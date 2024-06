ITA Airways partecipa al Business Travel Show Europe a Londra

ITA Airways torna al Business Travel Show Europe, la principale fiera britannica dedicata al business travel, che si svolgerà il 19 e 20 giugno presso il centro espositivo ExCeL a Londra, Regno Unito.

“ITA Airways sarà presente nell’Airline Pavilion allo stand AP6 con un’area brandizzata: qui il team commerciale della Compagnia accoglierà i clienti trade e corporate, le agenzie di viaggio, le aziende e gli attori chiave del settore del business travel. L’appuntamento annuale a Londra rappresenta, infatti, l’occasione per confrontarsi sulle nuove tendenze, esplorare le ultime innovazioni tecnologiche, incontrare i fornitori e sviluppare programmi di viaggio su misura per le esigenze di aziende e viaggiatori in continua evoluzione.

Il Regno Unito è un mercato strategico per ITA Airways, che offre collegamenti diretti verso gli aeroporti di London City e Gatwick. Nell’attuale stagione Summer, la Compagnia ha inaugurato un nuovo volo diretto tra London City e Roma-Fiumicino. Questa rotta, operata con Airbus A220-100 con 12 frequenze settimanali, consente ai viaggiatori di beneficiare della comoda vicinanza di entrambi gli hub aeroportuali al centro delle città, migliorando così la connettività tra le due capitali. I passeggeri possono anche collegarsi all’ampio network di ITA Airways via Roma Fiumicino, che comprende destinazioni nazionali e intercontinentali, facilitando gli spostamenti verso località del Mediterraneo come Italia, Spagna e Grecia, nonché città come Rio de Janeiro, San Paolo e Buenos Aires”, afferma ITA Airways.

“Oltre a questo nuovo collegamento, all’inizio del 2024, ITA Airways ha incrementato da tre a cinque i voli giornalieri sulla rotta London City – Milano Linate, operati con Airbus A220-100. Questo incremento è un’ulteriore prova dell’impegno della Compagnia nel migliorare le opportunità di business travel sul mercato britannico e porta a 43 le frequenze settimanali tra l’Italia e London City nel picco della stagione estiva.

Inoltre, a ulteriore conferma dell’importanza strategica del Regno Unito, ITA Airways ha recentemente inaugurato un nuovo collegamento da Roma Fiumicino all’aeroporto di Gatwick, con 7 frequenze settimanali. Il nuovo volo porta, così, a 100 il totale dei voli settimanali tra Regno Unito e Italia.

Tra i principali temi della partecipazione al Business Travel Show Europe, il raggiungimento dei 2 milioni di iscritti a Volare, il programma fedeltà di ITA Airways, con il 36% dei suoi frequent flyer residenti all’estero. Volare, lanciato nel marzo 2022, conta ora più di 30 partner commerciali nei settori dell’hôtellerie, della mobilità e della finanza e 10 compagnie aeree partner per accrual e redemption di punti”, prosegue ITA Airways.

“Il 2024 è un anno di grandi investimenti per ITA Airways, che nell’attuale stagione estiva vola verso 57 destinazioni, di cui 16 nazionali, 26 internazionali e 15 intercontinentali. La Compagnia, infatti, sta introducendo nuovi voli diretti da Roma Fiumicino verso mercati strategici in Nord America, Africa e Medio Oriente. Tra le novità, il nuovo collegamento per Chicago, inaugurato ad aprile, Toronto, a maggio, Riyadh e Accra, a giugno, seguiti da prossimi voli per Dakar e Jeddah.

Queste rotte si aggiungono al network di ITA Airways, che comprende, tra le destinazioni intercontinentali, New York, Boston, Miami, Los Angeles, Washington, San Francisco, San Paolo, Rio de Janeiro, Buenos Aires, Tokyo e Nuova Delhi, offrendo una connettività one-stop ai viaggiatori di tutto il mondo.

Tutti i voli ITA Airways possono essere acquistati sul sito ita-airways.com, attraverso il Customer Center della Compagnia, le agenzie di viaggio e le biglietterie aeroportuali”, conclude ITA Airways.

(Ufficio Stampa ITA Airways)