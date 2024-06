GE Aerospace inaugura il Türkiye Technology Center a Istanbul Kartal

GE Aerospace ha inaugurato una nuova sede a Istanbul per il suo Türkiye Technology Center (TTC), basandosi sul suo impegno quinquennale per lo sviluppo economico della Turchia e la crescita del suo aviation sector. Il nuovo campus ospiterà quasi 400 ingegneri e tecnici di GE Aerospace altamente qualificati, approfondendo le esistenti engineering, innovation, research and manufacturing capabilities di GE Aerospace nel Paese.

L’apertura dei nuovi uffici nel quartiere Kartal di Istanbul arriva due mesi dopo il lancio come società indipendente di GE Aerospace, fornitore leader a livello mondiale di jet engines, components and systems for commercial and military aircraft, il 2 aprile 2024. Mehmet Fatih Kacir, Minister of Industry and Technology, e rappresentanti del Turkish aviation ecosystem hanno partecipato alla cerimonia di apertura.

“Siamo tra i pochi paesi al mondo che producono motori aeronautici e dispongono delle infrastrutture per testare tutti i tipi di aircraft engine parts. GE Aerospace è uno dei key players di questa infrastruttura, che stiamo costruendo in collaborazione con gli attori globali della nostra industria aerospaziale. GE Aerospace, un importante stakeholder nei nostri sforzi per sviluppare e produrre motori aeronautici, ha ampliato le sue attività in Turchia negli ultimi anni, credendo nelle risorse umane qualificate, nella produzione a valore aggiunto e nella visione di sviluppo tecnologico del nostro Paese. GE Aerospace ha beneficiato del nostro TUBITAK Pre-Specified R&D Laboratories Support Program, che abbiamo lanciato per consentire alle aziende leader a livello mondiale di svolgere operazioni di ricerca e sviluppo innovative nel nostro Paese. Con l’Additive Manufacturing Technologies Research Laboratory in TUBITAK MARTEK, supportiamo lo sviluppo di nuove tecnologie e prodotti riunendo il know-how di GE Aerospace nella progettazione e produzione di additive manufacturing parts and systems con le nostre risorse umane qualificate. Ora stiamo inaugurando il nuovo GE Aerospace Türkiye Technology Center, che ospiterà attività di ricerca e sviluppo basate su molte tecnologie avanzate, inclusa la propulsione sostenibile. Mi auguro che questo centro, che riunirà circa 400 ingegneri ricercatori e accelererà il lavoro innovativo nelle engine technologies del nostro Paese, sia di buon auspicio”, ha affermato Mehmet Fatih Kacir, Minister of Industry & Technology.

Oltre al TTC, le attività di GE Aerospace in Turchia includono la joint venture TEI, una collaborazione di 40 anni con le Turkish Aerospace Industries. TEI contribuisce alla supply chain globale di GE Aerospace, producendo centinaia di engine components per GE Aerospace e i partner, tra cui turbine e compressori per CFM LEAP, GEnx and GE9X engines, prototipazione per il CFM RISE (Revolutionary Innovation for Sustainable Engines) program.

Il lavoro svolto al TTC avvantaggia i clienti commerciali globali e regionali, tra cui Turkish Airlines, Pegasus Airlines e SunExpress. Gli ingegneri del TTC supportano anche i Turkish defense programs in aria e in mare, compresi i domestic KAAN and Hürjet fighter jet programs della Turchia.

“La Turchia è un mercato vivace in una regione vitale per noi, che fornisce una forza lavoro altamente qualificata e ci mantiene vicini sia ai clienti commerciali che a quelli della difesa”, ha affermato Mohamed Ali, Vice President and General Manager of Engineering for GE Aerospace. “Siamo orgogliosi di essere presenti in Turchia da molti decenni e orgogliosi di continuare a essere un partner ora e in futuro”.

“Il nostro investimento nel Türkiye Technology Center riflette la nostra fiducia nel settore aerospaziale turco e nell’eccezionale calibro dei team che lavorano qui”, ha affermato il Dr. Aybike Molbay, General Manager of TTC. “Il Türkiye Technology Center non serve solo come centro di ricerca, sviluppo e innovazione in collaborazione con partner locali, ma è anche una pietra angolare del nostro lavoro globale per inventare il futuro del volo, far volare le persone e riportarle a casa in sicurezza, sia in Turchia e in tutto il mondo”.

Fondata nel 2000, il TTC ha contribuito al global engineering work per i motori GEnx, CFM LEAP, GE9X e Catalyst, nonché ai continui miglioramenti tecnologici dei motori in servizio. Inoltre, gli ingegneri stanno lavorando sulla aeroderivative technology, sviluppando marine and power engines derivati dai commercial engines.

Gli ingegneri del TTC lavorano anche in aree prioritarie per il futuro del volo, attraverso contributi al CFM RISE program. Guidato da CFM International, una 50/50 joint company tra GE Aerospace e Safran Aircraft Engines, il RISE program mira a sviluppare engine technologies che siano il 20% più efficienti in termini di consumo di carburante, con emissioni di carbonio inferiori del 20% rispetto agli attuali commercial engines. Gli ingegneri del TTC stanno contribuendo a far avanzare la ricerca per Open Fan engine design, compact core, hybrid-electric propulsion, hydrogen combustion technologies.

Dal punto di vista software, gli ingegneri del TTC supportano lo sviluppo e gli aggiornamenti continui delle GE Aerospace Software as a Service (SaaS) solutions, implementate da clienti in tutto il mondo, inclusa la sua suite di in-flight operations, technical operations, maintenance and reliability analytics applications.

Oltre al nuovo TTC engineering campus in Kartal, Istanbul, il Türkiye Technology Center comprende i seguenti laboratori a Gebze:

Additive Research Lab, che supporta l’impegno di GE Aerospace per espandere l’uso di 3D-printed components in aircraft engines.

Thermofluid Lab, che conduce advanced thermal technology tests come parte del nuovo prodotto e del miglioramento continuo del prodotto.

Advanced Manufacturing and Repair Shop, che supporta lo sviluppo e l’ottimizzazione dei processi, nonché la prototipazione delle parti.

Le GE Aerospace TTC facilities in Gebze e il nuovo campus a Istanbul continueranno a sostenere la crescita strategica a lungo termine della Turchia e la sua ambizione di rafforzare la posizione del paese come technology and engineering hub per la global aviation industry.

(Ufficio Stampa GE Aerospace)