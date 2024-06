SAS for Work offre viaggi business miglirati

SAS informa: “SAS for Business dall’11 giugno prenderà il nome di SAS for Work e offrirà numerosi aggiornamenti per migliorare e potenziare l’esperienza di tutti i tipi di viaggi business, sia per il passeggero che per l’azienda.

A partire dall’11 giugno, tutti i SAS business travelers potranno godere di numerosi vantaggi unici nel migliorato SAS for Work service. I vantaggi e gli upgrade includono free name change and free seating in SAS Business e SAS Plus“.

“Crediamo che alcuni incontri debbano avvenire di persona, quando le persone si incontrano di solito accadono grandi cose. Vogliamo rendere l’esperienza del viaggio per lavoro più semplice e fluida per chi viaggia, ma anche per l’azienda, e questi aggiornamenti faranno proprio questo. Continuiamo a offrire diverse alternative con i biofuel e saremo entusiasti di continuare a lanciare aggiornamenti e nuovi vantaggi durante l’autunno”, afferma Paul Verhagen, Chief Commercial Officer at SAS.

“SAS migliorerà inoltre il Travel Pass Corporate product con ulteriori sconti in SAS Plus. Come sempre, i clienti avranno una vasta gamma di opzioni per ridurre la propria impronta di carbonio, come biglietti che includono biofuel, un Travel Pass con biofuel e il più ampio Corporate Sustainability Program“, conclude SAS.

Annunciato il piano di riorganizzazione di SAS AB

SAS AB annuncia il piano di riorganizzazione nell’ambito del company reorganization proceeding in corso in Svezia.

“Il Piano di Riorganizzazione è stato distribuito oggi alle parti interessate e la società intende richiedere che la Stockholm District Court decida di avviare il procedimento relativo al piano in breve tempo.

Il Piano di Riorganizzazione comprende, tra l’altro, una descrizione della proposta di risanamento del debito della società e proposte di risoluzione relative all’emissione da parte della società di nuove azioni non quotate ai nuovi investitori (Castlelake, L.P., per conto di alcuni fondi o affiliate, Air France – KLM S.A. e Lind Invest ApS, insieme al Danish state).

Il 27 marzo 2024 la società ha presentato domanda di riorganizzazione aziendale in Svezia in conformità alla Legge svedese sulla riorganizzazione.

Il Piano di Riorganizzazione e i relativi documenti sono disponibili sul sito internet www.sasgroup.net/transformation“, afferma SAS.

“La transazione del debito proposta nel Piano di Riorganizzazione, è sostanzialmente coerente con il piano di riorganizzazione confermato nell’ambito del Chapter 11 Plan di SAS negli Stati Uniti.

La richiesta di company reorganization in Svezia è stata specificatamente contemplata dal Chapter 11 Plan e il completamento con successo della procedura di riorganizzazione aziendale è una condizione sospensiva affinché il Chapter 11 Plan diventi effettivo. L’efficacia del Chapter 11 Plan rimane inoltre soggetta alle approvazioni di varie autorità di regolamentazione e ad alcune altre consuete condizioni sospensive. SAS intende completare la procedura di ristrutturazione in Svezia e negli Stati Uniti e soddisfare tutte le restanti condizioni per la transazione il prima possibile. SAS punta a far sì che ciò avvenga durante l’estate del 2024, ma questo calendario potrebbe cambiare.

Ulteriori informazioni sul Chapter 11 Plan di SAS negli Stati Uniti e sulla riorganizzazione aziendale di SAS AB in Svezia sono disponibili sul sito web dedicato alla ristrutturazione di SAS: https://sasgroup.net/transformation“, conclude SAS.

(Ufficio Stampa Scandinavian Airlines)