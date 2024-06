La FAA e l’EASA promettono una forte cooperazione per affrontare le sfide dell’aviazione del prossimo decennio

La Federal Aviation Administration (FAA) e l’European Union Aviation Safety Agency (EASA) si sono impegnate a lavorare insieme per affrontare le sfide di un’industria aeronautica in rapida evoluzione e cambiamento, con una crescente velocità di sviluppo delle tecnologie future. I leader della FAA e dell’EASA hanno discusso del rinnovato impegno alla 2024 International Aviation Safety Conference.

“Il nostro obiettivo è promuovere un approccio cooperativo e collettivo alla sicurezza e alla modernizzazione dell’aviazione”, ha affermato il FAA Administrator, Mike Whitaker. “Guardando al prossimo decennio, stabilire una direzione strategica unificata basata sulla condivisione delle informazioni e sulla collaborazione con i nostri partner internazionali soddisferà le esigenze del global aviation system del futuro”.

“L’industria aeronautica sta attraversando il periodo di cambiamento più rapido da quando sono iniziati i voli commerciali. Sono urgentemente necessarie nuove tecnologie per rendere il settore più sostenibile. Altre innovazioni, ad esempio nel campo dell’intelligenza artificiale, stanno emergendo rapidamente e assistiamo a un cambiamento generazionale nella forza lavoro”, ha affermato Florian Guillermet, Executive Director of EASA. “È più importante che mai che i regolatori internazionali dell’aviazione lavorino insieme per accompagnare i cambiamenti e garantire che le esigenze di sicurezza siano sempre soddisfatte”.

Le discussioni nelle sessioni plenarie e negli incontri collaterali della conferenza di tre giorni sul tema “Building foundations: Preparing for the next decade together”, hanno rafforzato la convinzione che una forte collaborazione tra i regolatori è essenziale per tenere il passo con questa rapida evoluzione.

La FAA e l’EASA si impegnano a:

– Dare priorità al rafforzamento degli sforzi di cooperazione a tutti i livelli di lavoro tra le organizzazioni.

– Rafforzare l’attenzione e lo scambio di informazioni sulla supervisione della sicurezza per promuovere una forte safety culture.

– Ottimizzare le risorse e sfruttare appieno l’US-EU Aviation Safety Agreement, incoraggiando gli esperti tecnici a lavorare insieme e a fare affidamento l’uno sull’altro per ridurre la duplicazione degli sforzi, adottando un risk-based approach.

– Approfondire la collaborazione proattiva sulle attività di certificazione e sugli operational frameworks for new and innovative technologies.

– Espandere e indirizzare la cooperazione sugli sforzi normativi nelle prime fasi del processo di sviluppo.

– Promuovere la sostenibilità dell’aviazione, in particolare le attività sullo sviluppo e l’impiego di sustainable aviation fuel.

– Collaborare per garantire che gli obiettivi della Bilateral Enhancement Roadmap on certification activities siano realizzati.

– Rafforzare la cooperazione sull’analisi e la mitigazione dei systemic safety risks nonché sull’innovazione e sulle future tecnologie aeronautiche.

– Facilitare lo scambio e la condivisione di informazioni su argomenti di attualità e sui rischi emergenti per la sicurezza aerea, come cybersecurity, conflict zones, global positioning system / global navigation satellite system (GPS/GNSS) interference.

La FAA-EASA International Aviation Safety Conference riunisce circa 400 professionisti senior dell’aviazione provenienti da regolatori, produttori, compagnie aeree e associazioni di tutto il mondo. L’evento si tiene ogni anno ed è ospitato alternativamente dalla FAA e dall’EASA. La conferenza del prossimo anno si svolgerà a Colonia dal 10 al 12 giugno 2025.

