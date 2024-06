Lanciato il Block 1 upgrade per l’NH90

NH Industries (NHI) e la NATO Helicopter Management Agency (NAHEMA) hanno firmato un contratto per avviare lo sviluppo e la qualificazione dell’NH90 Block 1 upgrade (noto anche come Software Release 3). NAHEMA ha agito per conto di Belgio, Germania, Paesi Bassi e Italia. Questo programma fa parte della NH90 evolution roadmap e costituisce un importante aggiornamento in termini di capacità sia per le varianti TTH che NFH dell’NH90 combat helicopter.

“La firma dello SWR3 contract, che segna il lancio dell’NH90 Block 1 upgrade, è una pietra miliare importante per il programma NH90 ed è un chiaro segno che i nostri clienti NATO hanno fiducia nell’NH90 e intendono utilizzarlo per molti altri decenni a venire”, ha affermato Axel Aloccio, President of NHI and Head of NH90 Programme at Airbus Helicopters. “Abbiamo un piano chiaro per estendere la durata di vita dell’NH90 fino a 50 anni e dovremo aggiornare l’aeromobile per assicurarci che rimanga rilevante sul battlefield di domani. Il Block 1 programme coprirà i prossimi dieci-quindici anni. Oltre questo orizzonte, stiamo pianificando anche il Block 2 upgrade, che definirà le future evoluzioni della piattaforma e garantirà che continui a soddisfare le esigenze”.

“La prima fase di questo programma da 600 milioni di euro prevede un upgrade della NH90 communication suite e l’intergrazione del Data Link 22, che consente la beyond line-of-sight interoperability senza passare attraverso le comunicazioni satellitari. Verrà integrato anche l’IFF Mod 5 Level 2 (l’ultima versione del dispositivo utilizzato per identificare e tracciare gli aeromobili militari). Altri aggiornamenti saranno a disposizione degli operatori e includono l’integrazione di un electro optical system di ultima generazione, un nuovo dipping sonar e l’integrazione dell’MK 54 torpedo e del Marte ER anti-ship missile. L’NH90 Block 1 sarà in grado di navigare con un civil grade global navigation satellite system (GNSS) and flight management system. La seconda fase del programma, attualmente in fase di finalizzazione, consisterà nell’implementazione dei Block 1 configuration improvements su circa 200 NH90, sia NFH che TTH, in totale”, afferma il comunicato.

“NHIndustries è la più grande rotorcraft joint venture ed è responsabile della progettazione, produzione e supporto dell’elicottero NH90, uno dei leader dell’ultima generazione di military helicopters. La Società prende il meglio dalla European rotorcraft and defence industry, essendo di proprietà di Airbus Helicopters (62,5%), Leonardo (32%) e GKN Fokker (5,5%). Ciascuna azienda ha un lungo aerospace pedigree e apporta il massimo delle proprie capacità e competenze al prodotto finale”, conclude il comunicato.

