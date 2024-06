News Brevi – 18.06.2024

AERONAUTICA MILITARE: AL PISQ L’INAUGURAZIONE DEL POLO DI RICERCA SCIENTIFICA E DELLA SALUTE IN OGLIASTRA – Si è svolta martedì 11 giugno, presso il Poligono Interforze di Salto di Quirra (PISQ) di Perdasdefogu, in Sardegna, l’inaugurazione del Polo di Ricerca Scientifica e della Salute in Ogliastra. Il Polo, che opererà all’interno di locali messi a disposizione dell’Aeronautica Militare, è frutto di una iniziativa in favore dell’Associazione Identità Ogliastrina e della Barbagia di Seulo e dell’Università di Sassari. L’evento si è svolto alla presenza della Presidente della Regione Autonoma della Sardegna (RAS), Onorevole Alessandra Todde, del Comandante Logistico dell’Aeronautica Militare Generale Squadra Aerea Antonio Conserva, del Comandante del PISQ, Generale Brigata Aerea Davide Marzinotto, del Presidente dell’Associazione Identità Ogliastrina Dott Falvio Cabitza e di numerosi ospiti delle realtà istituzionali regionali e sindaci del territorio. Un progetto ambizioso, di natura scientifica, supportato dal Senato della Repubblica e patrocinato dalla Regione Autonoma della Sardegna e dall’Università di Sassari con l’obiettivo di studiare la popolazione e la longevità nel territorio dell’Ogliastra, attraverso l’istituzione di un moderno laboratorio dotato di strumentazione sofisticata all’interno del sedime del Poligono. L’iniziativa testimonia l’attenzione e la sensibilità del Ministero della Difesa nei confronti dei progetti di studio e ricerca volti a migliorare le condizioni di vita dell’essere umano. Dopo l’iniziale benvenuto a cura del Generale Conserva, che ha ringraziato gli ospiti convenuti, rimarcato l’importanza dell’iniziativa a supporto del territorio e auspicato sempre crescenti opportunità di sviluppo del progetto, si è aperto il convegno presso la sala Polifunzionale del Poligono. A prendere la parola diversi esperti di settore, tra cui medici, ricercatori e professori che hanno sottolineato l’importanza dell’Ogliastra considerata oggi una fra le pochissime aree del mondo denominate “Blue Zone” per l’alta percentuale di longevità che caratterizza il territorio. Una caratteristica questa che ha determinato le attenzioni di studiosi a livello nazionale ed internazionale e che ha portato alla scelta di far nascere qui il Polo di Ricerca Scientifica e della Salute, nella cornice ideale offerta dalla Difesa (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

RYANAIR LANCIA UNA PROMOZIONE FLASH A €16,99 SOLO PER 48 ORE – Ryanair ha lanciato oggi (18 giugno) una promozione flash di 48 ore con voli disponibili a partire da €16,99 per viaggiare nei mesi di giugno e luglio. “Questa offerta a tempo limitato offre una selezione imbattibile di destinazioni sul network Ryanair: scegliendo tra spiagge meravigliose, soggiorni in vibranti città e gemme nascoste che aspettano solo di essere scoperte, è il momento perfetto per prenotare il prossimo viaggio. Chi desidera esplorare una nuova entusiasmante destinazione o visitare nuovamente la sua città europea preferita, può prenotare su ryanair.com prima della mezzanotte di mercoledì (19 giugno) per usufruire di queste tariffe incredibilmente basse”, afferma Ryanair. Il Country Manager di Ryanair per l’Italia e il Mediterraneo Orientale, Mauro Bolla, ha dichiarato: “Abbiamo appena lanciato un’incredibile promozione flash di 48 ore con voli a partire da €16,99 su tutto il nostro network. Che tu sia alla ricerca di avventure, spiagge o di una nuova meta da esplorare, la troverai sicuramente nella rete leader di settore di Ryanair che include destinazioni per chi ama il sole e vacanze in città, nonché luoghi magici come Parigi, Berlino, Bruxelles, Colonia, Edimburgo, Londra, Praga, Bordeaux e/o Olbia. Le fantastiche tariffe flash di Ryanair possono essere prenotate ora su ryanair.com fino alla mezzanotte di mercoledì 19 giugno”.

CAMBIO COMANDO ALLA SCUOLA MILITARE GIULIO DOUHET DI FIRENZE – Mercoledì 12 giugno, nella cornice dell’Istituto di Scienze Militari Aeronautiche di Firenze (ISMA), ha avuto luogo il passaggio di consegne fra il Colonnello Massimiliano Macioce, Comandante uscente della Scuola Militare Aeronautica “Giulio Douhet” ed il Colonnello Mauro Nazzi. La cerimonia di avvicendamento si è svolta alla presenza del Generale di Brigata Aerea Giovanni Francesco Adamo, Comandante dell’ISMA, e delle più alte autorità civili, religiose e militari della città fiorentina. Il Colonello Macioce, dopo due anni di permanenza alla Scuola, nel suo discorso di saluto ha voluto in primo luogo ringraziare tutti i suoi collaboratori e il personale docente e rivolgendosi direttamente agli allievi ha augurato loro “un periodo di preparazione alla vita ricco di studio per comprendere il passato e il presente ed essere pronti, già da domani, ad essere elementi rilevanti della nostra Nazione. Ricercate sempre la verità e siate abili ad analizzare i fatti nella loro interezza e nella loro complessità, senza soffermarsi sulle apparenze e soprattutto siate pronti a prendere le distanze dal pensiero unico, conformato e formattato”. La cerimonia di cambio comando ha raggiunto il suo momento più suggestivo quando il Comandante uscente, dopo aver baciato la Bandiera d’Istituto, ha consegnato la stessa nelle mani del Colonnello Nazzi il quale, prendendo la bandiera e baciandola a sua volta, ha simbolicamente assunto il comando della Scuola. Nel suo primo discorso il nuovo Comandante, ha da subito espresso l’emozione e la gratitudine per il prestigioso incarico che si appresta a svolgere. “La Douhet è il liceo d’eccellenza dell’Aeronautica Militare e ha come obiettivo quello di formare buoni cittadini. Per farlo – ha poi proseguito il Col. Nazzi – dobbiamo farci trovare pronti ad affrontare le sfide future e fornire a voi giovani gli strumenti utili per concorrere al progresso della Nazione” (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

LA NAA RICONOSCE LOCKHEED MARTIN CON IL PRESTIGIOSO COLLIER TROPHY PER LA OSIRIS-REx SAMPLE RETURN MISSION – La National Aeronautic Association (NAA) ha onorato Lockheed Martin con il prestigioso Robert J. Collier Trophy 2023, durante una cena di premiazione tenutasi il 13 giugno a Washington, D.C., per il lavoro del team sulla NASA OSIRIS-REx sample return mission. Il team comprende Lockheed Martin, il Goddard Space Flight Center della NASA, il Johnson Space Center, l’University of Arizona e KinetX, tra molti altri. Uno dei più alti riconoscimenti dell’industria aerospaziale, il Collier Trophy viene assegnato ogni anno dalla NAA per i più grandi risultati ottenuti nel campo dell’aeronautica o dell’astronautica in America per quanto riguarda il miglioramento delle prestazioni, dell’efficienza e della sicurezza dei veicoli aerei o spaziali. “Il Collier Trophy è un riconoscimento senza eguali al mondo”, ha affermato Amy Spowart, NAA President and CEO. “Dal 1911 è un onore per la NAA, la più antica organizzazione aeronautica nazionale degli Stati Uniti, conferire il prestigioso riconoscimento. I risultati ottenuti dal team OSIRIS-REx sono una testimonianza della loro incrollabile dedizione, del loro eccezionale intelletto e del notevole lavoro di squadra. È con grande onore che la NAA riconosce e celebra questo team straordinario che ha reso l’impossibile una realtà”. La missione OSIRIS-REx della NASA è stata la prima spedizione statunitense a raccogliere un campione di asteroide nel 2020 e a riportarlo sulla Terra il 24 settembre 2023. Le particelle sono il campione di asteroide ricco di carbonio più significativo mai consegnato sulla Terra e stanno continuamente fornendo informazioni scientifiche sulle origini del nostro universo. “Onorando gli innovatori straordinari e i loro risultati, la NAA sta contribuendo a promuovere una pipeline nel nostro settore in cui la visione e la perseveranza vengono premiate”, ha affermato Robert Lightfoot, president of Lockheed Martin Space. “OSIRIS-REx è il culmine delle menti più brillanti di tutto il mondo che collaborano per rendere questa missione storica un successo. Lockheed Martin è onorata di accettare il Collier Trophy”. In qualità di costruttore e operatore dell’OSIRIS-REx spacecraft, Lockheed Martin ha avuto un ruolo fondamentale nel successo della missione, mantenendo costantemente gli impegni presi con i clienti e attingendo a decenni di esperienza. Ciò si aggiunge all’invenzione di tecnologie come lo special reverse-vacuum Touch and Go sample Acquisition Mechanism (TAGSAM) utilizzato per prelevare il campione.

AMERICAN AIRLINES: L’IOC UNIT PRENDE DECISIONI PENSANDO AI CLIENTI – American Airlines informa: “L’Integrated Operations Center (IOC) di American in Fort Worth, Texas, prende decisioni pensando ai clienti di American, gestendo oltre 6.000 voli e 1.500 aerei al giorno. L’obiettivo principale è una soluzione sicura per il cliente e per il sistema di American. Che si tratti di elaborare un piano operativo quando un cliente ha un’emergenza medica o di aiutare a riavviare le operazioni dopo che condizioni meteorologiche avverse hanno colpito un hub, l’IOC Unit è lì per aiutare a risolvere qualsiasi problema che possa sorgere, giorno e notte”.

F-35: LA PILOT FIT FACILITY (PFF) EQUIPAGGIA IL MILLESIMO F-35 PILOT – Lockheed Martin F-35 informa: “Il 22 maggio la Pilot Fit Facility (PFF) presso la Eglin Air Force Base, Florida, ha equipaggiato il millesimo F-35 pilot: il Japanese Air Self-Defense Force pilot, Capt. Ryosuke Sugimoto. Per celebrare l’occasione erano presenti i dirigenti del 33° Fighter Wing, del Joint Program Office e di Lockheed Martin”. “Il raggiungimento di 1.000 fittings evidenzia sia la continua crescita del programma F-35 in tutto il mondo, sia il ruolo centrale che Eglin AFB e il 33rd Fighter Wing hanno svolto in tale crescita”, ha affermato l’U.S. Air Force Col. Jordan Grant, 33rd Fighter Wing deputy commander. “Ogni volta che equipaggiamo un F-35 pilot aumentiamo la forza e la sicurezza degli Stati Uniti e della nostra lunga lista di partner e alleati”. “La Eglin Air Force Base PFF è stata aperta nel 2010 ed è stata la prima struttura ad equipaggiare i piloti dell’F-35. Ci sono quattro strutture simili negli Stati Uniti. Insieme, le cinque strutture equipaggiano i piloti F-35 nazionali e internazionali seguendo un processo meticoloso, garantendo un perfect fit per ciascun pilota, con un processo di due giorni, sei ore di prova, 15 misurazioni effettuate, con un trattamento individuale per ogni pilota”, conclude il comunicato.

JETBLUE: BAGAGLIO A MANO GRATUITO IN BLUE BASIC DAL 6 SETTEMBRE – JetBlue ha annunciato che aumenterà il valore della sua tariffa Blue Basic includendo un bagaglio a mano gratuito per i clienti che volano a partire dal 6 settembre 2024, indipendentemente dalla data di acquisto. “In precedenza, i clienti che desideravano portare con sé un bagaglio a mano avrebbero dovuto acquistare una delle altre opzioni tariffarie di JetBlue o acquistare un Even More Space seat. Il cambiamento rende la JetBlue basic economy offering uno dei migliori valori del settore per i consumatori attenti al prezzo. Oltre alla nuova franchigia per il bagaglio a mano, tutte le tariffe, inclusa Blue Basic, beneficiano della pluripremiata esperienza JetBlue incentrata sul cliente, intrattenimento sui sedili in ogni posto e Fly-Fi veloce, gratuito e illimitato su tutti i voli”, afferma JetBlue. “I bagagli a mano rappresentano una parte importante del viaggio per i clienti e, quando viene presentata la scelta tra il pluripremiato servizio JetBlue e l’offerta base di un altro vettore, vogliamo che JetBlue sia il vincitore facile”, ha affermato Marty St. George, president, JetBlue. “Siamo sempre alla ricerca di modi per evolvere la nostra offerta in risposta alle preferenze dei clienti. Si tratta di un vantaggio per tutti poiché miglioriamo l’esperienza del cliente e manteniamo JetBlue competitiva nel nostro settore”. “Sebbene molti degli aerei JetBlue siano dotati di cappelliere più grandi per accogliere più clienti, in caso di limiti di spazio, ai clienti potrebbe essere richiesto di registrare il bagaglio a mano al gate senza costi aggiuntivi. Tutti i bagagli rimangono soggetti a limitazioni di dimensioni e peso e si applicano altre tariffe per bagagli fuori misura o in sovrappeso. Per ulteriori informazioni sulla franchigia bagaglio, visitare jetblue.com/at-the-airport/baggage-information. Attraverso la varietà di opzioni tariffarie di JetBlue, i clienti possono concentrarsi su ciò che è più importante per loro: la tariffa più bassa, la selezione anticipata del posto, l’imbarco prioritario, i punti guadagnati e altro ancora, pur ricevendo la migliore esperienza di viaggio”, conclude JetBlue.

NUOVO CFO PER SAAB – Saab ha annunciato oggi che Anna Wijkander, attualmente Deputy CFO and Head of Corporate Control at Saab, diventerà il nuovo CFO dell’azienda e nuovo membro del Saab Group Management. Ciò fa seguito all’annuncio di Saab del 4 aprile 2024 secondo cui l’attuale CFO e vice CEO, Christian Luiga, ha deciso di lasciare l’azienda. Anna lavora in Saab dal 2015. La sua esperienza precedente include molti anni presso Ericsson in diverse posizioni finanziarie manageriali. “Anna Wijkander ha una solida esperienza e le giuste competenze. Sono fiducioso che farà un ottimo lavoro nel sostenere il nostro percorso di crescita e nel continuare a sviluppare la nostra funzione finanziaria”, afferma Micael Johansson, Presidente e CEO di Saab. Anna Wijkander assumerà la carica dal 9 settembre 2024.

EASA AGGIORNA LA SUA RESEARCH INNOVATION WEBPAGE – L’EASA ha aggiornato la sua Research & Innovation webpage e rinnovato l’Innovation Services webpage (precedentemente ‘Pre-Application Services’). Le nuove pagine renderanno più facile per tutte le parti interessate trovare le informazioni necessarie sul variegato Research & Innovation (R&I) portfolio e sulle attività dell’Agenzia. L’EASA ha redatto per la prima volta quest’anno l’Aviation Authorities Research Agenda in collaborazione con gli Stati membri (MAB Research Group). L’agenda contiene temi di ricerca di interesse dell’EASA e della national aviation authority (NAA), relativi a aviation safety, environmental protection, security, cybersecurity and health. Una volta presentati alla Commissione Europea, i temi dell’Agenda potrebbero potenzialmente diventare progetti di ricerca gestiti dall’EASA se finanziati da un EU Research-funding Programme (ad esempio Horizon Europe), se l’EASA firma un contribution agreement con la Commissione europea. Viene inoltre introdotta la Certification Readiness Level (CRL) scale sugli Innovation Services.

GE AEROSPACE INTRIDUCE IL SUO TIME SENSITIVE NETWORKING DIGITAL BACKBONE DEMONSTRATOR – GE Aerospace approfondisce la sua open systems architecture digital backbone con dimostrazioni durante il MOSA Industry and Government Summit and Expo questa settimana. “Stiamo presentando il nostro Time Sensitive Networking (TSN) Digital Backbone e il modo in cui permette il Modular Open Systems Approach (MOSA)”, afferma Matt Burns, Avionics general manager for GE Aerospace. “I clienti hanno bisogno della possibilità di apportare facilmente aircraft system modifications e di avere fiducia in una open, scalable, high-speed data infrastructure”. “La GE Aerospace TSN Digital Backbone demonstration ospita il required framework, compresi end systems, switches, data concentrators and toolchain. La facilità d’uso e la configurabilità degli strumenti consente l’interoperabilità con sistemi di terze parti per un percorso indipendente dal fornitore verso nuovi sistemi e funzionalità. La maggiore larghezza di banda e le funzionalità di sicurezza aiutano a mettere in campo le più recenti mission-focused capabilities”, afferma GE Aerospace. “Ciò che ci distingue è il nostro open system approach e il nostro utilizzo di standard e interfacce commerciali che non utilizzano dati proprietari”, ha aggiunto Burns. “È fondamentale fornire ai clienti un percorso indipendente dal fornitore per consentire loro di scegliere i sistemi e le funzionalità giusti per soddisfare le loro esigenze. Ci concentriamo sulla fornitura di vantaggi in termini di dimensioni, peso, potenza e costi. Queste capacità cambiano il modo in cui gli aerei vengono aggiornati e mantenuti”. “GE Aerospace dispone di nove open architecture systems selezionati e/o messi in campo, tra cui Future Long-Range Assault Aircraft (FLRAA), B787, B777X, Gulfstream G650, G700, G800 e G400, KC-46 e P-8, progettati per ridurre il tempo e i costi necessari per implementare le modifiche”, conclude GE Aerospace.

DELTA REALIZZA IL 39° KABOOM PLAYGROUND – Sabato 1 giugno, più di 150 volontari Delta e della comunità locale si sono riuniti per costruire il 39° KABOOM! playground e il secondo nell’area di Salt Lake City (SLC). “Delta ha collaborato con gli Utah Jazz e il Salt Lake City Department of Public Lands per costruire un parco giochi a Taufer Park. In quello che una volta era un parco sottoutilizzato nel cuore del centro cittadino, questo nuovo spazio di gioco offre un luogo sicuro e accessibile in cui i bambini possono imparare, crescere ed essere fisicamente attivi. Delta è orgogliosa di supportare KABOOM! nel suo obiettivo di porre fine alla disuguaglianza negli spazi di gioco, unendosi alle comunità per costruire spazi di gioco intenzionali che suscitino gioia e promuovano un senso di appartenenza per i bambini a cui spesso viene negata l’opportunità di prosperare. Dall’inizio della nostra partnership di quasi 11 anni, i volontari Delta hanno contribuito a costruire 39 KABOOM! playground in tutto il paese”, afferma Delta.

ROLLS-ROYCE: PROSEGUE LO SVILUPPO DI UNA TRANSVERSE FLUX MACHINE PER L’URBAN AIR MOBILITY – Rolls-Royce informa: “Sviluppare electric and hybrid-electric vehicles per l’Urban Air Mobility market significa superare una serie di sfide complesse. Per supportare le operazioni e le applicazioni nelle aree urbane, i veicoli eVTOL devono essere sicuri con un peso ridotto, creando una spinta considerevole con low-speed propellers per limitare l’inquinamento acustico”. Il Dr. Andreas Reeh, Global Head of Electromagnetics and Thermal Design – Electrical, Rolls-Royce, afferma: “Oltre a lavorare sugli electrical flight demonstrators, i miei colleghi e io abbiamo dedicato molto del nostro tempo a ulteriori ricerche su conventional and non-conventional propulsion unit topologies. Il nostro obiettivo era trovare tecnologie in grado di affrontare la sfida di progettare una aerospace certifiable high torque, low speed electrical machine, che fosse leggera e sufficientemente efficiente per le applicazioni UAM, senza richiedere un sistema di raffreddamento a liquido. Diversi tipi di macchine hanno ciascuno i suoi pro e contro. Osservando i requisiti dei veicoli nell’UAM market e le possibili architetture di sistema, abbiamo derivato e selezionato una electrical propulsion unit basata su un air-cooled transverse flux machine. Abbiamo iniziato con un piccolo team di progetto per sviluppare un dimostratore tecnologico, partendo dal concetto in modo agile. Il team è cresciuto mentre procedevamo verso la finalizzazione del nostro primo dimostratore”. “Nel 2020 la nostra macchina è stata sottoposta a test, convalidando molte delle nostre ipotesi di progettazione e dandoci fiducia nella fase successiva di sviluppo come parte del nostro progetto UAM. La transverse flux machine (TFM) è un innovativo electrical machine design che utilizza una three-dimensional magnetic field guidance per consentire un high torque density design, che può essere raffreddato ad aria e non richiede una gearbox, riducendo la complessità complessiva del sistema. Il TFM concept consente motori ad azionamento diretto a bassa velocità, che aiutano anche a ridurre i livelli di rumore, consentendo un’applicazione sicura in aree urbane e densamente popolate”, prosegue il Dr. Andreas Reeh. “Presto condurremo un secondo ciclo di test sulla tecnologia, oltre a fornire una versione della macchina per il dimostratore del nostro cliente. Da ciò, saremo in grado di ricavare dati preziosi per informare i progetti futuri. Man mano che la tecnologia continua a maturare, stiamo aumentando non solo il numero di persone che ci lavorano, ma anche le competenze che possiamo apportare al suo sviluppo”, conclude il Dr. Andreas Reeh.