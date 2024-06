Lufthansa Group porta i tifosi ai Campionati Europei di calcio

Lufthansa porta i tifosi in Germania: dal 14 giugno al 14 luglio le compagnie aeree di Lufthansa Group registrano circa 200.000 prenotazioni aggiuntive per voli verso le sedi degli European Football Championship.

“Si stanno aggiungendo numerosi voli, soprattutto da e per la Gran Bretagna. Lufthansa è pronta per l’evento calcistico e già a bordo porta a l’atmosfera dei tifosi per gli European Championships“, afferma Lufthansa.

“In qualità di partner del German men’s national soccer team, aspettiamo con impazienza l’evento. Non vediamo l’ora di portare in Germania tifosi di calcio da tutto il mondo”, afferma Heiko Reitz, Chief Commercial Officer, Lufthansa Airlines.

“Per tutti coloro che viaggiano con “Fanhansa”, l’atmosfera può iniziare già dopo il decollo: un totale di sei aerei A320 mostrano con orgoglio la scritta familiare e diffondono una soccer atmosphere sia all’interno che all’esterno, dagli speciali poggiatesta ai vassoi con la scritta “Breakfast for Champions”. Inoltre, su tutti i voli verranno serviti speciali cioccolatini EM.

Un altro punto forte è il live ticker a bordo dei domestic German and European flights: l’azione della partita viene trasmessa in tempo reale tramite testo. I passeggeri di Lufthansa e Austrian Airlines possono seguire gratuitamente le partite in diretta in tedesco e inglese sui propri dispositivi elettronici durante i Campionati Europei tramite il FlyNet® portal. Ciò è possibile anche sui Lufthansa A350 flights con i nuovi Allegris cabin interior e nel FlyNet® portal sui Discover Airlines long-haul flights.

Chi desidera maggiori informazioni sui Campionati Europei può guardare i video dei giocatori del DFB team che partecipano a un quiz o ottenere informazioni sulle dieci città tedesche ospitanti sui canali del nuovo Lufthansa Insights content system. Questo può essere fatto a bordo nel FlyNet® portal e a terra su Lufthansa.com.

Per quanto possibile, gli equipaggi Lufthansa su tutti i voli Lufthansa forniranno il punteggio della rispettiva partita di calcio”, posegue Lufthansa.

“La sciarpa europea appositamente creata da Lufthansa, il cui design simboleggia la rete di rotte della compagnia aerea, è già un souvenir popolare. Durante le partite della Germania la sciarpa verrà distribuita gratuitamente negli aeroporti delle città ospitanti. In una oversized form, accoglie i passeggeri sulla facciata del Terminal 2 in Munich e crea l’atmosfera per i grandi eventi dell’estate: le elezioni europee, i campionati europei di calcio e i giochi olimpici di Parigi. La sciarpa del tifoso resterà esposta fino a metà agosto”, conclude Lufthansa.

(Ufficio Stampa Lufthansa Group – Photo Credits: Lufthansa Group)