easyJet: sconti flash al 10% su 20.000 biglietti per volare da e per l’Italia

easyJet annuncia una promozione flash valida da oggi fino alle ore 9 del 19 giugno, mettendo a disposizione 20.000 posti a tariffe scontate al 10% per volare in Italia o in Europa tra il 20 giugno e il 29 luglio.

“Con questa promozione, easyJet propone una vasta selezione di destinazioni a prezzi davvero imbattibili.

Per coloro che sognano sole, appassionanti letture sotto l’ombrellone e spiagge paradisiache, grazie a easyJet basteranno solo poche ore di volo per trovarsi immersi nei bellissimi paesaggi delle Baleari – come Ibiza e Palma di Maiorca – o della Croazia, dove si aprono le meravigliose coste di Dubrovnik, raggiungibili con collegamenti diretti dalle basi italiane di easyJet a Napoli e Venezia, o di Zara.

Per non parlare delle splendide perle affacciate sul Mar Mediterraneo o sull’Oceano Atlantico, come Malta e Porto, la prima raggiungibile dagli scali di Milano Malpensa e Napoli e la seconda da Malpensa, Napoli, Pisa e Palermo“, afferma easyJet.

“Per chi invece preferisce rimanere entro i confini nazionali, sono tantissime le destinazioni verso cui volare con easyJet: ne è un esempio Salerno, l’inedito ingresso nel network della compagnia, che dall’11 luglio accoglierà i passeggeri milanesi con ben tre frequenze settimanali, ogni lunedì, giovedì e domenica.

La promozione è già attiva su tutti i canali easyJet – app, sito e GDS – fino alla mattina del 19 giugno”, conclude easyjet

