Qatar Airways e China Southern Airlines firmano un memorandum d’intesa e rafforzano la loro partnership

Qatar Airways e China Southern Airlines hanno annunciato la fase successiva della loro partnership globale – che include un codeshare agreement – con un Memorandum of Understanding (MoU) per migliorare le opzioni di viaggio e la comodità per i passeggeri. Il protocollo d’intesa delinea un quadro tra le due compagnie aeree per rafforzare la loro presenza sul mercato e la collaborazione nelle aree del cargo e dei frequent flyer programmes.

Il Qatar Airways Group Chief Executive Officer, Engr. Badr Mohammed Al-Meer e il China Southern Airlines President and CEO, Mr. Han Wensheng, hanno firmato il protocollo d’intesa per conto delle loro compagnie aeree.

Il Qatar Airways Group Chief Executive Officer, Engr. Badr Mohammed Al-Meer, ha dichiarato: “Nell’ambito della nostra solida partnership con China Southern Airlines, Qatar Airways si sta basando sul successo della nuova rotta da Doha a Guangzhou, lanciata nell’aprile di quest’anno, per offrire più scelta ad entrambi passeggeri delle compagnie aeree. Per noi è un traguardo importante servire l’importante mercato cinese in collaborazione con il nostro partner chiave e non vediamo l’ora di estendere le nostre pluripremiate offerte ai viaggiatori che volano attraverso la Cina”.

Il President and CEO of China Southern Air Holding Company Limited, Mr. Han Wensheng, ha dichiarato: “China Southern Airlines ha lanciato una rotta diretta da Guangzhou a Doha in aprile, che ha fortemente promosso la connettività tra la Cina e i paesi e le regioni lungo la ‘Belt and Road Initiative’. In futuro China Southern Airlines approfondirà la cooperazione con Qatar Airways, rafforzerà i vantaggi complementari e lavorerà insieme per offrire esperienze di viaggio più confortevoli e convenienti ai passeggeri”.

Qatar Airways e China Southern collaboreranno ulteriormente per fornire vantaggi per i frequent flyer dei rispettivi Privilege Club e Sky Pearl Club. Questi includono la raccolta e l’utilizzo di Avios/Miles sia sui voli di Qatar Airways che di China Southern, nonché tier benefits sotto forma di accesso alle lounge e altre offerte aeroportuali.

(Ufficio Stampa Qatar Airways – Photo Credits: Qatar Airways)