Iberia e Iberia Express ancora una volta sul podio della puntualità

Iberia e Iberia Express sono, ancora una volta, tra le compagnie aeree più puntuali al mondo, secondo i dati della società di analisi aeronautica globale Cirium. Il full report è disponibile qui: https://www.cirium.com/thinkcloud/cirium-monthly-on-time-performance-reports-2024/.

Iberia è stata la seconda network airline più puntuale in Europa e la quarta nel mondo a maggio. Il mese scorso la compagnia aerea ha operato un totale di 15.873 voli, con un average punctuality rate dell’89,53%.

“La puntualità è senza dubbio uno dei nostri punti di forza. Ci impegniamo, mese dopo mese, a mantenere gli elevati standard qualitativi che i nostri clienti si aspettano da noi. Si tratta di uno sforzo congiunto di tutti i dipendenti, pilots, cabin crew, maintenance and office staff. Grazie anche ai colleghi dell’aeroporto, ora della South company. Insieme ci assicuriamo che ogni volo decolli e atterri in orario. Come dico sempre, questo riconoscimento globale ci stimola a continuare a lavorare in questa direzione, affinché i nostri passeggeri possano vivere la migliore esperienza di viaggio possibile”, ha affermato Rafa Hoyos, Iberia’s Production Director.

A maggio Iberia Express, la principale compagnia aerea low cost che opera dall’aeroporto di Madrid, è stata la compagnia aerea low cost più puntuale al mondo. Il mese scorso ha operato un totale di 3.835 voli, l’11% in più rispetto a maggio 2023, con una puntualità negli arrivi del 90,24%.

“È molto gratificante per l’intero team apportare miglioramenti mese dopo mese e poter offrire ai nostri clienti i più alti tassi di puntualità. Siamo orgogliosi di aver raggiunto ancora una volta il primo posto nel podio mondiale della puntualità. Questo è il risultato dello sforzo e della perseveranza di tutti noi di Iberia Express”, ha affermato Fernando Ortiz, airline’s Production Director.

Allo stesso modo, l’anno scorso Iberia Express è stata la compagnia aerea più puntuale in Europa. Per la prima volta, la Iberia Group low-cost airline è riuscita ad entrare in questa classifica, grazie al suo crescente volume di voli. Iberia Express ha conquistato il primo posto con un arrival punctuality rate dell’84,58%, ed è stata anche la quinta compagnia aerea low cost più puntuale al mondo, secondo l’On-time Performance Report di Cirium, il principale annual report del settore sulla puntualità.

(Ufficio Stampa Iberia Group – Photo Credits: Iberia Group)