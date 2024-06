Ancora più intrattenimento digitale a bordo dei voli Lufthansa

Lufthansa informa: “Lufthansa offre ora nuove in-flight entertainment options a bordo dei voli a corto e medio raggio: ora i passeggeri possono accedere gratuitamente e senza limiti a circa 45 rinomate riviste in lingua tedesca e inglese tramite il FlyNet® Wi-Fi portal e leggere i loro titoli preferiti sul proprio dispositivo elettronico. Questo nuovo servizio è disponibile anche sui voli a lungo raggio, che sono dotati della nuova cabina Allegris e offrono un nuovo in-flight entertainment system in tutte le classi di viaggio. Per la prima volta i passeggeri Lufthansa di tutte le classi possono leggere anche riviste digitali sul monitor del sedile.

Come di consueto, i passeggeri possono anche scaricare un certo numero di eJournal prima del volo e fino alla fine del viaggio, a seconda della classe di viaggio e dello status Miles & More. Possono scegliere tra circa 1.600 titoli in 40 lingue”.

“Un’altra novità a bordo dei voli europei è l’offerta di podcast. Il portale FlyNet® offre gratuitamente un’ampia gamma di articoli di diversi generi, come business, travel, science and entertainment, in tedesco e inglese”, prosegue Lufthansa.

“Durante l’European Men Football Championship c’è un altro highlight a bordo: i passeggeri Lufthansa possono seguire le partite in tempo reale sui propri dispositivi elettronici tramite un Live Ticker su FlyNet®. Inoltre, durante gli Europei, nella selezione media saranno disponibili diverse riviste di calcio. Naturalmente gli equipaggi dei voli Lufthansa annunceranno regolarmente gli ultimi punteggi”, conclude Lufthansa.

(Ufficio Stampa Lufthansa – Photo Credits: Lufthansa)