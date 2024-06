Kelly Horan succede a Kim Kinsley come presidente di IAE International Aero Engines AG

IAE International Aero Engines AG (IAE), un consorzio multinazionale composto da azionisti tra cui Pratt & Whitney di RTX, Pratt & Whitney Aero Engines International GmbH, Japanese Aero Engines Corporation e MTU Aero Engines AG, ha nominato Kelly Horan come presidente. Horan succede a Kim Kinsley, che ricopriva la carica da giugno 2023.

All’inizio di quest’anno, Horan è stata nominata vice president of V2500 programs at Pratt & Whitney. Ricoprirà entrambi i ruoli, contemporaneamente.

Kinsley diventerà chairperson of the IAE board of directors e continuerà a ricoprire il ruolo di vice president of Mature Commercial Engines at Pratt & Whitney, posizione che ricopre da gennaio 2024. Continuerà a concentrarsi sullo sviluppo di strategie e piani di esecuzione a supporto dei clienti, a prolungare la vita del prodotto e massimizzare il valore realizzato dal mature commercial engines portfolio.

“Kelly è un leader comprovato con le giuste competenze per guidare IAE nel suo prossimo capitolo ed è ben posizionata per servire i clienti fornendo offerte flessibili per il segmento narrowbody e supportando la crescente base di clienti dell’Embraer C-390 Millennium military aircraft”, ha affermato Kinsley. “La sua passione è costruire team ad alte prestazioni, sviluppare talenti, sostenere la diversità e l’inclusione e collaborare in modo interfunzionale. Sotto la guida di Kelly, IAE continuerà a fornire le performance che i clienti del V2500 si aspettano”.

In qualità di presidente, Horan guiderà l’integrated program structure per supportare il programma IAE V2500 e per garantire il raggiungimento degli impegni finanziari, commerciali, tecnici, con i clienti e con i partner. Porta con sé in questo ruolo oltre 25 anni di esperienza nel campo dell’ingegneria, della supply chain e dell’aftermarket commerciale. Recentemente è stata vice president of Aftermarket, Mature Commercial Engines at Pratt & Whitney.

IAE, fondata nel 1983, ha una collaboration agreement extension fino al 2045. Il versatile V2500 equipaggia oggi quasi 3.000 velivoli per più di 170 operatori commerciali, cargo e militari in 80 paesi. In totale, sono stati prodotti più di 7.800 motori V2500, che complessivamente hanno alimentato più di 140 milioni di voli e più di 275 milioni di engine flight hours. Il motore equipaggia anche l’Embraer C-390 Millennium military aircraft e la sua crescente base di clienti.

(Ufficio Stampa Pratt & Whitney – Pratt & Whitney – IAE)