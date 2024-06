Arajet prende in consegna il suo decimo Boeing 737 MAX mentre la compagnia espande le rotte internazionali

Il decimo Boeing 737 MAX di Arajet è arrivato oggi a Santo Domingo, Repubblica Dominicana, mentre la compagnia aerea continua a far crescere la sua flotta a basso consumo di carburante. Questa consegna di un 737-8 tramite un lessor supporta la strategia di crescita di Arajet in tutte le Americhe, poiché la compagnia aerea prevede di più che raddoppiare le sue rotte nei prossimi anni.

“Questo decimo aereo è unico, non solo perché ha uno special Dominican ribbon dipinto sulla fusoliera, ma perché aumenterà il numero di collegamenti che realizzeremo con il continente. Riaffermiamo il nostro impegno per democratizzare i cieli ed essere in grado di collegare tutti i nostri paesi ai prezzi più bassi possibili”, ha affermato Victor Pacheco Méndez, CEO e fondatore di Arajet.

“Dal lancio nel 2022, Arajet ha ampliato la sua flotta composta da soli 737 MAX per servire 23 destinazioni in 16 paesi, tra cui Canada, Messico e Argentina. Le performance di Arajet le sono valse il riconoscimento come Startup Airline of the year al World Aviation Summit nel 2023.

Con aeromobili 737-8 che possono volare fino a 3.500 miglia nautiche, la compagnia aerea opera alcune delle rotte più lunghe della regione, collegando in modo efficiente i Caraibi al Nord e al Sud America”, afferma Boeing.

“La versatilità e l’efficienza del 737 MAX supportano l’impegno di Arajet nel fornire viaggi sicuri e convenienti per i suoi clienti”, ha affermato Mike Wilson, Boeing vice president of Commercial Sales for Latin America and the Caribbean. “Con l’introduzione del decimo 737-8 nella sua flotta, Arajet raggiunge un traguardo importante poiché la compagnia aerea collega ulteriormente la Repubblica Dominicana con il resto delle Americhe”.

“Dotato di motori CFM International LEAP-1B e advanced technology winglets, il 737 MAX riduce il consumo di carburante e le emissioni del 20% rispetto agli aerei che sostituisce. Può volare più lontano rispetto agli aerei della generazione precedente e ha un’impronta acustica inferiore del 50%.

Il 20-year Commercial Market Outlook for Latin America di Boeing prevede che oltre il 90% della domanda di aerei della regione sarà destinata a single-aisle jets per servire rotte popolari, comprese quelle verso il Nord America”, conclude Boeing.

(Ufficio Stampa Boeing – Photo Credits: Boeing)