Lockheed Martin consegna il 2.700° C-130 Hercules Tactical Airlifter

Lockheed Martin ha recentemente consegnato il 2.700° Hercules multi-mission tactical airlifter, aumentando le dimensioni e la portata della C-130 fleet globale.

“Questo aereo è un KC-130J Super Hercules tanker operato dall’U.S. Marine Corps Aerial Refueler Transport Squadron 252 presso la Marine Corps Air Station a Cherry Point, Carolina del Nord.

Caratterizzato dalle sue comprovate performance e dalla sua versatilità senza pari, gli operatori di 70 nazioni in tutto il mondo volano C-130 airlifters per supportare qualsiasi missione, ovunque e in qualsiasi momento. L’attuale C-130 production model è il C-130J Super Hercules, che include il KC-130J tactical tanker. Ad oggi, il C-130J è certificato per supportare 18 diversi requisiti di missione”, afferma Lockheed Martin.

“Il team Lockheed Martin è onorato di consegnare questo milestone Super Hercules all’U.S. Marine Corps, dove farà parte della più grande flotta di KC-130J al mondo e fornirà una vera amplificazione di forza in tutto il mondo”, ha affermato Rod McLean, vice president and general manager of Lockheed Martin’s Air Mobility & Maritime Missions line of business. “Non solo questo Hercules rappresenta il 2.700° C-130 consegnato, ma riflette anche la intrinseca mission and performance adaptability che alimenta la continua rilevanza del C-130”.

“Il KC-130J è lo standard globale per i tactical tankers, in grado di rifornire la maggior parte dei rotary wing aircraft oggi in operativi e numerosi fixed-wing aircraft, incluso il Lockheed Martin F-35B/C Lighting II fighter aircraft. Con il suo tactical design, il KC-130J ha la capacità di volare a bassa velocità e a bassa quota, ideali per il rifornimento di degli elicotteri.

Sempre in evoluzione, in continua innovazione e pronto per il futuro, il Super Hercules definisce lo standard, plasmando il futuro delle tactical airlift missions, comprese le operazioni umanitarie in tutto il mondo. La global C-130J fleet comprende 26 operatori in 22 nazioni, con oltre 20 certificazioni di aeronavigabilità. Con quasi 3 milioni di ore di volo registrate nella global fleet di oltre 540 C-130J, le preziose informazioni acquisite dalle missioni in ogni scenario fanno evolvere il C-130J per il futuro”, conclude Lockheed Martin.

(Ufficio Stampa Lockheed Martin – Photo Credits: Copyright Lockheed Martin Corporation – Photograph by David L. Key)