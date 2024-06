Rolls-Royce fornisce un miglioramento continuo per i motori Trent

Nella moderna industria aerospaziale, è essenziale che i motori non siano solo efficienti nei consumi e durevoli, ma anche affidabili.

“Questo miglioramento continuo è al centro della filosofia della famiglia Trent, dove ogni motore si basa sull’esperienza e sul successo dei suoi predecessori per fare il prossimo passo nell’innovazione.

Nel 1960 Rolls-Royce introdusse il primo turbofan jet engine progettato in modo specifico per il large, intercontinental passenger aircraft market, con nuovi livelli di fuel efficiency. La chiave del successo di questo motore altamente efficiente, chiamato Conway, era il suo bypass ratio.

Il bypass ratio di un motore fornisce una spinta silenziosa ed efficiente deviando una parte dell’aria che entra nel motore oltre la gas turbine. Più alto è il bypass ratio, più silenzioso ed efficiente sarà il motore.

Sebbene avesse un bypass ratio di appena 0,3:1, il Conway stabilì il punto di riferimento per i successivi 60 anni di turbofan jet engine design, contribuendo a fornire motori sempre più efficienti in termini di consumi, sbloccando più autonomia e capacità e abbassando i prezzi dei biglietti per i passeggeri”, afferma Rolls-Royce.

“Sessant’anni dopo, l’ultimo membro della famiglia Trent, il Trent 7000, presenta ora un bypass ratio di 10:1, il bypass ratio più grande di qualsiasi widebody turbofan engine. È oltre il 70% più efficiente nei consumi rispetto al Rolls-Royce Conway.

Se da un lato i large aero engines devono fornire grandi quantità di spinta, dall’altro devono anche mostrare livelli di durabilità senza precedenti, per consentire ai passeggeri di volare e agli operatori di muoversi senza interruzioni. Questa è la sfida che i nostri team di ingegneri sono riusciti a superare, raggiungendo l’efficienza di cui un motore ha bisogno per diversi anni di funzionamento tra una major engine overhauls e l’altra. Ciò riduce i costi operativi, soddisfacendo sia le compagnie aeree che i loro passeggeri.

Oggi i nostri motori garantiscono fino a cinque anni – circa dieci milioni di miglia – di continuous on-wing operation tra major overhauls”, prosegue Rolls-Royce.

“Essere in grado di prevedere con precisione le engine overhauls è un altro criterio importante per gli operatori, poiché li aiuta a evitare ritardi o cancellazioni che portano all’insoddisfazione dei passeggeri. Il nostro Advanced Engine Health Monitoring system fornisce un monitoraggio del motore in tempo reale, per garantire l’affidabilità di cui i nostri operatori hanno bisogno.

Fin dal suo primo giorno di operazioni, il Trent 7000 ha mostrato livelli di affidabilità davvero eccezionali, che hanno continuato a migliorare nel corso dei suoi cinque anni e oltre due milioni di engine flying hours in servizio.

Oggi, il nostro monitoring system mostra che per oltre un milione di continuous engine flying hours il Tent 7000 ha riportato zero in-service disruption events dovuti a engine issues. Questo livello di affidabilità e disponibilità è stato mantenuto per più della metà delle nostre flotte operative, dimostrando che il Trent 7000 è un motore su cui gli operatori possono contare”, continua Rolls-Royce.

“In Rolls-Royce ci impegniamo a continuare a migliorare ogni motore per tutta la sua vita utile, offrendo di più a coloro che lo utilizzano. Nel 2023, il CEO di Rolls-Royce, Tufan Erginbilgic, ha annunciato un investimento di 1 miliardo di sterline per l’upgrade di tutti i nostri attuali motori in servizio. Nell’ambito di questo investimento, i nostri team di ingegneri hanno progettato un Durability Enhancement package per il Trent 7000 e il Trent 1000 TEN.

Il package utilizza la tecnologia più recente nei metodi di analisi e progettazione, in particolare nell’area del turbine blade cooling design, per ottimizzare la durata dei componenti della turbina rispetto alle turbine temperatures molto più elevate necessarie per fornire la fuel efficiency e la durata richieste dagli operatori. Per i Trent 7000 e Trent 1000, ciò significa più che raddoppiare il tempo trascorso in volo, anche nei climi più difficili, e ridurre i costi operativi per i nostri operatori.

Una seconda fase del package sarà introdotta nel 2026, aumentando la durata del motore fino a un ulteriore 30%, garantendo profitti ancora maggiori e generando ancora più potenziale per i nostri operatori. Il nostro esclusivo TotalCare package garantirà che ogni motore verrà aggiornato al Durability Enhancement package standard e trarrà pieno vantaggio da questi miglioramenti nel time on wing”, conclude Rolls-Royce.

(Ufficio Stampa Rolls-Royce – Photo Credits: Rolls-Royce)