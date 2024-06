L’NH90 Standard 2 per la French Army Aviation ha iniziato i test in volo

Airbus Helicopters ha lanciato la flight test campaign per il prototipo dell’NH90 Standard 2.

“Questo standard è una delle ultime configurazioni dell’NH90 ed è stato sviluppato appositamente per la French Army Aviation, per supportare le operazioni delle forze speciali. Il French Ministry for Armed Forces ha ordinato un totale di 18 NH90 nella Standard 2 configuration. Le prove di volo proseguiranno fino alla fine dell’anno secondo il programma concordato con la French Armament General Directorate (Direction Générale de l’Armement).

La Standard 2 prevede l’integrazione del Safran Euroflir 410 electro-optical system, di un nuovo digital map generator, l’installazione di un terzo crew member e nuovi rear sliding windows allargati in grado di ospitare armi di autoprotezione.

I test convalideranno la progettazione della nuova configurazione. Il prototipo dell’NH90 Standard 2 è stato inoltre dotato di predisposizioni meccaniche ed elettriche dedicate al Distributed Aperture System (DAS) e di un new generation Helmet Mounted Sight Digital Display (HMSD-DD), in vista di una futura integrazione in una fase successiva . Questi sistemi miglioreranno le capacità delle forze speciali di operare in condizioni altamente impegnative”, afferma Airbus.

“Questi test di volo rientrano nel programma lanciato nel 2020 dalla NATO Helicopter Management Agency (NAHEMA) e NHIndustries (NHI) e dalle sue aziende partner (Airbus Helicopters, Leonardo e Fokker) per lo sviluppo e l’aggiornamento di 10 NH90 TTH nella Standard 2 configuration.

Dopo il lancio del programma, nel dicembre 2023, NAHEMA, per conto del French Ministry for Armed Forces, ha assegnato un contratto a NHIndustries per la produzione di otto ulteriori NH90 TTH nella Standard 2 configuration, rinnovando così la propria fiducia nel programma NH90.

Entro la fine del decennio, la French Army Aviation opererà con 81 NH90 TTH. L’NH90 è stato consegnato per la prima volta all’esercito francese nel 2011. Finora sono stati consegnati 63 NH90 TTH. È stato utilizzato per la prima volta in Mali nel 2014 e da allora ha raggiunto le 50.000 ore di volo in totale.

Gli NH90 delle forze armate francesi sono supportati da NHI nell’ambito del NH90 Operational Support (NOS) contract in comune con la Germania, un performance based agreement che delega gran parte delle attività logistiche e di manutenzione della nazione a NHI e consente ai clienti di concentrarsi sulle loro operazioni critiche”, prosegue Airbus.

“NHIndustries è la più grande rotorcraft joint venture ed è responsabile della progettazione, della produzione e del supporto dell’elicottero NH90, uno dei leader dell’ultima generazione di military helicopters. La Società prende il meglio dall’European rotorcraft and defence industry, essendo di proprietà di Airbus Helicopters (62,5%), Leonardo (32%) e GKN Fokker (5,5%). Ciascuna azienda ha un lungo pedigree nel settore aerospaziale e apporta il massimo delle proprie capacità e competenze al prodotto finale”, conclude Airbus.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus Helicopters – Anthony Pecchi)