News Brevi – 17.06.2024

NORWEGIAN METTE IN VENDITA I BIGLIETTI PER LA PRIMAVERA 2025 – Norwegian informa: “Con le vacanze estive alle porte, i piani di viaggio per il prossimo anno potrebbero sembrare lontani nel futuro, ma oggi Norwegian apre ai biglietti del basic program, il che significa che i biglietti per i viaggi in primavera e all’inizio dell’estate sono aperti per la prenotazione. Questo lancio iniziale include biglietti su 234 rotte verso 99 destinazioni dal 30 marzo al 1° giugno 2025. Altre partenze e destinazioni per l’estate 2025 verranno rilasciate successivamente. Le partenze messe a disposizione oggi riguardano viaggi nel periodo dal 30 marzo al 1° giugno 2025 e, in totale, si tratta di 5,3 milioni di posti. Molte delle destinazioni della stagione invernale come Agadir, Dubai, Hurghada, Il Cairo e Marrakech vengono ampliate e continuano ad aprile”. “Molti dei nostri clienti amano e desiderano pianificare i viaggi con largo anticipo, ed è fantastico che ora possiamo offrire oltre cinque milioni di posti per la prossima primavera. I biglietti meno costosi vengono solitamente venduti per primi, quindi prima si prenota e migliore è l’offerta che si può ottenere. Questo vale particolarmente per Pasqua”, ha affermato Magnus Thome Maursund, commercial director at Norwegian. “Questo il numero di rotte e destinazioni nei paesi nordici nel periodo dal 30 marzo al 1° giugno 2025. Norvegia: 111 rotte verso 78 destinazioni. Danimarca: 58 rotte verso 56 destinazioni. Svezia: 52 rotte verso 47 destinazioni. Finlandia: 24 rotte verso 24 destinazioni. Norwegian opera con un programma estivo e uno invernale. Il programma invernale inizia alla fine di ottobre e dura fino alla fine di marzo. La compagnia è ora nel suo programma estivo e offre 340 rotte verso oltre 120 destinazioni”, conclude Norwegian.

AIR CANADA CELEBRA IL PRIMO ANNO DEL SUO NDC PROGRAM – Air Canada ha celebrato il primo anniversario del suo New Distribution Capability (NDC) program, con l’annuncio di funzionalità e vantaggi aggiuntivi, nonché piani per un’ulteriore espansione. Lanciato nel giugno 2023, il programma NDC ha compiuto progressi significativi con partner commerciali e acquirenti aziendali, nel modernizzare la distribuzione dei prodotti della compagnia aerea, offrendo nuovi vantaggi, più contenuti e un supporto completo ai partner. “Siamo grati per la partnership con le agenzie locali indipendenti e le più grandi corporate travel management companies che erano, sono e saranno sempre cruciali per il successo commerciale di Air Canada. Ci siamo impegnati fin dall’inizio a fornire loro una transizione costante, dando priorità a contenuti completi e capacità ininterrotte attraverso sia la tecnologia legacy che quella nuova, consentendo agli operatori di connettersi con Air Canada utilizzando i loro metodi preferiti. Ci siamo inoltre impegnati a una stretta collaborazione durante tutto il processo di transizione”, ha affermato Mark Nasr, Executive Vice President, Marketing & Digital and President of Aeroplan at Air Canada. “Questo approccio sta dando i suoi frutti, le agenzie e le travel buyer communities stanno attivamente plasmando il futuro del programma NDC di Air Canada. Continuiamo a investire nell’accelerare l’adozione e nello sviluppo di una gamma più ampia di NDC features and products”. Inoltre, Air Canada ha firmato nuovi accordi con i partner GDS Amadeus, Sabre e Travelport nel 2023, con Amadeus abilitato con successo l’anno scorso e altri che seguiranno presto. “Siamo entusiasti dei progressi che abbiamo fatto insieme ai nostri partner. I nostri primi utilizzatori hanno fornito un feedback importante che sta dando forma ai nostri piani di espansione, aggiungendo forza mentre entriamo nel secondo anno di transizione”, ha affermato Lisa M. Pierce, Vice President, Global Sales & Air Canada Vacations at Air Canada. “Il risultato è che la ruota del cambiamento può ora girare molto più velocemente, dandoci lo slancio per guidare questa prossima fase di crescita per la nostra travel partner community e i nostri clienti condivisi”.

IBERIA CELEBRA IL PRIDE A MADRID, A BORDO DEGLI AEREI E NELLE PREMIUM LOUNGE A BARAJAS – Iberia si unisce quest’anno alla celebrazione del Pride con una serie di azioni sulla diversità LGTBIQ+ che si svolgeranno a bordo dei suoi aerei, nelle Premium Lounge di Barajas, sul suo sito web e sui social network. “L’inizio di queste azioni è avvenuto questo fine settimana con l’installazione di un grande telo alto più di 16 metri nella piazza Pedro Zerolo, situata nel quartiere di Chueca e epicentro delle attività della settimana. Con il motto “#VuelaConOrgullo Conectando personas celebramos la diversidad”, Iberia vuole congratularsi con la comunità LGTBIQ+ in questi giorni e mostrare il suo impegno a favore della diversità. I clienti che viaggeranno in questi giorni a bordo degli aerei Iberia potranno acquistare un biscotto Pride dal menu dei prodotti Gastrobar da gustare a bordo. Inoltre, in Business Class su tutti i voli, sia di corto, medio e lungo raggio, le iconiche saliere e pepiere a forma di Meninas nel servizio pasti si sono vestite con i colori del Pride. Nelle Iberia Premium Lounge dell’aeroporto di Madrid, ai clienti verrà offerto un biscotto speciale con i colori rappresentativi della bandiera dell’orgoglio, situato accanto alle macchine da caffè. Questi biscotti saranno disponibili dal 28 giugno al 7 luglio, giorni in cui un barista si occuperà anche di servire il caffè Lavazza con la schiuma color arcobaleno. Per i clienti sarà inoltre disponibile uno speciale cocktail Pride”, afferma Iberia. “Iberia personalizzerà gli interni del suo A320neo che porta il nome “We are One and Diverse” con intestazioni speciali che saranno visibili dal 23 giugno al 4 luglio. Proprio questo aereo prende il nome dal ‘Piano Diversità, Equità e Inclusione’ di Iberia ed è una delle iniziative della compagnia aerea che mira a sensibilizzare e dare visibilità al gruppo LGTBIQ+, ma anche alla diversità di genere, culturale e delle persone disabilità. Il sistema di intrattenimento a bordo disponibile su tutti i voli a lungo raggio Iberia offre una categoria speciale con film rappresentativi. I clienti Iberia avranno anche la possibilità di prenotare le loro vacanze estive con uno sconto fino al 10% acquistando la carta regalo Pride che sarà valida per viaggiare per un anno su qualsiasi volo di Iberia Group – Iberia, Iberia Express e Iberia Regional Air Nostrum. Dallo scorso 1 giugno, Iberia ha cambiato immagine sui social network, creando un’identità visiva esclusiva per il Pride 2024, influenzata esteticamente e concettualmente dalle figure geometriche del Bauhaus, poiché entrambi i movimenti condividono la celebrazione della diversità e della libertà di espressione”, conclude Iberia.

ROLLS-ROYCE PRESENTA I NUOVI MTU PROPULSION CONCEPT PER I MILITARY VEHICLES DEL FUTURO – La divisione Power Systems di Rolls-Royce sta espandendo il suo mtu engine programme for military land vehicles includendo un powerpack ibrido per special tactical requirements e una versione 10-cylinder, con oltre 1.100 kW di potenza, dell’mtu Series 199, che ha avuto un enorme successo con la forze NATO. Entrambi i concetti celebreranno la loro anteprima alla Eurosatory defence trade fair, che si svolgerà a Parigi dal 17 al 21 giugno. Il dottor Jörg Stratmann, CEO di Rolls-Royce Power Systems, ha dichiarato: “Ciò sottolinea l’importanza che attribuiamo alla nostra partnership con i paesi NATO e i loro alleati nella salvaguardia dei loro interessi di sicurezza. Poiché la cooperazione con le autorità di sicurezza è una delle iniziative strategiche di Rolls-Royce, continueremo a essere un partner affidabile come fornitore di sistemi di propulsione per veicoli militari, con la nostra decennale esperienza tecnologica”. L’anno scorso, in occasione del Capital Markets Day, Rolls-Royce ha evidenziato le attività governative all’interno di Power Systems come un’area di futura crescita a breve termine attraverso gli investimenti e l’espansione della portata dei suoi prodotti, compresa la fornitura di soluzioni più integrate. Knut Müller, Senior Vice President Global Governmental Business at Rolls-Royce Power Systems, ha dichiarato: “I futuri armoured military land vehicles richiederanno più potenza per la propulsione e l’alimentazione di bordo per i sistemi elettronici. Allo stesso tempo, saranno progettati per un diverso approccio tattico in campo. Le nostre future mtu propulsion solutions per questa applicazione tengono conto di entrambi questi requisiti”. L’elettrificazione e l’ibridazione forniranno ai veicoli tattici nuove capacità sul campo. A tal fine, la nuova mtu hybrid drive di Rolls-Royce combina i vantaggi di un motore diesel ad alte prestazioni con quelli di una trazione elettrica a batteria. Il sistema di propulsione altamente integrato richiede uno spazio di installazione relativamente ridotto nel veicolo per massimizzare il volume disponibile per l’attrezzatura e l’equipaggio. Inoltre, una serie di motori che ha dato prova di sé sul campo sta ottenendo una nuova generazione. La mtu Series 199 con potenze da 260 a 800 kW è ben nota in molti programmi militari di difesa terrestre e si è affermata in tutte le condizioni climatiche estreme in più di 15 paesi. Con la futura variante a 10 cilindri, il cui concetto è stato presentato alla fiera Eurosatory, la 199 series coprirà una gamma di potenza fino a 1.100 kW e sarà anche in grado di alimentare veicoli di peso compreso tra 50 e 70 tonnellate. L’uniformità logistica, con componenti identici all’interno di questa famiglia di motori dalle varianti da 6 cilindri a 10 cilindri, aiuterà a ridurre significativamente i costi logistici.

LA FRANCIA DIVENTA INTERNATIONAL CUSTOMER DELL’RTX MOBILE AIR TRAFFIC CONTROL SYSTEM – Collins Aerospace, una società RTX, ha annunciato oggi che la French Direction Générale de l’Armement (DGA) ha selezionato il vehicle-mounted Air Traffic Navigation, Integration, and Coordination System (ATNAVICS) per tactical control, approach and landing capabilities della French Armée de Terre. Con questo ordine, la Francia si unisce a U.S. Army, U.S. Marine Corpse U.S. Air Force nell’utilizzo di questa soluzione per un rapid ground control approach deployment. L’annuncio è avvenuto all’Eurosatory durante una cerimonia di firma con i rappresentanti di entrambe le parti. ATNAVICS fornisce air traffic services per il rapido dispiegamento di truppe ed equipaggiamenti in località remote o a sostegno di missioni umanitarie in ambienti difficili. “La scelta da parte della DGA dei nostri mobile air traffic control systems fornirà alle forze francesi expeditionary air traffic management capabilities”, afferma il Dr. Bruce Brown, vice-president of Business Development Mission Systems for Collins Aerospace.