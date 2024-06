Emirates celebra un anno di Premium Economy a Singapore

Emirates celebra un anno di successi dal debutto del suo prodotto Premium Economy a Singapore, avendo trasportato finora 26.000 passeggeri su quasi 730 voli con A380 a quattro classi tra Singapore e Dubai da giugno 2023 a maggio 2024.

“Il prodotto Premium Economy della compagnia aerea è stato particolarmente popolare tra le famiglie e i viaggiatori singoli provenienti da Singapore, con le principali destinazioni in partenza tra cui Londra, Dubai, Parigi, Barcellona e New York JFK.

La Premium Economy di Emirates può essere sperimentata sui voli EK 354 ed EK 355 tra Singapore e Dubai, portando il comfort dei passeggeri a nuovi livelli, con una vasta gamma di funzionalità che trasformano il viaggio stesso in una destinazione.

La cabina Premium Economy si trova nella parte anteriore del main deck, con 56 posti disposti in configurazione 2-4-2. Nella cabina, ogni centimetro di spazio anticipa le esigenze dei clienti con una generosa inclinazione e larghezza del sedile per lavorare e rilassarsi, caratteristiche personalizzate che offrono funzionalità e comodità, come punti di ricarica sul sedile e un tavolino da cocktail laterale. L’esperienza è completata da servizi a bordo sapientemente curati, un menu creativo e un’ampia scelta di bevande, tra cui il Chandon Vintage Brut 2016, un’esclusiva globale per i passeggeri Emirates Premium Economy“, afferma Emirates.

Rashed Alfajeer, Emirates Manager for Singapore & Brunei, ha dichiarato: “Siamo lieti di commemorare il primo anniversario del lancio della Premium Economy di Emirates a Singapore, che funge da via di mezzo ideale tra Economy Class e Business Class, offrendo ai viaggiatori una maggiore scelta conveniente per il comfort e il lusso nel cielo. Finora i clienti di Singapore hanno apprezzato il prodotto e hanno mostrato grande interesse nei suoi confronti. La domanda e il seat load sono entrambi altamente positivi. Ci impegniamo a offrire ai nostri passeggeri l’esperienza distintiva di Emirates ogni volta che volano con noi e continueremo a innovare per fornire servizi incentrati sul cliente e rivolti al futuro”.

Il prodotto è attualmente utilizzato in 16 destinazioni in tutto il mondo, tra cui London Heathrow, New York JFK, Houston, Melbourne, Tokyo Narita, Osaka e San Paolo.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)