News Brevi – 15.06.2024

AERONAUTICA MILITARE: SCRAMBLE PER LA TFA 4th WING IN POLONIA – L’Aeronautica Militare informa: “E’ la terza volta in meno di una settimana che i caccia Eurofighter italiani appartenenti alla Task Force Air (TFA) 4th Wing in Polonia decollano su allarme – in gergo tecnico “Alpha Scramble” – per difendere lo spazio aereo del Fianco Est dell’Alleanza, intercettando dei velivoli in avvicinamento allo spazio aereo polacco. I piloti italiani hanno provveduto ad identificare tutti i velivoli assicurandosi che le regole dell’aviazione internazionale venissero rispettate e che cieli della NATO fossero sicuri. Una vera e propria polizia dell’aria che, già solo con la propria presenza, previene incidenti o eventuali minacce all’integrità dei Paesi dell’Alleanza. Una volta che i piloti si sono assicurati che la situazione fosse sotto controllo hanno fatto rientro presso la base aerea di Malbork (Polonia) dove è rischierata la Task Force Air 4th Wing”. “La Task Force Air 4th Wing impiega quattro velivoli Eurofighter (F-2000) provenienti da quattro Stormi di difesa aerea dell’Aeronautica Militare: 4° Stormo di Grosseto, 36° Stormo di Gioia del Colle, 37° Stormo di Trapani e 51° Stormo di Istrana. Grazie a questi velivoli è possibile garantire il decollo e l’intercettazione di qualunque traccia sospetta rilevata dai radar in pochi minuti, 24 ore su 24, 365 giorni all’anno. Il contingente italiano è composto da donne e uomini dell’Aeronautica Militare provenienti dai Gruppi di Volo e da personale tecnico e logistico, schierati presso l’aeroporto Krolewo di Malbork, che operano al fianco della Polish Air Force a protezione del fianco nord-est dell’Alleanza Atlantica. Questa è la seconda volta che un contingente italiano viene impiegato in Polonia in operazioni di enhanced Air Policing (eAP)“, conclude l’Aeronautica Militare (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

AEROPORTI DI ROMA ILLUMINA DI BIANCO E ROSSO LA FONTANA DEL “LEONARDO DA VINCI” – La fontana del “Leonardo da Vinci” illuminata di bianco e rosso per celebrare i 160 anni della Croce Rossa Italiana: da ieri sera e per tutta la giornata di oggi, sabato 15 giugno, Aeroporti di Roma celebra, presso il Terminal 3 Partenze dello scalo di Roma Fiumicino, l’anniversario della fondazione dell’Associazione, avvenuta nel 1864. L’iniziativa si inserisce all’interno della rinnovata collaborazione che ADR, società del Gruppo Mundys, e la stessa Croce Rossa Italiana stanno lanciando su traiettorie di interesse comune quali inclusione, sostegno alle donne vittime di violenza, diffusione dei valori dello sport, educazione universale alla salute e agli stili di vita sana, contrasto alla povertà. L’illuminazione della fontana dell’aeroporto di Roma Fiumicino si inserisce tra gli eventi organizzati dalla Croce Rossa Italiana nel 2024 per testimoniare la costante presenza delle Volontarie e dei Volontari della CRI al fianco dei più vulnerabili, in ogni contesto e senza alcuna distinzione, nei 160 anni di storia dell’Associazione. “Illuminare di bianco e di rosso la fontana del Terminal 3 di Fiumicino significa scendere in campo per rendere omaggio alla Croce Rossa Italiana, alla sua storia, all’impegno quotidiano e alle sfide future che caratterizzano le iniziative di assistenza sanitaria e sociale che coinvolgono migliaia di volontari in tutto il mondo”, ha dichiarato il Presidente di Aeroporti di Roma, Avv. Vincenzo Nunziata. “L’auspicio è che questa illuminazione, che sarà accompagnata da quella di numerose altre strutture istituzionali e storiche, arrivi ai cuori di quanti si sentono soli, hanno bisogno di aiuto o di sostegno e dia loro coraggio; che rafforzi il legame di fiducia che da sempre la popolazione, le aziende e i donatori hanno nei confronti delle Volontarie e dei Volontari della Croce Rossa Italiana che da 160 anni rappresentano, con la loro Umanità, una delle più belle storie che il nostro Paese possa raccontare”, ha dichiarato Rosario Valastro, Presidente della Croce Rossa Italiana.

AIRBUS HA INTRODOTTO LA “SOFT GO-AROUND” (SGA) FUNCTION – Airbus informa: “Il disorientamento spaziale si verifica quando i piloti non sono in grado di interpretare correttamente l’assetto, l’altitudine o la velocità dell’aereo, spesso intensificato dalla mancanza di riferimenti visivi. Airbus ha sviluppato la “soft go-around” (SGA) feature. Questa funzionalità avanzata è progettata per mitigare i rischi associati alle tradizionali manovre di riattaccata, in particolare in condizioni difficili. Il soft go-around system può essere attivato durante una riattaccata per ridurre la spinta garantendo al tempo stesso una traiettoria di salita. Ciò riduce un’accelerazione potenzialmente elevata che può portare a illusioni sensoriali, in cui i piloti potrebbero erroneamente sentire che l’aereo sta salendo troppo ripidamente. Fornendo una spinta ottimizzata, la funzione SGA riduce l’accelerazione longitudinale, minimizzando così il rischio di disorientamento”. “Quando l’equipaggio di volo avvia una riattaccata selezionando Take-off/Go Around (TO/GA) e riduce la spinta, il sistema SGA: ottimizza la spinta, garantendo un’accelerazione fluida e riducendo il rischio di disorientamento spaziale: fornisce la traiettoria di volo ottimale, automatizzando il flight path o fornendo una guidance per evitare too steep attitudes; migliora la situational awareness, offre chiari segnali visivi per assistere i piloti. Utilizzando meno spinta, la funzione SGA riduce la possibilità di illusioni sensoriali che possono portare a correzioni pericolose. Questo sistema è particolarmente cruciale nelle condizioni in cui non è necessaria la maximum thrust. Fornisce un’alternativa più sicura e gestibile ai tradizionali go-around. L’introduzione della soft go-around function, standard su A330neo, A350 e A380 e optional su A320neo e A330, segna un progresso significativo nella sicurezza del volo. Questa innovazione non solo migliora la sicurezza delle go-around manoeuvres, ma riduce anche la probabilità di errore del pilota. Garantisce una risposta coerente e ottimale durante le fasi critiche del volo, contribuendo a cieli più sicuri”, prosegue Airbus. “La soft go-around functionality, abbinata a un CRM efficace e al rigoroso rispetto delle procedure operative, rappresenta un passo avanti cruciale, garantendo che i piloti dispongano degli strumenti di cui hanno bisogno per affrontare situazioni difficili in modo sicuro ed efficace. Con l’evoluzione della tecnologia aeronautica, tali innovazioni continueranno a svolgere un ruolo fondamentale nella prevenzione degli incidenti e nel miglioramento della sicurezza generale”, conclude Airbus.

VIVERE L’ESPERIENZA DEL VOLO CON LA SIMULAZIONE MADE IN ITALY DI CPFLIGHT – Per gli appassionati di aviazione e i piloti in cerca di ore di pratica, c’è una realtà che sta rivoluzionando il mondo della simulazione di volo: un’azienda interamente made in Italy, che offre esperienze di volo realistico e altamente immersive. “Nata nel 2003 sulle sponde del lago di Como, CPflight permette di sperimentare l’emozione e l’adrenalina di pilotare un aereo senza mai staccarsi da terra, grazie a simulatori replicati in scala 1:1, di Boeing 737 NG, Boeing 737 Max e Airbus A320. Dietro questa eccellenza, due soci con una grande passione per il volo e una lunga esperienza nel settore: Paolo Sotgiu e Andrea Prodissi. Ogni aspetto, dalla progettazione alla realizzazione dei simulatori di volo, è curato nei minimi dettagli all’interno dell’azienda e l’impegno per la qualità e l’innovazione permette di offrire prodotti che soddisfano i più alti standard del settore”, afferma CPflight. “Sono passati ormai undici anni dal primo volo, ma il brivido di decollare rimane sempre lo stesso. È un grande traguardo per noi aprire il primo showroom, dove mostrare i nostri simulatori di volo e trasmettere la passione di volare”, afferma Andrea Prodissi, CEO & General Manager di CPflight. L’apertura dello showroom in Via S. Martino, 5 a Nova Milanese è un’importante evoluzione per la storica azienda, che ora permette a futuri piloti e appassionati di sperimentare in prima persona i simulatori di volo in versione full cockpit del Boeing 737 NG e in versione single seat del Boeing 737 MAX. Uno spazio espositivo e di formazione, dove la passione per il volo può essere vissuta a 360 gradi in un ambiente immersivo e tecnologicamente avanzato, unico nel panorama italiano. Guardando al futuro, CPFlight ha grandi progetti in serbo. “Puntiamo ad aprire nuovi showroom in diverse parti del mondo. Stiamo lavorando per replicare nuovi modelli di aeroplani e vogliamo far conoscere questo affascinante mondo a nuovi appassionati, pronti a spingere la cloche e vivere l’emozione del volo”, dichiara Paolo Sotgiu, CEO & Owner dell’azienda. “L’inaugurazione dello spazio espositivo rappresenta solo l’inizio di un entusiasmante capitolo per CPflight, che continuerà a innovare e a offrire soluzioni all’avanguardia nel campo del volo simulato”, conclude CPflight.

QANTAS SVELA IL 787 “GO AUSTRALIA” – Qantas offre il suo sostegno alle squadre olimpiche e paralimpiche australiane svelando uno speciale messaggio “GO AUSTRALIA” su entrambi i lati di uno dei suoi Boeing 787 Dreamliner. “La grafica appositamente creata mette in mostra l’orgoglio australiano su un palcoscenico internazionale e cattura l’essenza dell’iconico spirito australiano, consolidando la posizione del Flying Kangaroo come vettore ufficiale delle squadre olimpiche e paralimpiche australiane del 2024”, afferma Qantas Group. Vanessa Hudson, CEO di Qantas Group, ha affermato: “Qantas ha una lunga e orgogliosa storia nel supportare le squadre olimpiche e paralimpiche australiane, dai primi atleti olimpici ai Giochi di Londra del 1948, ai nostri ingegneri che progettano cuscini personalizzati e dispositivi di supporto per i nostri atleti paralimpici australiani per viaggiare comodamente su tratte a lungo raggio. Siamo orgogliosi di supportare i nostri atleti e sostenitori australiani affinché arrivino ancora una volta ai Giochi e speriamo che il nostro speciale 787 aiuti a spronare le nostre squadre e i nostri sostenitori a organizzare un grande spettacolo a Parigi”. Oltre a svelare il suo Boeing 787 Dreamliner “GO AUSTRALIA”, Qantas si prepara a lanciare la sua nuova rotta da Perth a Parigi il mese prossimo e questo fine settimana riprenderà i suoi voli diretti da Perth a Roma per il terzo anno consecutivo. Qantas è l’unica compagnia aerea ad offrire voli diretti tra l’Australia e l’Europa continentale.

ASSAEROPORTI E GLI AEROPORTI ITALIANI PARTECIPANO ALLA FESTA DELLA MUSICA 2024 – Assaeroporti informa: “Il prossimo 21 giugno la Musica sarà protagonista negli aeroporti italiani. In 12 scali nazionali tra quelli associati ad Assaeroporti, i passeggeri e il personale aeroportuale saranno accolti da eventi, iniziative ed esibizioni musicali. In particolare, gli scali coinvolti sono quelli di: Alghero, Bergamo, Cagliari, Catania, Cuneo, Milano Malpensa, Napoli, Olbia, Pescara, Torino, Trapani e Trieste (leggi anche qui). Il repertorio spazierà tra vari generi: dalla musica classica al jazz, dall’opera alle colonne sonore, dal pop al rock, dal country al reggae fino alla canzone popolare. Ulteriori aggiornamenti sugli eventi negli aeroporti italiani saranno disponibili nei prossimi giorni sul portale della Festa della Musica, www.festadellamusicaitalia.it. Assaeroporti, main partner della manifestazione insieme ad Enac dal 2017, augura a tutti buon divertimento e di volare sulle note della Musica”.

QATAR AIRWAYS DIVENTA OFFICIAL AIRLINE PARTNER DI PREMIER PADEL – Qatar Airways e Premier Padel, il principale official professional padel tour nel mondo, hanno annunciato una nuova partnership pluriennale, che vedrà la compagnia aerea diventare ‘Official Airline Partner’ and ‘Title Sponsor’ of Premier Padel. Nell’ambito di questa significativa partnership tra Qatar Airways e Premier Padel, il tour ufficiale sarà ribattezzato “Qatar Airways Premier Padel Tour”. Inoltre la finale del tour, che si svolgerà a Barcellona questo dicembre, sarà ribattezzata “Qatar Airways Premier Padel Finals”. Entrambe le entità hanno un impegno condiviso nel sostenere la crescita e l’espansione del padel in tutto il mondo. Con 25 tornei in 18 paesi durante la stagione 2024, Qatar Airways e Premier Padel collaboreranno per progettare soluzioni di viaggio personalizzate per giocatori e fan, per migliorare la loro esperienza di viaggio. La partnership con Qatar Airways collegherà tifosi, atleti e funzionari attraverso la sua rete di oltre 170 destinazioni attraverso il suo pluripremiato hub, l’Hamad International Airport (DOH). Il Qatar Airways Group Chief Executive Officer, Engr. Badr Mohammed Al-Meer, ha dichiarato: “Il padel sta prosperando con una partecipazione sempre crescente in tutto il mondo. La nostra rete globale costituirà il modo perfetto per connettere tifosi, giocatori e arbitri in questo tour di 25 destinazioni. In qualità di Official Title Partner and Official Airline Partner del Qatar Airways Premier Padel Tour, non vediamo l’ora di svolgere il nostro ruolo nell’accelerare la popolarità e la crescita del padel”. Nasser Al-Khelaifi, Chairman of Premier Padel, ha dichiarato: “Siamo lieti di dare il benvenuto a Qatar Airways come nuovo title sponsor of Premier Padel. La nostra collaborazione con Qatar Airways offrirà esperienze eccezionali a giocatori e fan, nonché visibilità globale per il tour”. Qatar Airways e Premier Padel collaboreranno ulteriormente per rafforzare la presenza della compagnia aerea nei mercati chiave tra cui Francia, Germania, Italia, Spagna, nonché in Arabia Saudita e negli Emirati Arabi Uniti.

JETBLUE INAUGURA LA ROTTA TRA BOSTON LOGAN E PRESQUE ISLE – JetBlue ha annunciato che lancerà un nuovo daily service tra Boston Logan International Airport (BOS) e Presque Isle International Airport (PQI), a partire dal 5 settembre 2024. Questa nuova rotta non solo offre un comodo accesso alla città di Boston e a dozzine di altre destinazioni di JetBlue e di compagnie aeree partner in tutto il mondo, ma apre anche ai viaggiatori la bellezza del Maine e della regione. “Siamo entusiasti dell’opportunità di riportare i voli per Boston nella contea offrendo allo stesso tempo alla comunità l’accesso alle principali destinazioni negli Stati Uniti, nei Caraibi e oltre attraverso il Logan International Airport”, afferma Dave Jehn, vice president, network planning and airline partnerships, JetBlue. “Ringraziamo il Dipartimento dei trasporti degli Stati Uniti per aver scelto JetBlue per questa nuova rotta essenziale. Prendiamo sul serio la responsabilità di offrire al Maine settentrionale un servizio affidabile e di alta qualità e non vediamo l’ora di presentare alla regione la nostra pluripremiata esperienza JetBlue”. Servizio giornaliero da Boston a partire dal 5 settembre 2024, servizio giornaliero da Presque Isle a partire dal 6 settembre 2024.

EMIRATES GROUP E AGDA CELEBRANO I PRIMI GRADUATI DEL COMMERCIAL AMBASSADRO LEADERSHIP PROGRAMME – Emirates Group e l’Anwar Gargash Diplomatic Academy (AGDA) hanno tenuto una graduation ceremony presso la sede del Gruppo per 32 Emirati outstation managers della compagnia aerea, che hanno partecipato al Commercial Ambassador Leadership Programme, guidato dal team di formazione e sviluppo di Emirates. Adnan Kazim, Emirates Deputy President and Chief Commercial Officer, ha commentato: “La cerimonia di oggi dimostra il nostro impegno nel rafforzare i nostri country managers degli Emirati Arabi Uniti, che hanno abilmente affinato le loro relazioni internazionali, la leadership, la negoziazione e la conoscenza diplomatica nel corso dell’ultimo anno. Sono orgoglioso di vedere 32 capaci manager degli Emirati celebrare il culmine di tutti i loro sforzi sviluppati in collaborazione con l’Anwar Gargash Diplomatic Academy (AGDA), per rappresentare gli UAE e Emirates con distinzione in tutta la nostra rete”. “Il Dr. Mohammed Ibrahim Al Dhaheri, Deputy Director General of Anwar Gargash Diplomatic Academy, ha dichiarato: “Siamo immensamente orgogliosi di congratularci con i diplomati del Commercial Ambassador Leadership Program. Questa pietra miliare riflette la collaborazione di successo tra Anwar Gargash Diplomatic Academy e Emirates Group. Dotando questi manager di talento di competenze diplomatiche e di leadership essenziali, li stiamo preparando a diventare rappresentanti esemplari sia di Emirates che degli UAE sulla scena globale”. Il Commercial Ambassador Leadership Programme si è svolto in due fasi. La prima fase, ospitata nel 2023 in cinque giorni, ha fornito ai partecipanti un trainig su International Protocol and Etiquette, Global Trends & Issues, Negotiation & Influencing, UAE Economics and Commercial Diplomacy, Media Handling, Communication and Intercultural Awareness. La seconda fase del programma, ospitata nel 2024 in tre giorni, ha fornito ai manager una formazione pratica intensiva su Media Skills and Etiquette Practices. L’obiettivo di queste sessioni di formazione era quello di rafforzare ulteriormente la fiducia e fornire ai manager una comprensione più profonda di come funzionano i media, migliorando al tempo stesso le loro capacità di comunicazione e la capacità di formulare messaggi chiave in linea con gli obiettivi di Emirates. Emirates Group ha annunciato la sua collaborazione con AGDA nel gennaio 2023, per lanciare un programma di formazione per gli UAE Country Manager della compagnia aerea, per migliorare le loro capacità diplomatiche.

AMERICAN AIRLINES: I VETERANI DELLA SECONDA GUERRA MONDIALE IN NORMANDIA PER L’80° ANNIVERSARIO DEL D-DAY – American Airlines ha avuto l’onore di portare quasi 70 veterani della Seconda Guerra Mondiale sulle coste della Normandia per l’80° anniversario del D-Day. “Il viaggio è servito come un sentito omaggio, esprimendo il più profondo rispetto per coloro che hanno combattuto per la nostra libertà. American è orgogliosa di offrire ai veterani l’opportunità di onorare i caduti e di rendere omaggio al loro coraggio”, afferma American Airlines.

AMERICAN AIRLINES PREMIA I ‘2024 SAFETY CHAMPIONS’ – American Airlines informa: “In American Airlines non c’è niente di più importante della sicurezza: è radicata in ogni volo, ogni lavoro, ogni giorno. Il Safety Champion Award di American riconosce i membri del team che vanno oltre nel nome della sicurezza. Forniscono idee e approfondimenti e sono leader sul posto di lavoro con un obiettivo comune: garantire la sicurezza dei clienti e dei membri del team di American. Il 10 giugno, 40 premiati – provenienti da Dublino, Honolulu e San Paolo e che rappresentano numerosi gruppi di lavoro all’interno della compagnia aerea – sono stati riconosciuti come ‘2024 Safety Champions’ durante una cena celebrativa a Fort Worth, Texas”. “Da gesti come il mentoring di nuovi piloti o la partecipazione a safety committees per lo sviluppo di bump caps che hanno portato a una riduzione delle lesioni: sei il meglio del meglio”, ha affermato David Seymour, American’s Chief Operating Officer, che ha parlato al gruppo all’evento. “Mi congratulo con ognuno di voi per il vostro duro lavoro e, soprattutto, per la vostra dedizione alla sicurezza ogni giorno”.

DELTA AMPLIA IL SUO DOMESTIC SKI SCHEDULE IL PROSSIMO INVERNO – A partire dal 21 dicembre 2024, Delta effettuerà il suo domestic ski schedule più ampio di sempre, includendo più voli da Los Angeles che mai, insieme a un solido servizio verso le principali destinazioni sciistiche degli Stati Uniti da MSP, ATL e SLC. La winter lineup prevede un programma intenso da Los Angeles, dove Delta lancerà un servizio giornaliero diretto per Jackson Hole (JAC) e un nuovo servizio il sabato per Sun Valley, Idaho (SUN). Nel frattempo, anche i clienti di Minneapolis, Atlanta e Salt Lake City beneficeranno di un servizio aggiuntivo verso le iconiche destinazioni sciistiche di tutto l’Ovest. “Delta sta creando collegamenti essenziali dal nostro hub in crescita e dalle strutture all’avanguardia di Los Angeles e di tutti gli Stati Uniti per portare le principali località sciistiche a portata di mano quest’inverno”, ha affermato Joe Esposito, Delta’s Senior Vice President of Network Planning. “Con il nostro ultimo winter schedule, i clienti hanno più scelte che mai, con un massimo di 190 voli settimanali verso le destinazioni in cui i nostri clienti desiderano volare di più, insieme ai servizi e alle comodità premium di cui i nostri clienti sempre godono”. Il Delta ski schedule da LAX quest’inverno vanterà un aumento del 25% nella capacità. Le destinazioni sciistiche saranno operative dal 21 dicembre 2024 al 30 marzo 2025.