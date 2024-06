News Brevi – 13.06.2024

AERONAUTICA MILITARE: TRASPORTO SANITARIO D’URGENZA DA CAGLIARI A GENOVA CON FALCON 50 DEL 31° STORMO– Si è concluso poco dopo le ore 13 di oggi il trasporto sanitario d’urgenza di una bimba, nata tre giorni fa, dall’Aeroporto di Cagliari-Elmas (CA) a Genova, effettuato con un velivolo Falcon 50 dell’Aeronautica Militare proveniente dall’aeroporto di Ciampino (RM), base del 31° Stormo. La piccola paziente, in imminente pericolo di vita, necessitava di essere trasferita d’urgenza dal Presidio Ospedaliero “Duilio Casula” di Monserrato (CA) all’Istituto pediatrico “Gaslini” di Genova. La neonata ha viaggiato in culla termica, accompagnata da un’equipe medica specializzata e da entrambi i genitori. Il trasporto sanitario d’urgenza è una delle attività istituzionali che l’Aeronautica Militare svolge al servizio della collettività. Il volo, definito in questo caso “IPV – Imminente Pericolo di Vita”, è stato attivato su richiesta della Prefettura di Cagliari alla Sala Situazione di Vertice del Comando Squadra Aerea (COA) dell’Aeronautica Militare. Questa ha immediatamente interessato il 31° Stormo di Ciampino, uno dei Reparti che svolge il servizio di prontezza operativa per tale genere di missioni. Una volta arrivati all’aeroporto di Genova, dove un’ambulanza era già in attesa della piccola, il Falcon 50 è rientrato a Ciampino, tornando disponibile per il pronto impiego in caso di necessità. I Reparti di volo dell’Aeronautica Militare sono a disposizione della popolazione 24 ore al giorno, tutti i giorni dell’anno, con mezzi ed equipaggi in grado di assicurare il trasporto di pazienti, organi, equipe mediche e ambulanze, anche in condizioni meteorologiche complesse. Sono centinaia ogni anno le ore di volo effettuate, per questo genere di interventi, dagli aerei del 31° Stormo di Ciampino, del 14° Stormo di Pratica di Mare, della 46ª Brigata Aerea di Pisa e dagli elicotteri del 15° Stormo di Cervia, dislocati in diverse basi dal nord al sud del Paese (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

RYANAIR LANCIA UNA PROMOZIONE FLASH PER 24 ORE, SCONTO DEL 20% SUI VOLI A GIUGNO E LUGLIO – Ryanair ha lanciato oggi (13 giugno) una promozione flash per 24 ore con uno sconto del 20% sui voli di giugno/luglio. “Questa offerta a tempo limitato, che inizia oggi (giovedì 13 giugno) e dura solo per 24 ore, propone una selezione di destinazioni mozzafiato tra le oltre 250 rotte di Ryanair. I viaggiatori alla ricerca di sole e spiagge o di una nuova destinazione da esplorare, come Madrid, Barcellona e/o Nizza, devono semplicemente collegarsi a Ryanair.com per prenotare il prossimo viaggio”, afferma Ryanair. Il Country Manager di Ryanair per l’Italia e il Mediterraneo Orientale, Mauro Bolla, ha dichiarato: “La promozione flash di Ryanair è tornata con uno sconto del 20% sui voli di giugno/luglio solo per 24 ore. Questa speciale offerta estiva è disponibile fino a mezzanotte di stasera (giovedì 13 giugno), con tante destinazioni che aspettano solo di essere esplorate per gli amanti di sole, mare, avventura e soggiorni in città attraverso la rete leader del settore di Ryanair”.

SPORT: LE PREVISIONI METEOROLOGICHE DELL’AERONAUTICA MILITARE AI CAMPIONATI EUROPEI DI ATLETICA LEGGERA 2024 – Dopo il grande successo riscosso agli internazionali BNL d’Italia di tennis, il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare, grazie a un accordo con Sport e Salute – società dello Stato che si occupa dello sviluppo dello Sport in Italia – ha supportato un’altra attività sportiva di rilevanza internazionale. Dal 6 al 12 giugno in occasione dei Campionati Europei di Atletica Leggera 2024, che si sono svolti presso lo stadio Olimpico di Roma, l’Aeronautica Militare ha fornito agli organizzatori della manifestazione elementi di informazione relativi alle condizioni meteorologiche osservate e previste con particolare riferimento all’incidenza del calore sulla salute degli atleti in relazione allo sforzo prodotto. Le stesse informazioni sono state diffuse dall’organizzazione, attraverso i loro canali di broadcasting, al pubblico partecipante all’evento. Il supporto meteorologico è stato strutturato per fornire un servizio sul posto dal personale dell’A.M. presso lo Stadio dei Marmi e lo Stadio Olimpico, per la somministrazione diretta delle informazioni ai responsabili dell’organizzazione dell’evento e per la sorveglianza tecnica dei sistemi e degli apparati meteorologici installati per l’occasione. A tal riguardo è stato creato un team di previsori e osservatori meteorologici del C.N.M.C.A. – Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica, dell’Ufficio Generale Aviazione Militare e Meteorologia e dello Stato Maggiore del Comando della Squadra Aerea, coadiuvato da personale tecnico della 4ª Brigata Telecomunicazioni e Sistemi. In particolare, presso lo stadio dei Marmi, è stata posizionata una stazione meteorologica di tipo Standard Weather Station (S.W.A) per la misura dei principali parametri meteorologici quali: temperatura dell’aria, intensità e direzione del vento, umidità, pressione e quantità e occorrenza di precipitazione e intensità della radiazione solare. Gli stessi parametri sono stati misurati all’interno dello stadio Olimpico attraverso una stazione meteorologica compatta (LASTEM) (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

AVIO-IDRO-ELISUPERFICI: DAL 13 GIUGNO 2024 INIZIO MIGRAZIONE INFORMAZIONI DAL SITO ENAC AL SITO GESTITO DAL FORNITORE AVIOPORTOLANO – Enac informa: “Si informano i gentili utenti che da oggi 13 giugno 2024, avrà inizio il processo di migrazione delle informazioni relative alle avio-idro ed elisuperfici, acquisite secondo quanto stabilito nel nuovo Regolamento “Liberalizzazione dell’uso delle aree di atterraggio – avio-idro-elisuperfici”. Pertanto, le informazioni delle infrastrutture che hanno superato l’istruttoria della documentazione trasmessa ai sensi del suddetto Regolamento, verranno gradualmente migrate dal sito web Enac https://avio-superfici.enac.gov.it al sito web https://www.webaai.it, gestito dal fornitore Avioportolano. Al termine del graduale processo di migrazione: la mappa delle Avio-Idro ed Elisuperfici, attualmente disponibile sul sito ENAC all’indirizzo soprarichiamato, resterà dedicata alle sole infrastrutture preposte al servizio HEMS; le informazioni aeronautiche relative alle Avio-Eli-Idrosuperfici, di cui al Regolamento “Liberalizzazione dell’uso delle aree di atterraggio – avio-idro-elisuperfici”, saranno pubblicate esclusivamente sul sito www.webaai.it. I gestori interessati sono tenuti a verificare la correttezza dei dati delle infrastrutture e a segnalare eventuali disservizi o errori all’indirizzo supporto.aviosuperfici@enac.gov.it“.

AEROPORTO DI GENOVA: IL CDA APPROVA IL BILANCIO 2023 – Il 7 giugno 2024 si è riunito il Consiglio di Amministrazione di Aeroporto di Genova S.p.A. con, all’ordine del giorno, l’approvazione del Progetto di Bilancio e la conseguente convocazione dell’Assemblea ordinaria. Nel corso del 2023 sono transitati dall’Aeroporto di Genova 1,27 milioni di passeggeri in aumento del 4,6% rispetto all’anno precedente. Il fatturato è stato pari a 28,8 milioni di euro in aumento del 5,1% rispetto al 2022. Il Board, dopo la relazione degli amministratori, ha approvato il Progetto di Bilancio 2023, con una perdita di esercizio di 3,5 milioni di euro, e ha convocato l’Assemblea dei Soci, in seduta ordinaria, per il 28 giugno 2024.

RAYTHEON PROGETTERA’ I LANDSAT NEXT SPACE INSTRUMENTS – Raytheon, un’azienda RTX, si è aggiudicata un contratto da 506 milioni di dollari dalla NASA per progettare e costruire Landsat Next Instrument Suite (LandIS), che comprende tre strumenti spaziali di prossima generazione, con un’opzione per uno strumento aggiuntivo. La suite di strumenti eseguirà l’osservazione della Terra da tre osservatori identici dall’orbita terrestre bassa. Attraverso la tecnologia di imaging multispettrale, LandIS raccoglierà immagini della superficie terrestre ogni sei giorni, rilevando i cambiamenti naturali e indotti dall’uomo. Dagli anni ’70 Raytheon sostiene la missione Landsat. La consegna del primo sensore LandIS è prevista per il 2028. I lavori su questo contratto verranno eseguiti a El Segundo, in California.

LINDBERGH AVIATION ACADEMY OTTIENE IL RICONOSCIMENTO DI SCUOLA PARITARIA DAL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO – A nove mesi dalla presentazione del nuovo Istituto delle Professioni Aeronautiche “Lindbergh Aviation Academy”, scuola di secondo grado con sede a Grassobbio, Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, per tramite dell’Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia, ha attribuito all’Istituto Tecnico Settore Tecnologico – indirizzo Trasporti e Logistica Conduzione del Mezzo Aereo il riconoscimento di Scuola Paritaria a partire dall’anno scolastico 2024-2025. “Il raggiungimento di questo traguardo – dichiara il presidente della Lindbergh Aviation Academy, Alessandro Cianciaruso – conferma la validità del progetto formativo scolastico, che risponde alle esigenze professionali già prospettate e ne intravede l’evoluzione e crescita culturale in una visione di lungo termine resa credibile dalle proiezioni sul fabbisogno di figure pronte sia per entrare nel mondo del lavoro che seguire un percorso accademico. Nel nostro Istituto parificato sarà privilegiato il merito, conseguito attraverso tecniche di insegnamento tali da rendere lo studente partecipe e protagonista con il personale docente, affinché oggi sia già domani”. Lindbergh Aviation Academy, frutto della sinergia tra AEA (Aircraft Engineering Academy) di Bergamo e Istituto Dante Alighieri della “Lindbergh Flying School” di Firenze, ha il suo polo formativo a Grassobbio, a diretto contatto con l’aeroporto di Bergamo e tutte le realtà connesse alle attività operative e logistiche di volo. L’obiettivo – come venne sottolineato nella cerimonia di presentazione l’8 settembre 2023 – è preparare le giovani generazioni a intraprendere ruoli e funzioni con alto profilo professionale nell’ambito del mondo dell’aviazione e in generale dei servizi legati alle attività di volo, superando criteri e logiche formativi tradizionali.

IL PRESIDENTE ENAC A TRIESTE PER INAUGURAZIONE FOTOVOLTAICO E PARCO MEZZI ELETTRICI – Il Presidente dell’Enac Pierluigi Di Palma ha partecipato, questa mattina, alla cerimonia di inaugurazione dell’impianto fotovoltaico più grande in esercizio in un aeroporto italiano e del nuovo parco mezzi elettrici per l’operatività dello scalo. “La svolta green dell’aeroporto di Trieste garantita dall’impegno dell’AD ing. Marco Consalvo è un concreto passo nel processo di riconciliazione del trasporto aereo con l’ambiente che ha l’obiettivo di azzerare le emissioni di CO2, in linea con l’orientamento europeo”, osserva il Presidente dell’Enac, Pierluigi Di Palma. “Grazie all’impegno sinergico tra Enac, la Regione Autonoma FVG e l’Aeroporto Friuli Venezia Giulia, la decarbonizzazione dello scalo di Trieste è una realtà con la produzione energetica dal fotovoltaico e con l’utilizzo di mezzi elettrici per l’operatività dello scalo. Dal 2027 l’aeroporto di Trieste raggiungerà, in anticipo rispetto al limite fissato del 2030, la totale decarbonizzazione dell’infrastruttura aeroportuale, rappresentando il concreto esempio che la visione ENAC racchiusa nella proposta di Piano Nazionale degli aeroporti può rappresentare una realtà, superando il pregiudizio ideologico che ritiene il trasporto aereo ancorato a logiche produttive distanti dalla compatibilità ambientale”.

AERONAUTICA MILITARE: VISITA A PALAZZO AERONAUTICA DI UNA DELEGAZIONE DELLE FORZE ARMATE SOMALE – Si è tenuta mercoledì 5 giugno a Palazzo Aeronautica, a Roma, la visita di una delegazione delle forze armate somale guidata dal Comandante delle Forze Armate della Repubblica Federale della Somalia, Generale Ibrahim Sheikh Muhyadin. Obiettivo dell’incontro tra il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, Generale di Squadra Aerea Luca Goretti, e la delegazione militare somala, di cui ha fatto parte anche il Comandante della Somali Air Force, Generale Mohamud Sheikh Ali Mohamed, è stato quello di rinsaldare la collaborazione e le sinergie con il Paese africano, partner di interesse strategico per la Difesa italiana. Nel corso della visita, nel più ampio ambito delle possibili dimensioni cooperative tra i due Paesi nel campo della Difesa (Defence Capacity Building), sono stati trattati temi inerenti il supporto e l’assistenza in alcuni specifici settori di interesse comune, tra cui in particolare l’implementazione di corsi per Allievi Ufficiali e Sottufficiali somali presso le Scuole e gli Istituti di Formazione dell’Aeronautica Militare, includendo anche corsi legati alla sicurezza e alla logistica. Un settore, quello della formazione e dell’addestramento, che ha già visto coinvolti in passato allievi somali, nello specifico presso l’Accademia Aeronautica di Pozzuoli (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

TRASPORTO AEREO: LA GESTIONE DEI BAGAGLI MIGLIORA NONOSTANTE AUMENTINO I PASSEGGERI – Il tasso dei bagagli disguidati nel settore del trasporto aereo è migliorato: questo è quanto emerge dall’ultimo report Baggage IT Insights 2024 di SITA, fornitore globale di tecnologia per il settore del trasporto aereo, che ha rilevato come il numero di borse e valigie perse, consegnate in ritardo o danneggiate sia diminuito nel 2023, passando da 7,6 a 6,9 bagagli disguidati ogni 1.000 passeggeri. Un calo registrato nonostante il numero dei passeggeri sia aumentato rispetto ai livelli del 2019 per la prima volta in 5 anni, arrivando a 5,2 miliardi. La tendenza a lungo termine sottolinea l’impatto positivo che hanno avuto gli investimenti in ambito tecnologico. Dal 2007 al 2023 il tasso dei disguidi è diminuito del 63% mentre il traffico passeggeri è aumentato del 111%, ma il settore deve ancora affrontare numerose sfide, in particolare la gestione dell’aumento dei volumi di bagagli. Secondo l’indagine, è fondamentale proseguire il programma di digitalizzazione dell’industria, concentrandosi sull’utilizzo dell’IA per l’analisi dei dati e della tecnologia di computer vision nella gestione automatizzata dei bagagli. Questa spinta tecnologica deve prevedere un’automazione completa, una buona comunicazione e una visibilità globale del viaggio di ogni bagaglio. Un’altra ricerca di SITA ha rivelato la percentuale di passeggeri che prova un sentimento di ansia per ritardi e cancellazioni (il 32% nel 2023) e mostrato come i due terzi delle compagnie aeree offra il servizio di consegna bagagli senza assistenza, mentre l’85% degli aeroporti offre la consegna bagagli self-service. Allo stesso tempo, i passeggeri vogliono utilizzare il proprio cellulare mentre viaggiano, anche per recuperare il proprio bagaglio. Oggi, il 32% dei passeggeri fa affidamento sulle informazioni relative al recupero bagagli che riceve direttamente sul telefono.

ETHIOPIAN AIRLINES RIPRENDE I VOLI VERSO AXUM – Ethiopian sta riprendendo i suoi voli verso la città di Axum, dopo il completamento di un ampio lavoro di manutenzione sia sull’aeroporto che delle strutture terminal, con un contratto del valore di 290 milioni di ETB. Ethiopian Airlines si impegna a fornire servizi su questa rotta, collegando i viaggiatori al ricco patrimonio culturale di Axum. Inviando il suo messaggio di congratulazioni per la ripresa dei voli, il CEO di Ethiopian Airlines, Mesfin Tasew, ha dichiarato: “Siamo veramente lieti di ripristinare i nostri voli per Axum, un sito del patrimonio mondiale UNESCO noto per il suo significato culturale. Il nostro ritorno ad Axum con un servizio giornaliero dopo il massiccio investimento nella manutenzione delle strutture aeroportuali è una testimonianza del nostro impegno a potenziare i servizi di trasporto aereo nel paese. Come vettore nazionale, siamo determinati a investire e migliorare la nostra offerta di voli su tutto il territorio nazionale”. “Axum è la sede dell’antico Regno di Axum e rappresenta un simbolo significativo dell’Etiopia come culla di una delle civiltà più antiche. Attualmente Ethiopian serve 20 destinazioni domestiche. Nel nostro perseguimento dell’eccellenza, siamo dedicati all’espansione della nostra rete domestica e al miglioramento della qualità dei servizi. Questo impegno è esemplificato dai nostri continui sforzi per costruire e modernizzare le infrastrutture aeronautiche in tutto il paese”, conclude Ethiopian Airlines.

EMIRATES CELEBRA L’EID AL ADHA A BORDO CON I DOLCI DI HOME BAKERY – Con l’inizio previsto dell’Eid Al Adha il 16 giugno, Emirates celebrerà l’occasione con piatti tradizionali a bordo, nuovi film arabi e serie TV su ice, dolci fatti a mano realizzati dagli Emirati artisan bakers – Home Bakery. “Dal 16 al 19 giugno, i clienti di tutte le classi su rotte selezionate riceveranno un dolcetto Eid fatto a mano dall’UAE business Home Bakery. Fondata dall’imprenditore emiratino Hind Almulla, Home Bakery è una delle preferite di Dubai da oltre un decennio, con una reputazione per le ricette di dolci e torte. I passeggeri di Economy Class a bordo di Emirates potranno gustare i piatti preferiti dell’Eid. I dessert a tema Eid includono una torta al pistacchio condita con crema al burro e salsa al pistacchio. I passeggeri Premium Economy e Business Class possono assaggiare la tradizionale chermoula di agnello in salsa speziata marocchina, servita con riso allo zafferano, verdure arrostite e harissa. I dessert includeranno una torta nammoura al pistacchio e cioccolato e una torta con mousse al cioccolato bianco e rahash con semi di sesamo tostati. I clienti di First Class possono provare piatti artigianali come pollo alla griglia servito con salsa al limone e sommacco, patate arrosto e verdure al forno. I dessert dell’Eid includeranno una torta al miele e cioccolato bianco, con un pizzico di crema inglese, o una ricca torta baklawa alle noci servita con kashta. Nella lounge di bordo dell’A380, una selezione di dolci emiratini e caffè arabo attendono i clienti di First e Business Class. Per coloro che viaggiano durante l’Eid Al Adha, il pluripremiato ice di Emirates offre fino a 6.500 canali di intrattenimento on-demand. I clienti possono scegliere tra più di 2000 film da tutto il mondo, inclusi oltre 100 film arabi. Ci sono anche fino a 290 film di Hollywood con sottotitoli in arabo”, afferma Emirates.

ETIHAD AIRWAYS SI PREPARA AD AFFORNTARE IL PICCO DI TRAFFICO PER LE VACANZE ESTIVE – Etihad Airways si prepara ad affrontare una delle stagioni di vacanze estive più impegnative di sempre. Etihad prevede di accogliere circa cinque milioni di ospiti allo Zayed International Airport durante il periodo di punta. Shaeb Alnuaimi, Etihad’s Director Airports Operation, ha dichiarato: “Non vediamo l’ora di ospitare gli ospiti durante il viaggio per le loro vacanze estive, compresi quelli diretti sulle nostre rotte appena lanciate per Malaga, Antalya, Santorini, Nizza, Jaipur, Al Qassim, Mykonos e Bali. Grazie al pluripremiato personale di bordo di Etihad, alle offerte per famiglie e alla scelta di cabine, gli ospiti possono aspettarsi esperienze di viaggio straordinarie. Questa è la nostra prima stagione estiva nella nostra nuova casa allo Zayed International Airport, che ha aggiunto una nuova dimensione di viaggio senza soluzione di continuità e un’esperienza cliente di livello mondiale. Per garantire agli ospiti un’esperienza di viaggio comoda e sicura durante questo intenso periodo estivo, tutti i viaggiatori sono incoraggiati ad arrivare presto e concedersi molto tempo in aeroporto. Etihad Airways ha una serie di consigli e promemoria di viaggio per renderlo più semplice”. “Gli ospiti possono facilmente effettuare il check-in online utilizzando etihad.com o l’app mobile, quindi portare i propri bagagli in uno dei tanti punti di consegna bagagli self-service automatizzati e facili da usare presso il terminal. Per una maggiore comodità durante l’estate, sono disponibili numerosi servizi di check-in e consegna bagagli fuori sede. Ai clienti che li utilizzano verranno offerte 2.000 Miglia Etihad Guest dal 10 giugno al 15 agosto. Si consiglia agli ospiti di tenersi aggiornati con le ultime informazioni di viaggio sul proprio volo controllando la ‘Manage My Booking’ section su etihad.com o sull’app mobile. Qui possono visualizzare o apportare modifiche al loro volo, selezionare un posto e accedere a tutta una serie di altre opzioni. Gli ospiti possono anche effettuare il check-in per il loro volo Etihad comodamente da casa almeno sette ore prima del volo visitando etihad.com/homecheckin. Durante le ore di punta, il check-in in Economy Class per i voli non statunitensi apre quattro ore prima della partenza e chiude un’ora prima della partenza. Gli ospiti sono incoraggiati ad arrivare presto e a concedersi molto tempo. Il check-in in Business e First Class chiude 45 minuti prima della partenza. L’imbarco per tutte le partenze di Etihad Airways chiude 20 minuti prima della partenza per gli ospiti di tutte le classi. Gli ospiti che viaggiano verso alcune destinazioni negli Stati Uniti beneficeranno della U.S. Customs and Border Protection facility presso lo Zayed International Airport, il che significa che potranno completare tutte le formalità doganali e di immigrazione ad Abu Dhabi prima della partenza”, afferma Etihad Airways.

QANTAS ACCELERA L’ESPANSIONE NELL’HOLIDAY PACKAGES MARKET ACQUISENDO LA PARTECIPAZIONE RIMANENTE IN TRIPADEAL – Qantas ha annunciato che acquisterà il restante 49% di TripADeal, online travel business nato a Byron Bay, accelerando l’esposizione di Qantas Loyalty al crescente online holiday packages market da 13 miliardi di dollari. L’acquisizione consentirà al Gruppo di approfondire le sinergie combinando la vasta rete di Qantas e Jetstar con il crescente tour market. Creerà inoltre un’esperienza più personalizzata e integrata per i Frequent Flyer di Qantas. Qantas ha acquisito una quota di maggioranza in TripADeal nel 2022, consentendo ai suoi frequent flyer di guadagnare e utilizzare i propri Qantas Points su safari africani, vacanze al mare alle Fiji, fughe europee, avventure in India e altri pacchetti vacanza già pronti. Il restante 49% verrà acquistato per 211 milioni di dollari, con il completamento della transazione previsto entro la fine di giugno 2024. Attraverso l’acquisizione completa, Qantas prevede che le sinergie combinate di costi e ricavi raggiungano almeno 50 milioni di dollari all’anno in tutto il Gruppo. TripADeal continuerà a operare come azienda indipendente, collaborando con una serie di partner di viaggio e compagnie aeree, tra cui Qantas e Jetstar, per creare e fornire pacchetti già pronti. TripADeal ha recentemente aggiunto crociere alla sua piattaforma, ampliando le opzioni per i viaggiatori.

EASA PUBBLICA LE UPDATED EASY ACCESS RULES FOR INFORMATION SECURITY – L’EASA ha pubblicato la revisione di giugno 2024 delle Easy Access Rules for Information Security (Regulations (EU) 2023/203 and 2022/1645). Le Easy Access Rules for Information Security sono disponibili per il download gratuito sul sito web EASA in formato pdf, pubblicazioni dinamiche online con funzioni di ricerca per una navigazione semplice con computer, tablet e cellulari, nonché in formato xml. Poiché vengono generati attraverso la piattaforma eRules, verranno aggiornati regolarmente per incorporare ulteriori modifiche ed evoluzioni al loro contenuto.

NUOVO VICE PRESIDENT, TECHNICAL OPERATIONS PER JETBLUE AIRWAYS – JetBlue ha annunciato la nomina di David Marcontell come nuovo vice president, technical operations, a partire dal 17 giugno. Nel suo nuovo ruolo, Marcontell guiderà maintenance, materials, engineering, quality e altre funzioni operative. Riporterà a Warren Christie, chief operating officer. Marcontell porta a JetBlue quasi quattro decenni di esperienza nel settore. Ha iniziato la sua carriera presso l’U.S. Air Force come C-130 maintenance and engineering officer, prima di unirsi a Delta Air Lines, dove ha ricoperto varie engineering and procurement positions. “Dave apporta una profonda esperienza nel settore mentre continuiamo a concentrarci sul miglioramento dell’affidabilità in tutte le nostre operazioni”, ha affermato Christie. Marcontell ha dichiarato: “È un onore unirmi a JetBlue durante un capitolo così cruciale per la compagnia aerea. JetBlue è un brand amato dai viaggiatori e non vedo l’ora di portare la mia esperienza a un’organizzazione già ben funzionante. Insieme, garantiremo che la nostra flotta in crescita soddisfi queste elevate aspettative”.

JETBLUE ESPANDE LA SUA PRESENZA IN MESSICO CON I NUOVI VOLI PER TULUM – JetBlue ha annunciato di aver lanciato ufficialmente il servizio tra il New York John F. Kennedy International Airport (JFK) e il Tulum Felipe Carrillo Puerto Tulum International Airport (TQO), con il primo volo in arrivo a Tulum stamattina. Il servizio verso Tulum opererà quotidianamente, rendendo questa la terza destinazione di JetBlue in Messico, dove serve anche Cancun e Los Cabos. “Essendo l’unica compagnia aerea con un servizio diretto dal JFK di New York a Tulum, siamo entusiasti di offrire ai nostri clienti il nostro servizio pluripremiato, tariffe basse e un’altra opzione quando viaggiano verso i Caraibi messicani”, ha affermato David Jehn, JetBlue’s vice president of network planning and airline partnerships. “JetBlue ha iniziato il servizio in Messico più di 17 anni fa con voli da New York a Cancun e siamo orgogliosi di espandere la nostra presenza in Messico”. Entro la fine del 2024 JetBlue servirà 40 destinazioni internazionali in una rete di rotte che si estende dall’Europa al Sud America.

LA CIRRUS SR SERIES G7 VINCE IL 2024 ROBB REPORT BEST OF THE BEST AWARD – Cirrus annuncia che la SR Series G7 ha ricevuto il 2024 Robb Report Best of the Best award nella Enhanced Flight Deck category. “La SR Series G7 è stata selezionata per la sua interfaccia intuitiva e la capacità di passare facilmente al flight deck del Vision Jet. Il Robb Report Best of the Best award è un prestigioso riconoscimento che premia top luxury lifestyle products, services and experiences in sedici categorie ogni anno. I vincitori vengono selezionati attraverso la scelta esigente dell’editore”, afferma Cirrus Aircraft. “Con il debutto nel gennaio 2024, l’SR Series G7 Perspective Touch+ flight deck integra nuovi safety systems tra cui Stick Shaker, Flap Airspeed Protection, Taxiway Routing and 3D SafeTaxi. Il Cirrus Airframe Parachute System (CAPS rimane uno standard equipment su ogni Cirrus aircraft. Inolte, il nuovo Push Button Start semplifica l’engine start-up. Consegnata per la prima volta nel 1999 e ora con quasi 10.000 velivoli consegnati, la SR Series product line continua a guidare l’high-performance, single-engine piston market con una ricca storia di progressi all’avanguardia nel settore, che ispirano le generazioni a venire”, conclude Cirrus Aircraft.

UNITED SUPPORTA SPECIAL OLYMPICS – United ha collaborato con i Chicago Bears a O’Hare International Airport per sostenere Special Olympics, Inc. (“Special Olympics”). United ha lanciato lo Special Olympics Service Ambassador (SOSA) Program nel 2019, invitando gli atleti Special Olympics a lavorare negli aeroporti come dipendenti part-time. Questi dipendenti accolgono i clienti United, aiutandoli a individuare i chioschi per il check-in, mostrando loro dove depositare i bagagli e anche come trovare le linee TSA PreCheck. I SOSA aiutano anche i viaggiatori con l’orientamento verso il gate e forniscono assistenza Agent on Demand. Ad oggi ci sono attualmente 18 lavoratori SOSA negli hub United di Chicago, Houston, Denver e Washington, D.C., con ulteriori espansioni che seguiranno quest’anno a Los Angeles e San Francisco. La compagnia ha inoltre sponsorizzato le Special Olympics Plane Pull® competitions, sostenuto eventi di volontariato locali e, a livello globale, gli Special Olympics World Games. Gli Special Olympics Service Ambassadors si stanno preparando per la stagione estiva più impegnativa di sempre per United, con il 5% in più di clienti che voleranno con la compagnia aerea nei mesi di giugno, luglio e agosto.

TEXTRON AVIATION ESPANDE LA SUA PRESENZA IN AUSTRALIA -Textron Aviation ha annunciato che la società sta espandendo la propria presenza in Australia per modernizzare le strutture e aumentare la disponibilità di ricambi Cessna, Beechcraft e Hawker nella regione. Inoltre, Premiair Aviation Maintenance, un Australian service center acquisito da Textron Aviation nel 2020, ha cambiato nome in Textron Aviation Australia Pty Ltd. per integrare completamente le strutture di Perth, Gold Coast e Melbourne nel network di servizi dell’azienda. I clienti Beechcraft, Cessna e Hawker ricevono supporto, manutenzione e modifiche direttamente in fabbrica da Textron Aviation Inc., una società di Textron Inc., attraverso il suo global network of service and parts centers, mobile service units and 24/7 1CALL AOG (aircraft-on-ground) support. Textron Aviation si sta trasferendo in strutture più grandi e modernizzate sia presso Jandakot airport in Perth che presso Essendon Fields airport in Melbourne, per aumentare la capacità di servizio e supportare la disponibilità dei ricambi nella regione. A Perth, lo spostamento del Service Center di Textron Aviation in una struttura più grande presso Jandakot airport offre più spazio per la manutenzione degli aeromobili, aumentando la capacità e favorendo una programmazione più rapida, con tempi di inattività minimi. Textron Aviation prevede di essere pienamente operativa nella nuova struttura entro la fine di luglio 2024. A Melbourne l’azienda sta aggiungendo 5.000 piedi quadrati di nuovo parts storage a una struttura vicino a Essendon Fields airport. L’espansione aumenta lo stoccaggio dei ricambi di quattro volte rispetto all’inventario precedente nella regione, consentendo spedizioni più rapide per i clienti. Textron Aviation prevede di essere pienamente operativa nella struttura ampliata di Melbourne entro la fine di giugno 2024. Textron Aviation ha inoltre annunciato che tutte le strutture di Premiair Aviation Maintenance a Perth, Gold Coast e Melbourne operano ora con il Textron Aviation brand come Textron Aviation Australia. Con un team di esperti che offre più di due decenni di esperienza nella manutenzione degli aeromobili, Textron Aviation Australia ha la Civil Aviation Safety Authority authorization per lavorare sull’ampia gamma di aerei Cessna, Beechcraft e Hawker.