Qatar Airways e lo United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs siglano Memorandum of Understanding

Qatar Airways e l’United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) hanno firmato un memorandum d’intesa (MoU) a seguito di un dialogo strategico di alto livello tra lo Stato del Qatar e le United Nations. Qatar Airways si impegna a collaborare con l’OCHA attraverso joint advocacy, fundraising, cargo services e altro ancora, in un programma unificato per aiutare a sostenere gli sforzi umanitari.

L’High-level Strategic Dialogue si è svolto alla presenza di H.E. Lolwah bint Rashid Al-Khater, Minister of State for International Cooperation, Ministry of Foreign Affairs, H.E. Sheikha Hanouf bint Abdulrahman Al-Thani, Director of International Organisations Department, Ministry of Foreign Affairs, così come altri membri delle Nazioni Unite, tra cui Mr. Martin Griffiths, Under-Secretary-General for Humanitarian Affairs and Emergency Relief Coordinator. La discussione tra lo Stato del Qatar e l’OCHA si è concentrata sulle prospettive umanitarie per il prossimo anno e ha incluso modi per aumentare l’impegno e il sostegno da parte del settore privato del Qatar.

Il Qatar Airways Group Chief Executive Officer, Engr. Badr Mohammed Al-Meer, ha dichiarato: “Qatar Airways Group è orgoglioso di lavorare fianco a fianco con l’United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs per supportare l’organizzazione delle risposte umanitarie, soprattutto durante i periodi di crisi. La nostra divisione cargo è pronta a fornire il trasporto di aiuti e materiali di emergenza alla nostra rete di oltre 170 destinazioni e 70 destinazioni cargo. Qatar Airways continua a impegnarsi a svolgere il proprio ruolo umanitario attraverso la collaborazione e il sostegno nei prossimi anni”.

L’Under-Secretary-General for Humanitarian Affairs and Emergency Relief Coordinator, Mr. Martin Griffiths, ha dichiarato: “Garantire che l’assistenza salvavita possa raggiungere le persone bisognose, ovunque si trovino, richiede cooperazione in ogni fase del percorso. Con questa partnership Qatar Airways sta dimostrando come il settore privato può contribuire a potenziare l’azione umanitaria in tutto il mondo”.

“Attraverso questa partnership, Qatar Airways Cargo si impegna a fornire il trasporto di fino a 10 tonnellate di merci umanitarie. Per raggiungere questi obiettivi, la compagnia aerea utilizza il suo hub-and-spoke network dall’Hamad International Airport, che quest’anno è stato votato ancora una volta ‘World’s Best Airport’ agli Skytrax Airport Awards.

Inoltre, la divisione cargo della compagnia aerea, che è il più grande global air cargo operator, dispone di una flotta di 28 freighters, con accesso per utilizzare una passenger fleet di oltre 200 aerei nel suo network.

Qatar Airways ha recentemente rinnovato la sua partnership con l’UNHCR, l’UN Refugee Agency, per sostenere le comunità bisognose fornendo ulteriori 400 tonnellate di free tonnage all’UNHCR, per aiutarli nella consegna di aiuti cruciali ai più bisognosi”, afferma Qatar Airways.

“Qatar Airways ha svolto un ruolo determinante nel contribuire agli obiettivi delle United Nations negli ultimi anni. Con la nuova partnership con OCHA, Qatar Airways consolida la sua posizione di sostenitrice di cause umanitarie e continua a dimostrare il suo profondo impegno a sostegno delle United Nations“, conclude Qatar Airways.

(Ufficio Stampa Qatar Airways)