LATAM Airlines riceve il premio ‘Best Food and Beverage on board’ per il terzo anno consecutivo

Per il terzo anno consecutivo, LATAM Airlines Group ha vinto il premio “Best Food and Beverage on board” agli APEX Best In Airline Awards.

“Questo riconoscimento è stato ottenuto grazie al voto di oltre un milione di passeggeri di 600 compagnie aeree su TripIt, una delle principali app di organizzazione viaggi al mondo.

Uno dei motivi per cui LATAM Airlines Group si è distinto è la sua offerta culinaria, che vanta un servizio di cortesia sulle rotte nazionali e un programma di ricette unico per i voli a lungo raggio. Il programma, firmato da chef donne che rappresentano a bordo le cucine regionali, pone infatti l’accento sul patrimonio culturale-gastronomico del Sud America. Grazie a questo progetto, chiamato “Sabores que transportan”, tutti i clienti sui voli a lungo raggio possono godere di piatti di differenti aree; un modo per arricchire l’esperienza con sapori autentici dei diversi paesi del Sud America”, afferma LATAM Airlines Group.

“Attraverso questa iniziativa, celebriamo la diversità del Gruppo LATAM Airlines e della regione, dove mettiamo in luce la ricchezza culinaria del Sud America con programmi come “Sabores que Transportan” e “Sabor á Brasileira”. Questi piatti sono preparati con dedizione da chef donne dove, oltre a gustosi sapori, vengono valorizzate le loro storie personali di crescita ed empowerment”, ha affermato Paulo Miranda, Vicepresidente Area Customer di LATAM Airlines Group.

“Questo premio si aggiunge ad altri due riconoscimenti recentemente annunciati che LATAM Airlines Group ha ricevuto: il ‘Best Onboard Sustainability Award’ agli Onboard Hospitality Awards 2024, per il secondo anno consecutivo e la menzione ‘Highly Commended’ per le categorie ‘Best Onboard Entertainment’ e ‘Catering Innovation of the Year’. Ai Pax International Awards, LATAM Airlines ha vinto, inoltre, per il quinto anno, il premio ‘Outstanding Food Service by a Carrier for South America 2024′”, conclude LATAM Airlines Group.

(Ufficio Stampa LATAM Airlines Group – Photo Credits: LATAM Airlines Group)