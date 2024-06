Emirates celebra il suo 20° anniversario in Austria

Il 1° maggio 2004 un aereo di Emirates è atterrato per la prima volta a Vienna. Appena un mese dopo la compagnia aerea serviva già la capitale austriaca con un volo giornaliero per Dubai.

Da allora il numero dei voli è raddoppiato e la gamma dei servizi si è costantemente ampliata. Questo mese Emirates festeggia il suo 20° anniversario a Vienna e ha ancora grandi progetti per il futuro delle sue operazioni sul mercato.

“Sin dal suo primo volo per Vienna nel 2004, Emirates è stata parte integrante dell’industria aeronautica austriaca. Emirates ha festeggiato i suoi primi successi in Austria sotto la guida di Martin Gross, ritiratosi nel 2022, passando il testimone a Elisabeth Zauner, attuale Country Manager Austria. Grazie alla domanda costantemente elevata, la rotta Vienna-Dubai fu servita dopo soli quattro anni con il Boeing 777-300ER, il più grande aereo passeggeri dell’epoca.

Con 14 voli settimanali diretti da Dubai a Vienna, Emirates offre ai viaggiatori business e leisure una connettività senza soluzione di continuità con Dubai e oltre verso oltre 140 destinazioni nella sua rete globale. La compagnia aerea ha finora trasportato più di 5 milioni di passeggeri su oltre 20.500 voli tra i due gateway”, afferma Emirates.

“Siamo entusiasti di celebrare il 20° anniversario delle operazioni di Emirates in Austria. Per due decenni, abbiamo continuamente ampliato la nostra offerta per fornire un’esperienza di livello mondiale e una connettività globale senza soluzione di continuità per i viaggiatori austriaci, insieme ai nostri partner. Abbiamo visto molti cambiamenti positivi e interessanti nel settore dei viaggi e dell’aviazione da quando abbiamo lanciato i nostri voli per Vienna, non vediamo l’ora di continuare il nostro viaggio con nuove ed entusiasmanti innovazioni negli anni a venire”, ha affermato Elisabeth Zauner.

“Emirates ha celebrato il 20° anniversario a Vienna incorporando un tocco di tradizione austriaca. Il volo dell’anniversario è stato accolto a Vienna International Airport da uno spettacolo di danza viennese della scuola Svabek, che da anni si esibisce anche durante l’apertura del Ballo dell’Opera di Vienna. Cinque coppie di ballerini professionisti hanno eseguito una classica formazione di valzer viennese sulle note di “Rosen aus dem Süden” di Johann Strauss.

Emirates ha inoltre rivolto un ringraziamento molto speciale a tutti i membri Emirates Skywards che hanno viaggiato con la compagnia aerea nel mese di maggio, con la possibilità di vincere uno dei 20 Tier Upgrades, in cui lo stato di iscrizione a Emirates Skywards viene automaticamente aumentato di un livello (da Blue a Silver o da Silver a Gold).

Nel 2014 l’A380 di Emirates ha effettuato il suo primo atterraggio regolare a Vienna in occasione del decimo anniversario della compagnia aerea in Austria. Il capitano Markus Ausserhofer ha avuto l’onore di pilotare l’aereo passeggeri più grande del mondo durante il suo volo inaugurale. Il capitano Markus ha fatto carriera fino a diventare Manager Compliance Monitoring Flight Operations in Emirates”, prosegue Emirates.

“L’atterraggio a Vienna è stato per me un momento indimenticabile, in cui mi sono reso conto per la prima volta della portata dell’evento. Il ricordo dei tanti spettatori esultanti rimane con me fino ad oggi. Sembrava che tutti all’aeroporto di Vienna stessero aspettando per il mio arrivo e sono grato di aver potuto partecipare a questo evento come pilota austriaco dell’A380”, ha affermato Markus Ausserhofer.

“Solo due anni dopo, all’A380 fu consentito di volare regolarmente da e per Vienna, stabilendo nuovi standard per i voli commerciali a Vienna Airport. Da allora Emirates serve Vienna con i suoi aerei passeggeri più grandi, l’A380 e il Boeing 777-300ER, offrendo ogni giorno a oltre 1.000 viaggiatori l’opportunità di volare verso destinazioni in tutto il mondo”, continua Emirates.

Julian Jäger, Joint CEO and COO of Vienna Airport, è orgoglioso della partnership di lunga data: “Emirates ha portato una ventata di aria fresca in Austria. Con l’uso regolare dell’A380, l’unico del suo genere a Vienna, la compagnia aerea ha creato una pietra miliare nello sviluppo dell’aeroporto e un punto di riferimento per i passeggeri e gli appassionati di aviazione. L’impegno di Emirates per un servizio di prima classe soddisfa i nostri elevati standard e apprezziamo molto questa qualità: attendiamo con ansia molti altri anni di buona collaborazione”.

“Dal 2004 Emirates SkyCargo trasporta anche merci da e per Vienna nella stiva dei due daily passenger aircraft. Un totale di circa 120.000 tonnellate di merci sono già state trasportate a Vienna e circa 129.100 tonnellate da Vienna con Emirates SkyCargo. Emirates SkyCargo trasporta ora 31 tonnellate di merci al giorno tra Vienna e Dubai e da lì verso destinazioni in tutto il mondo”, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)