tra Qatar Airways Cargo e MASkargo – cargo airline e sussidiaria di Malaysia Aviation Group – per fornire un’offerta di prodotti migliorata per i clienti cargo e contribuire a raggiungere sinergie operative. Questo protocollo d’intesa fa seguito all’accordo ampliato di codeshare firmato nel 2022 tra Qatar Airways e Malaysia Airlines per offrire maggiore connettività ai propri passeggeri.

Con questo strategic joint cargo business agreement, entrambe le compagnie aeree cargo sfrutteranno i punti di forza del network e la fleet capacity dell’altra per aumentare l’offerta cargo. I clienti MASkargo avranno accesso all’ampia rete globale di Qatar Airways Cargo, mentre i clienti di Qatar Airways Cargo avranno accesso al crescente APAC market, comprese nuove destinazioni e capacità aggiuntiva nelle stazioni esistenti.

Le compagnie aeree potranno inoltre sfruttare entrambi gli hub, l’Hamad International Airport (DOH) e il Kuala Lumpur International Airport (KUL), come scali strategici per servire la rete combinata. Questa partnership è resa possibile anche dalla crescita pianificata delle Qatar Airways Cargo handling capabilities nel suo nuovo e ampliato Cargo Terminal a Doha.

Entrambe le compagnie aeree sono allineate anche nelle loro strategie di crescita. In qualità di cliente di lancio del Boeing 777-8 Freigther, Qatar Airways Cargo ha acquistato 34 aerei e ha opzioni per altri 16. Malaysian Airlines ha ottenuto 20 nuovi aeromobili A330neo per passenger flights operations. La aircraft belly-hold capacity verrà utilizzata per il cargo.

Il Qatar Airways Group Chief Executive, Engr. Badr Mohammed Al-Meer, ha dichiarato: “Il nostro nuovo protocollo d’intesa con Malaysia Aviation Group testimonia il nostro approfondimento delle relazioni con la Malesia e l’integral APAC market. Questa cooperazione strategica con il nostro partner oneworld servirà a collegare i nostri freighter and belly-hold networks con la nostra cargo product offering and capacity, permettendoci di consolidare ulteriormente la nostra relazione e favorire gli stretti legami tra le nostre compagnie aeree”.

Il Group Managing Director of Malaysia Aviation Group, Captain Izham Ismail, ha dichiarato: “L’espansione della nostra partnership con Qatar Airways Cargo segna una pietra miliare significativa per MASkargo. Questa collaborazione non solo migliorerà la nostra offerta di prodotti e le nostre capacità operative, ma consoliderà anche la nostra posizione nel mercato cargo globale. Sfruttando i reciproci punti di forza, siamo pronti a fornire un servizio senza precedenti ai nostri clienti e raggiungere insieme una crescita notevole”.

Qatar Airways e Malaysia Airlines hanno avviato la loro cooperazione codeshare nel 2004 e negli ultimi anni hanno notevolmente ampliato la partnership, che oggi comprende 62 destinazioni in codeshare in Malesia, Sud-est asiatico, Australia, Nuova Zelanda, Medio Oriente, Europa, Americhe e Africa.

Nel 2022 Qatar Airways e Malaysia Airlines hanno firmato un protocollo d’intesa strategico per rafforzare ulteriormente la passenger airline partnership. L’accordo ha facilitato un aumento della scelta dei voli, destinazioni più ampie e una maggiore flessibilità per i passeggeri.

