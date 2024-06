Qatar Airways annuncia il rinnovo della partnership con UEFA

Qatar Airways informa: “Qatar Airways si prepara a un’estate entusiasmante, ampliando il suo portfolio di sponsorizzazioni sportive con le competizioni UEFA per squadre nazionali maschili in qualità di Official Airline Partner. La collaborazione, un’estensione della precedente partnership per UEFA EURO 2020™, sarà avviata con l’imminente UEFA EURO 2024. Il torneo si svolgerà in Germania, dal 14 giugno al 14 luglio e la finale si terrà a Berlino.

La storia di Qatar Airways con UEFA EURO risale al 2020, quando la Compagnia aerea è stata Official Airline Partner di UEFA EURO 2020. Questa sarà la 17esima edizione del torneo, che prevede 51 partite in 10 città della Germania, durante le quali sono attesi 2,5 milioni di ospiti e tifosi”.

L’Amministratore Delegato del Gruppo Qatar Airways, Ing. Badr Mohammed Al-Meer, ha dichiarato: “Siamo lieti di collaborare con la UEFA. In qualità di Official Airline Partner delle competizioni nazionali maschili, Qatar Airways si impegna a portare migliaia di tifosi in Germania per questo prestigioso evento. Questa partnership sottolinea il nostro impegno nel collegare le persone attraverso il nostro ampio network di oltre 170 destinazioni. Con l’aggiunta di Amburgo alle nostre operazioni a partire dal 1° luglio 2024, rafforziamo ulteriormente il nostro impegno verso la regione e sosteniamo questo emozionante torneo”.

“Impegnata nell’eccellenza e nell’innovazione, Qatar Airways è entusiasta di offrire ai clienti un maggiore accesso a 5 destinazioni in Germania e a 49 destinazioni in Europa, a beneficio dei passeggeri di tutto il mondo.

Lo stesso impegno nei confronti degli appassionati di sport è replicato nel suo ampio portfolio di partnership sportive. La Compagnia di bandiera dello Stato del Qatar è Official Airline of Formula 1, FIFA, The Asian Football Confederation, Paris-Saint Germain (PSG), Internazionale Milano, The Royal Challengers Bangalore (RCB), CONCACAF, FIA World Endurance Championship, IRONMAN Triathlon Series, United Rugby Championship (URC) and European Professional Club Rugby (EPCR), The Brooklyn Nets NBA Team e molte altre discipline tra cui il calcio australiano, l’ippica, il kitesurf, l’automobilismo, il padel, lo squash e il tennis”, conclude Qatar Airways.

(Ufficio Stampa Qatar Airways)