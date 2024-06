Il Belgio sceglie l’Airbus H145M per le Armed Forces e la Federal Police

Il Regno del Belgio si procurerà 15 elicotteri multiruolo H145M per l’esercito e due elicotteri più tre opzioni per la Federal Police. Il contratto è stato firmato tra la NATO Support and Procurement Agency (NSPA), per conto del Belgio, e Airbus Helicopters.

“Siamo orgogliosi che il Belgio si unisca alla crescente comunità di utenti dell’H145M”, ha affermato Bruno Even, CEO di Airbus Helicopters. “In Europa, il robusto elicottero multiruolo sta diventando il riferimento per tactical airlift capability, special operations and medical evacuation missions. Siamo sicuri che l’H145M diventerà rapidamente una risorsa chiave per il Belgian defence and security portfolio”.

“L’H145M è un multi-role military helicopter che offre un’ampia gamma di capacità di missione. In pochi minuti l’elicottero può essere riconfigurato da un light attack role, con axial ballistic and guided weapons e uno state-of-the-art self-protection system, a una special operations version, che include fast rappelling equipment. I mission packages completi includono hoisting and external cargo capabilities. Inoltre, l’H145M include opzioni per future capacità di missione, inclusi data links, ulteriori communication systems e digitalizzazione delle capacità di missione”, afferma Airbus.

“L’H145M è la versione militare del collaudato light twin-engine H145 helicopter. La flotta globale della H145 family ha ormai accumulato più di sette milioni di ore di volo. Viene utilizzato dalle forze armate e dalle forze dell’ordine di tutto il mondo per le missioni più impegnative. La Germania opera già con 16 elicotteri H145M LUH SOF e otto H145 LUH SAR e ha recentemente ordinato fino a 82 ulteriori elicotteri di questo tipo. L’U.S. Army impiega quasi 500 elicotteri della H145 family sotto il nome di UH-72 Lakota. Gli attuali operatori dell’H145M sono Ungheria, Serbia, Thailandia e Lussemburgo. Cipro ha ordinato sei aeromobili, così come il Brunei e il Regno Unito.

Equipaggiato con due motori Safran Arriel 2E, l’H145M è dotato di full authority digital engine control (FADEC). Inoltre, l’elicottero è equipaggiato con la suite avionica digitale Helionix che, oltre all’innovativa gestione dei dati di volo, include un high-performance 4-axis autopilot, che riduce notevolmente il carico di lavoro del pilota durante le missioni. La sua impronta acustica particolarmente bassa rende l’H145M l’elicottero più silenzioso della sua categoria”, conclude Airbus.

(Uficio Stampa Airbus – Photo Credits: Copyright Airbus Helicopters – Cara Irina Wagner)